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Российские военные провели учения в Таджикистане
Российские военные провели учения в Таджикистане - РИА Новости, 27.08.2021
Российские военные провели учения в Таджикистане
Российские мотострелки уничтожили легкобронированные пикапы противника на учениях в горах Таджикистана, сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО). РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T09:10
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безопасность
таджикистан
центральный военный округ
россия
бмп-2
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Российские мотострелки уничтожили легкобронированные пикапы противника на учениях в горах Таджикистана, сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО)."Мотострелковые подразделения 201-ой российской военной базы уничтожили из вооружения БМП-2 легкобронированные пикапы условного противника в ходе тактического учения в горах Таджикистана. По замыслу учения группа незаконного вооруженного формирования, имея на вооружении крупнокалиберные пулеметы, установленные на автомобилях, пыталась прорваться к российским военным объектам с целью их захвата", - говорится в сообщении.Для уничтожения противника военнослужащие на штатной технике выдвинулись на установленный рубеж и сходу поразили движущиеся цели из 30-мм автоматической пушки 2А42 и танкового пулемета "Калашникова". Стрельба велась осколочно-фугасными боеприпасами на дальности от 800 до 1200 метров. Долговременные огневые сооружения были расстреляны расчетами ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. Для целеуказаний и корректировки огня с воздуха был задействован расчет комплекса беспилотного летательного аппарата "Орлан-10".Учение проходило в рамках выполнения военнослужащими контрольных стрельб из вооружения БМП-2, уточняет ЦВО.
https://ria.ru/20210805/ucheniya-1744435326.html
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безопасность, таджикистан, центральный военный округ, россия, бмп-2
09:10 27.08.2021 (обновлено: 09:18 27.08.2021)
 
Российские военные провели учения в Таджикистане

Российские мотострелки провели учения в горах Таджикистана

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Российские мотострелки уничтожили легкобронированные пикапы противника на учениях в горах Таджикистана, сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО).
"Мотострелковые подразделения 201-ой российской военной базы уничтожили из вооружения БМП-2 легкобронированные пикапы условного противника в ходе тактического учения в горах Таджикистана. По замыслу учения группа незаконного вооруженного формирования, имея на вооружении крупнокалиберные пулеметы, установленные на автомобилях, пыталась прорваться к российским военным объектам с целью их захвата", - говорится в сообщении.
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Для уничтожения противника военнослужащие на штатной технике выдвинулись на установленный рубеж и сходу поразили движущиеся цели из 30-мм автоматической пушки 2А42 и танкового пулемета "Калашникова". Стрельба велась осколочно-фугасными боеприпасами на дальности от 800 до 1200 метров. Долговременные огневые сооружения были расстреляны расчетами ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. Для целеуказаний и корректировки огня с воздуха был задействован расчет комплекса беспилотного летательного аппарата "Орлан-10".
Учение проходило в рамках выполнения военнослужащими контрольных стрельб из вооружения БМП-2, уточняет ЦВО.
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