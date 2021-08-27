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Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии

Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 27.08.2021

Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии

Лечение в больницах проходят 28 пострадавших при возгорании и взрывах на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана на юге республики,... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T05:36

2021-08-27T05:36

2021-08-27T05:36

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казахстан

жамбылская область

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АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости. Лечение в больницах проходят 28 пострадавших при возгорании и взрывах на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана на юге республики, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба областной администрации.Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее шести взрывов. По данным областной администрации, в больницы поступили 66 пострадавших, двое из которых получили тяжелые травмы. Минобороны сообщало о 12 пострадавших военнослужащих. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Жители окрестных сел эвакуированы. По состоянию на утро пятницы, пожар продолжается."На 08.00 часов (05.00 мск) 27 августа в больницах находятся 28 больных, шесть из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении областных властей.

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жамбылская область

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в мире, казахстан, жамбылская область