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Волгоградский губернатор не намерен покидать пост после выборов в Госдуму
Волгоградский губернатор не намерен покидать пост после выборов в Госдуму - РИА Новости, 27.08.2021
Волгоградский губернатор не намерен покидать пост после выборов в Госдуму
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, возглавляющий территориальный список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборы в Госдуму, заявил, что... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T23:16
2021-08-27T23:16
2021-08-27T23:16
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ВОЛГОГРАД, 27 авг - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, возглавляющий территориальный список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборы в Госдуму, заявил, что продолжит работу на своем посту после выборов.В пятницу Бочаров провел встречу с активом регионального отделения ЕР. Один из участников спросил губернатора, уйдет ли он работать в Госдуму после выборов."Рано, рано. До 24-го года – рано... Я за страну, за развитие Волгоградской области. Исходя из этого, я принял решение возглавить список "Единой России"... Есть задачи, которые стоят передо мной как перед губернатором... До 24-го года у меня срок полномочий... Вариантов нет, надо брать ответственность на себя и идти дальше", - сказал Бочаров.
https://ria.ru/20210731/mikhaylovka-1743756089.html
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общество, волгоградская область, андрей бочаров, россия
Волгоградский губернатор не намерен покидать пост после выборов в Госдуму
Губернатор Волгоградской области Бочаров не намерен покидать пост после выборов в Госдуму