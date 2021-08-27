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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210827/vystavka-1747472744.html
В Выборге открылась большая международная фотовыставка "Приглянувшиеся"
В Выборге открылась большая международная фотовыставка "Приглянувшиеся" - РИА Новости, 27.08.2021
В Выборге открылась большая международная фотовыставка "Приглянувшиеся"
В Выборге, в библиотеке им. Алвара Аалто, открылась масштабная фотовыставка "Приглянувшиеся", посвященная жителям Ленинградской области. Экспозиция создана... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:05
2021-08-27T13:26
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Выборге, в библиотеке им. Алвара Аалто, открылась масштабная фотовыставка "Приглянувшиеся", посвященная жителям Ленинградской области. Экспозиция создана участниками международного мультимедийного проекта "Открывая Россию", сообщили организаторы. Представлены работы фотографов, тележурналистов и блогеров из десяти стран: Польши, Сербии, Италии, Испании, Финляндии, Эстонии, Дании, Армении, Франции и России. Каждая снабжена QR-кодом, ведущим на лонгрид о герое из Ленинградской области. С середины июля на протяжении двух недель участники проекта побывали в Старой Ладоге, Тосно, Шлиссельбурге, Кингисеппе, Всеволожске, Гатчине, Выборге, поселке городского типа Сиверский и селе Любань. Помимо фото, авторы подготовили документальную картину "Приглянувшиеся". Премьера фильма прошла в день открытия выставки в кинотеатре "Выборг-Палас". В ленту длительностью 52 минуты вошли 38 уникальных историй о жителях Ленинградской области. Среди них учитель года Иван Хеорхе — преподаватель истории из Гатчинской гимназии К.Д. Ушинского; поэтесса из Старой Ладоги Елена Сивидова; 22-хлетний Иван Першин, "выборгский кардиолог", починивший старинные городские часы; изобретатель Павел Чилин и другие. В рамках проекта также состоялась серия мастер-классов фотографов Владимира Живойновича ( Белград), Габриэле Чеккони ( Перуджа), Карлоса Фольгосо (Верин), Агнешки Пясецки (Гданьск), документалиста Армана Ерицяна (Ереван) и трэвел-блогеров Игоря Парри (Хельсинки) и Михала Шимко (Варшава). Зарубежные коллеги поделились знаниями и опытом с молодыми журналистами и студентами из Ленинградской области. Сейчас Шимко готовит к публикации три статьи о России и планирует провести две встречи, на которых подробно расскажет о своем путешествии. Польский журналист считает, что у наших народов много общего. Русские и поляки с большим уважением относятся к своим корням и традициям, и, как все славяне, гостеприимны и дружелюбны.Единственное отличие от русских у сербов Живойнович увидел лишь в том, что Россия – огромная страна, а Сербия — маленькая.Блогер из Финляндии Игорь Парри был в России, поэтому имел представление о русской культуре. Но знакомство с Ленинградской областью стало для него открытием. Его поразило огромное количество красивых мест в окрестностях Санкт-Петербурга. Журналистка из Дании Сине Мюллер не говорит по-русски, поэтому общалась со своими героями через переводчика. С первых дней проекта она обнаружила, что россияне — очень открытые люди. Большинство с радостью соглашались участвовать в съемках. Датчанка планирует отправить часть своих работ, созданных на проекте, на фестивали. Сине хочет собрать видеосюжеты о жителях Ленинградской области, их личных переживаниях и историях, и показать на различных киноплощадках в Копенгагене, чтобы познакомить датскую аудитории с Россией. Выставка "Приглянувшиеся" продлится до 2 сентября. Затем, по замыслу авторов, экспозиция станет передвижной и будет представлена в разных городах Ленинградской области.
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новости культуры, армения, испания, италия, финляндия, выборг, сербия, эстония, ленинградская область, дания, франция, польша, выставки, россия
13:05 27.08.2021 (обновлено: 13:26 27.08.2021)
 

В Выборге открылась большая международная фотовыставка "Приглянувшиеся"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Выборг с башни святого Олафа Выборгского замка, которая открылась для посетителей
Вид на Выборг с башни святого Олафа Выборгского замка, которая открылась для посетителей - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Выборге, в библиотеке им. Алвара Аалто, открылась масштабная фотовыставка "Приглянувшиеся", посвященная жителям Ленинградской области. Экспозиция создана участниками международного мультимедийного проекта "Открывая Россию", сообщили организаторы.
Представлены работы фотографов, тележурналистов и блогеров из десяти стран: Польши, Сербии, Италии, Испании, Финляндии, Эстонии, Дании, Армении, Франции и России. Каждая снабжена QR-кодом, ведущим на лонгрид о герое из Ленинградской области.
С середины июля на протяжении двух недель участники проекта побывали в Старой Ладоге, Тосно, Шлиссельбурге, Кингисеппе, Всеволожске, Гатчине, Выборге, поселке городского типа Сиверский и селе Любань. Помимо фото, авторы подготовили документальную картину "Приглянувшиеся".

"На примере нашего проекта становится хорошо видно, как представители разных культур, несмотря на сложные международные отношения, следуют общей цели, — прокомментировал руководитель проекта, художник и режиссер фильма Ашот Джазоян. — Самое важное, что после его завершения наши зарубежные коллеги передали ощущения от увиденного своей аудитории. Это, безусловно, поможет преодолеть стереотипы, которые создаются вокруг страны, когда ты ее не знаешь. Они открыли для себя Россию, какая она есть.

