Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/vzryv-1747448156.html
Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились - РИА Новости, 27.08.2021
Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
Взрывы на месте возгорания на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана (на юге республики) прекратились, но пожар продолжается,... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T05:13
2021-08-27T05:13
в мире
казахстан
жамбылская область
министерство обороны казахстана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747418486_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1f7a9429602b42a32a13c39f8cbadf1e.jpg
АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости. Взрывы на месте возгорания на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана (на юге республики) прекратились, но пожар продолжается, причина возгорания еще не установлена, говорится в сообщении министерства обороны страны.Пресс-служба министерства обороны Казахстана вечером 26 августа сообщила, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее шести взрывов. По данным областной администрации, в больницы поступили 66 пострадавших, двое из которых получили тяжелые травмы. Минобороны сообщило о 12 пострадавших военнослужащих. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих". Жители окрестных сел эвакуированы."Взрывы с течением времени прекратились, но пожар продолжается", - говорится в сообщении.По данным оборонного ведомства, "причина возгорания пока не установлена".По данным минобороны, часть боеприпасов, хранившихся на загоревшемся военном складе, была доставлена на него после ликвидации последствий пожара на военном арсенале в Арыси (в Туркестанской области Казахстана) летом 2019 года.
https://ria.ru/20210826/postradavshie-1747424631.html
казахстан
жамбылская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747418486_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dfc90ef656f6f449a4f249e8e1cf9263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, казахстан, жамбылская область, министерство обороны казахстана
05:13 27.08.2021
 
Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились

Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились, но пожар продолжается

© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики КазахстанСотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара
Сотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости. Взрывы на месте возгорания на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана (на юге республики) прекратились, но пожар продолжается, причина возгорания еще не установлена, говорится в сообщении министерства обороны страны.
Пресс-служба министерства обороны Казахстана вечером 26 августа сообщила, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее шести взрывов. По данным областной администрации, в больницы поступили 66 пострадавших, двое из которых получили тяжелые травмы. Минобороны сообщило о 12 пострадавших военнослужащих. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих". Жители окрестных сел эвакуированы.
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Вчера, 20:51
Число пострадавших от взрывов на юге Казахстана выросло до 66
"Взрывы с течением времени прекратились, но пожар продолжается", - говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, "причина возгорания пока не установлена".
По данным минобороны, часть боеприпасов, хранившихся на загоревшемся военном складе, была доставлена на него после ликвидации последствий пожара на военном арсенале в Арыси (в Туркестанской области Казахстана) летом 2019 года.
 
В миреКазахстанЖамбылская областьМинистерство обороны Казахстана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41Нескольких человек ищут после взрывов на складе с боеприпасами в Казахстане
06:39Четверо военных погибли после взрывов на складе боеприпасов в Казахстане
06:37Источник: при взрывах в Кабуле пострадали свыше тысячи человек
06:34Главный педиатр Москвы назвал основные ошибки родителей школьников
06:22Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе
06:19По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами
06:18В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
Лента новостейМолния