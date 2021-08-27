Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/vzryv-1747448361.html
Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 27.08.2021
Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
Лечение в больницах проходят 28 пострадавших при возгорании и взрывах на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана на юге республики,... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T05:36
2021-08-27T05:36
в мире
казахстан
жамбылская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596941383_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f98a97a147d26f90fd0ff523548d25f.jpg
АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости. Лечение в больницах проходят 28 пострадавших при возгорании и взрывах на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана на юге республики, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба областной администрации.Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее шести взрывов. По данным областной администрации, в больницы поступили 66 пострадавших, двое из которых получили тяжелые травмы. Минобороны сообщало о 12 пострадавших военнослужащих. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Жители окрестных сел эвакуированы. По состоянию на утро пятницы, пожар продолжается."На 08.00 часов (05.00 мск) 27 августа в больницах находятся 28 больных, шесть из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении областных властей.
https://ria.ru/20210827/vzryv-1747448156.html
казахстан
жамбылская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596941383_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_80f577495638ff03679a5e8282a4109b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, казахстан, жамбылская область
05:36 27.08.2021
 
Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии

Шесть пострадавших при взрывах боеприпасов в Казахстане находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости. Лечение в больницах проходят 28 пострадавших при возгорании и взрывах на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана на юге республики, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба областной администрации.
Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее шести взрывов. По данным областной администрации, в больницы поступили 66 пострадавших, двое из которых получили тяжелые травмы. Минобороны сообщало о 12 пострадавших военнослужащих. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Жители окрестных сел эвакуированы. По состоянию на утро пятницы, пожар продолжается.
Сотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
05:13
Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
"На 08.00 часов (05.00 мск) 27 августа в больницах находятся 28 больных, шесть из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении областных властей.
 
В миреКазахстанЖамбылская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41Нескольких человек ищут после взрывов на складе с боеприпасами в Казахстане
06:39Четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов в Казахстане
06:37Источник: при взрывах в Кабуле пострадали свыше тысячи человек
06:34Главный педиатр Москвы назвал основные ошибки родителей школьников
06:22Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе
06:19По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами
06:18В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
Лента новостейМолния