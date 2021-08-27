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Волгоградский губернатор не намерен покидать пост после выборов в Госдуму
Волгоградский губернатор не намерен покидать пост после выборов в Госдуму - РИА Новости, 27.08.2021
Волгоградский губернатор не намерен покидать пост после выборов в Госдуму
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, возглавляющий территориальный список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборы в Госдуму, заявил, что... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T23:16
2021-08-27T23:16
волгоградская область
общество
волгоградская область
андрей бочаров
россия
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ВОЛГОГРАД, 27 авг - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, возглавляющий территориальный список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборы в Госдуму, заявил, что продолжит работу на своем посту после выборов.В пятницу Бочаров провел встречу с активом регионального отделения ЕР. Один из участников спросил губернатора, уйдет ли он работать в Госдуму после выборов."Рано, рано. До 24-го года – рано... Я за страну, за развитие Волгоградской области. Исходя из этого, я принял решение возглавить список "Единой России"... Есть задачи, которые стоят передо мной как перед губернатором... До 24-го года у меня срок полномочий... Вариантов нет, надо брать ответственность на себя и идти дальше", - сказал Бочаров.
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общество, волгоградская область, андрей бочаров, россия
23:16 27.08.2021
 
Волгоградский губернатор не намерен покидать пост после выборов в Госдуму

Губернатор Волгоградской области Бочаров не намерен покидать пост после выборов в Госдуму

© РИА Новости / Константин ЧалабовГубернатор Волгоградской области провел встречу с добровольцами
Губернатор Волгоградской области провел встречу с добровольцами - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВОЛГОГРАД, 27 авг - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, возглавляющий территориальный список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборы в Госдуму, заявил, что продолжит работу на своем посту после выборов.
В пятницу Бочаров провел встречу с активом регионального отделения ЕР. Один из участников спросил губернатора, уйдет ли он работать в Госдуму после выборов.
"Рано, рано. До 24-го года – рано... Я за страну, за развитие Волгоградской области. Исходя из этого, я принял решение возглавить список "Единой России"... Есть задачи, которые стоят передо мной как перед губернатором... До 24-го года у меня срок полномочий... Вариантов нет, надо брать ответственность на себя и идти дальше", - сказал Бочаров.
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