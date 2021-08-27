https://ria.ru/20210827/ucheniya-1747454907.html

Российские военные провели учения в Таджикистане

Российские военные провели учения в Таджикистане - РИА Новости, 27.08.2021

Российские военные провели учения в Таджикистане

Российские мотострелки уничтожили легкобронированные пикапы противника на учениях в горах Таджикистана, сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО). РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T09:10

2021-08-27T09:10

2021-08-27T09:18

безопасность

таджикистан

центральный военный округ

россия

бмп-2

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости. Российские мотострелки уничтожили легкобронированные пикапы противника на учениях в горах Таджикистана, сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО)."Мотострелковые подразделения 201-ой российской военной базы уничтожили из вооружения БМП-2 легкобронированные пикапы условного противника в ходе тактического учения в горах Таджикистана. По замыслу учения группа незаконного вооруженного формирования, имея на вооружении крупнокалиберные пулеметы, установленные на автомобилях, пыталась прорваться к российским военным объектам с целью их захвата", - говорится в сообщении.Для уничтожения противника военнослужащие на штатной технике выдвинулись на установленный рубеж и сходу поразили движущиеся цели из 30-мм автоматической пушки 2А42 и танкового пулемета "Калашникова". Стрельба велась осколочно-фугасными боеприпасами на дальности от 800 до 1200 метров. Долговременные огневые сооружения были расстреляны расчетами ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В. Для целеуказаний и корректировки огня с воздуха был задействован расчет комплекса беспилотного летательного аппарата "Орлан-10".Учение проходило в рамках выполнения военнослужащими контрольных стрельб из вооружения БМП-2, уточняет ЦВО.

https://ria.ru/20210805/ucheniya-1744435326.html

https://ria.ru/20210730/flot-1743581723.html

таджикистан

россия

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безопасность, таджикистан, центральный военный округ, россия, бмп-2