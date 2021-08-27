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Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились

Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились - РИА Новости, 27.08.2021

Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились

Взрывы на месте возгорания на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана (на юге республики) прекратились, но пожар продолжается,... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T05:13

2021-08-27T05:13

2021-08-27T05:13

в мире

казахстан

жамбылская область

министерство обороны казахстана

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АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости. Взрывы на месте возгорания на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана (на юге республики) прекратились, но пожар продолжается, причина возгорания еще не установлена, говорится в сообщении министерства обороны страны.Пресс-служба министерства обороны Казахстана вечером 26 августа сообщила, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее шести взрывов. По данным областной администрации, в больницы поступили 66 пострадавших, двое из которых получили тяжелые травмы. Минобороны сообщило о 12 пострадавших военнослужащих. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих". Жители окрестных сел эвакуированы."Взрывы с течением времени прекратились, но пожар продолжается", - говорится в сообщении.По данным оборонного ведомства, "причина возгорания пока не установлена".По данным минобороны, часть боеприпасов, хранившихся на загоревшемся военном складе, была доставлена на него после ликвидации последствий пожара на военном арсенале в Арыси (в Туркестанской области Казахстана) летом 2019 года.

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казахстан

жамбылская область

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в мире, казахстан, жамбылская область, министерство обороны казахстана