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В Выборге открылась большая международная фотовыставка "Приглянувшиеся"

В Выборге открылась большая международная фотовыставка "Приглянувшиеся" - РИА Новости, 27.08.2021

В Выборге открылась большая международная фотовыставка "Приглянувшиеся"

В Выборге, в библиотеке им. Алвара Аалто, открылась масштабная фотовыставка "Приглянувшиеся", посвященная жителям Ленинградской области. Экспозиция создана... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:05

2021-08-27T13:05

2021-08-27T13:26

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Выборге, в библиотеке им. Алвара Аалто, открылась масштабная фотовыставка "Приглянувшиеся", посвященная жителям Ленинградской области. Экспозиция создана участниками международного мультимедийного проекта "Открывая Россию", сообщили организаторы. Представлены работы фотографов, тележурналистов и блогеров из десяти стран: Польши, Сербии, Италии, Испании, Финляндии, Эстонии, Дании, Армении, Франции и России. Каждая снабжена QR-кодом, ведущим на лонгрид о герое из Ленинградской области. С середины июля на протяжении двух недель участники проекта побывали в Старой Ладоге, Тосно, Шлиссельбурге, Кингисеппе, Всеволожске, Гатчине, Выборге, поселке городского типа Сиверский и селе Любань. Помимо фото, авторы подготовили документальную картину "Приглянувшиеся". Премьера фильма прошла в день открытия выставки в кинотеатре "Выборг-Палас". В ленту длительностью 52 минуты вошли 38 уникальных историй о жителях Ленинградской области. Среди них учитель года Иван Хеорхе — преподаватель истории из Гатчинской гимназии К.Д. Ушинского; поэтесса из Старой Ладоги Елена Сивидова; 22-хлетний Иван Першин, "выборгский кардиолог", починивший старинные городские часы; изобретатель Павел Чилин и другие. В рамках проекта также состоялась серия мастер-классов фотографов Владимира Живойновича ( Белград), Габриэле Чеккони ( Перуджа), Карлоса Фольгосо (Верин), Агнешки Пясецки (Гданьск), документалиста Армана Ерицяна (Ереван) и трэвел-блогеров Игоря Парри (Хельсинки) и Михала Шимко (Варшава). Зарубежные коллеги поделились знаниями и опытом с молодыми журналистами и студентами из Ленинградской области. Сейчас Шимко готовит к публикации три статьи о России и планирует провести две встречи, на которых подробно расскажет о своем путешествии. Польский журналист считает, что у наших народов много общего. Русские и поляки с большим уважением относятся к своим корням и традициям, и, как все славяне, гостеприимны и дружелюбны.Единственное отличие от русских у сербов Живойнович увидел лишь в том, что Россия – огромная страна, а Сербия — маленькая.Блогер из Финляндии Игорь Парри был в России, поэтому имел представление о русской культуре. Но знакомство с Ленинградской областью стало для него открытием. Его поразило огромное количество красивых мест в окрестностях Санкт-Петербурга. Журналистка из Дании Сине Мюллер не говорит по-русски, поэтому общалась со своими героями через переводчика. С первых дней проекта она обнаружила, что россияне — очень открытые люди. Большинство с радостью соглашались участвовать в съемках. Датчанка планирует отправить часть своих работ, созданных на проекте, на фестивали. Сине хочет собрать видеосюжеты о жителях Ленинградской области, их личных переживаниях и историях, и показать на различных киноплощадках в Копенгагене, чтобы познакомить датскую аудитории с Россией. Выставка "Приглянувшиеся" продлится до 2 сентября. Затем, по замыслу авторов, экспозиция станет передвижной и будет представлена в разных городах Ленинградской области.

https://ria.ru/20210812/bertone-1745482426.html

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новости культуры, армения, испания, италия, финляндия, выборг, сербия, эстония, ленинградская область, дания, франция, польша, выставки, россия