© Фото : Владимир Живойнович (Сербия)Автор проекта Ашот Джазоян
Автор проекта Ашот Джазоян - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : Владимир Живойнович (Сербия)
Автор проекта Ашот Джазоян
Премьера фильма прошла в день открытия выставки в кинотеатре "Выборг-Палас". В ленту длительностью 52 минуты вошли 38 уникальных историй о жителях Ленинградской области. Среди них учитель года Иван Хеорхе — преподаватель истории из Гатчинской гимназии К.Д. Ушинского; поэтесса из Старой Ладоги Елена Сивидова; 22-хлетний Иван Першин, "выборгский кардиолог", починивший старинные городские часы; изобретатель Павел Чилин и другие.

"Все персонажи, которых довелось встретить съемочной группе — люди с удивительными судьбами, живущие и работающие на ленинградской земле. Каждый из них уникален и привлекателен по-своему, но объединяет их одно — любовь к родному краю", — подчеркивают организаторы.

В рамках проекта также состоялась серия мастер-классов фотографов Владимира Живойновича ( Белград), Габриэле Чеккони ( Перуджа), Карлоса Фольгосо (Верин), Агнешки Пясецки (Гданьск), документалиста Армана Ерицяна (Ереван) и трэвел-блогеров Игоря Парри (Хельсинки) и Михала Шимко (Варшава). Зарубежные коллеги поделились знаниями и опытом с молодыми журналистами и студентами из Ленинградской области.

"Я вернулся в Польшу и все время скучаю по России, — поделился впечатлениями журналист Михал Шимко. — За время пребывания в Ленинградской области мне больше всего понравились места, связанные с русской традицией: монастырь в Старой Ладоге и усадьба Богословка. Меня приятно удивила атмосфера, царившая в нашей интернациональной команде: чувствовалось, что каждый участник, работавший над проектом, вложил в него всю свою душу.

© Фото : Марина Шинденкова (Эстония)Журналист, писатель Михал Шимко (Польша)
Журналист, писатель Михал Шимко (Польша) - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : Марина Шинденкова (Эстония)
Журналист, писатель Михал Шимко (Польша)
Сейчас Шимко готовит к публикации три статьи о России и планирует провести две встречи, на которых подробно расскажет о своем путешествии. Польский журналист считает, что у наших народов много общего. Русские и поляки с большим уважением относятся к своим корням и традициям, и, как все славяне, гостеприимны и дружелюбны.

"Я старался запечатлеть русскую культуру и людей, чтобы дать представление о них жителям Сербии; о том, как они выглядят, чем занимаются и как через это транслируют культуру региона, — рассказал фотограф Владимир Живойнович.

© Фото : Виль Равилов (Россия, г. Прокопьевск)Фотограф Владимир Живойнович (Сербия)
Фотограф Владимир Живойнович (Сербия) - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : Виль Равилов (Россия, г. Прокопьевск)
Фотограф Владимир Живойнович (Сербия)
Единственное отличие от русских у сербов Живойнович увидел лишь в том, что Россия – огромная страна, а Сербия — маленькая.
Блогер из Финляндии Игорь Парри был в России, поэтому имел представление о русской культуре. Но знакомство с Ленинградской областью стало для него открытием. Его поразило огромное количество красивых мест в окрестностях Санкт-Петербурга.
"Я планирую опубликовать свой материал на платформах Youtube и Facebook для финской и международной аудитории, а также развивать личный бренд с помощью этих интересных историй", — отметил Парри.
© Фото : Виль Равилов(Россия, г. Прокопьевск)Youtube-блогер Игорь Парри (Финляндия)
Youtube-блогер Игорь Парри (Финляндия) - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : Виль Равилов(Россия, г. Прокопьевск)
Youtube-блогер Игорь Парри (Финляндия)
Журналистка из Дании Сине Мюллер не говорит по-русски, поэтому общалась со своими героями через переводчика. С первых дней проекта она обнаружила, что россияне — очень открытые люди. Большинство с радостью соглашались участвовать в съемках.
"Проект научил меня огромным возможностям работы с интервью, даже при отсутствии знания языка. Я очень счастлива встретить столько талантливых людей и ценю активный дух нашей профессиональной международной команды, который обязательно привезу домой!" — подчеркнула Мюллер.
© Фото : Марина Шинденкова (Эстония)Youtube-блогер Сине Мюллер (Дания)
Youtube-блогер Сине Мюллер (Дания) - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : Марина Шинденкова (Эстония)
Youtube-блогер Сине Мюллер (Дания)
Датчанка планирует отправить часть своих работ, созданных на проекте, на фестивали. Сине хочет собрать видеосюжеты о жителях Ленинградской области, их личных переживаниях и историях, и показать на различных киноплощадках в Копенгагене, чтобы познакомить датскую аудитории с Россией.
"Нам удалось достичь синергии, — уверен Ашот Джазоян. — Результат работы команды во много раз превзошел результаты независимой работы каждого участника. Пазл собрался в одну цельную историю, но при этом каждая из них самодостаточна и может существовать отдельно.
Выставка "Приглянувшиеся" продлится до 2 сентября. Затем, по замыслу авторов, экспозиция станет передвижной и будет представлена в разных городах Ленинградской области.
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