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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210827/terakt-1747500570.html
В Кремле прокомментировали теракт в Кабуле
В Кремле прокомментировали теракт в Кабуле - РИА Новости, 27.08.2021
В Кремле прокомментировали теракт в Кабуле
В Кремле решительным образом осуждают теракт в Кабуле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:05
2021-08-27T13:32
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
взрывы в кабуле
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Кремле решительным образом осуждают теракт в Кабуле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости об очень большом количестве погибших", - сказал Песков журналистам."К сожалению, (теракт) подтверждают такие пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации, в первую очередь ИГИЛ* и производная от ИГИЛ*, имеется в виду "Исламское государство"*", - сказал Песков журналистам.По его словам, это добавляет напряженности в самом Афганистане. "Опасность для всех велика и, конечно, это продолжает оставаться причиной для нашей серьезной озабоченности", - добавил Песков."Здесь я не могу вам сказать, разумеется, сейчас все спецслужбы работают днем и ночью, отслеживая ситуацию в Афганистане, прогнозируя варианты развития, но я точно не могу ответить на ваш вопрос", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли, по данным российских спецслужб, угроза переноса действий боевиков за пределы Афганистана."Таких планов пока нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Путин заявление или обращение на тему ситуации в Афганистане."Потому что, вы знаете, что Россия не является участницей возглавляемой Соединенными Штатами коалиции, которые были в последнее время там, в Афганистане, которые завершили вывод своих войск, что и спровоцировало подобную ситуацию", - пояснил он.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.Газета Wall Street Journal сообщала о гибели более 100 человек, включая 13 американских военных, гибель которых подтвердили в Пентагоне. Еще 18 военных США были ранены. Источник РИА Новости в афганском минздраве сообщил, что всего пострадали более 1,3 тысячи человек, при этом жертвами среди афганцев, по его данным, стали 60 человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, кабул (город), афганистан, взрывы в кабуле
13:05 27.08.2021 (обновлено: 13:32 27.08.2021)
 
В Кремле прокомментировали теракт в Кабуле

Пресс-секретарь Песков: в Кремле решительным образом осуждают теракт в Кабуле

© AP Photo / Wali Sabawoon Около аэропорта в Кабуле прогремели три взрыва, Афганистан
 Около аэропорта в Кабуле прогремели три взрыва, Афганистан - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Кремле решительным образом осуждают теракт в Кабуле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости об очень большом количестве погибших", - сказал Песков журналистам.
"К сожалению, (теракт) подтверждают такие пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации, в первую очередь ИГИЛ* и производная от ИГИЛ*, имеется в виду "Исламское государство"*", - сказал Песков журналистам.
По его словам, это добавляет напряженности в самом Афганистане. "Опасность для всех велика и, конечно, это продолжает оставаться причиной для нашей серьезной озабоченности", - добавил Песков.
"Здесь я не могу вам сказать, разумеется, сейчас все спецслужбы работают днем и ночью, отслеживая ситуацию в Афганистане, прогнозируя варианты развития, но я точно не могу ответить на ваш вопрос", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли, по данным российских спецслужб, угроза переноса действий боевиков за пределы Афганистана.
"Таких планов пока нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Путин заявление или обращение на тему ситуации в Афганистане.
Президент США Джо Байден во время выступления после терактов в Кабуле - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 12:04Захват власти в Афганистане талибами
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"Потому что, вы знаете, что Россия не является участницей возглавляемой Соединенными Штатами коалиции, которые были в последнее время там, в Афганистане, которые завершили вывод своих войск, что и спровоцировало подобную ситуацию", - пояснил он.
Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.
Газета Wall Street Journal сообщала о гибели более 100 человек, включая 13 американских военных, гибель которых подтвердили в Пентагоне. Еще 18 военных США были ранены. Источник РИА Новости в афганском минздраве сообщил, что всего пострадали более 1,3 тысячи человек, при этом жертвами среди афганцев, по его данным, стали 60 человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
"Я своими глазами видел конец света": взрывы в Кабуле
© AP Photo / Wali Sabawoon

Сначала прогремел взрыв и раздались выстрелы у ворот аэропорта, вслед за тем — неподалеку от отеля Baron, где живут иностранцы. Еще через некоторое время появились сообщения о третьем взрыве.

 Около аэропорта в Кабуле прогремели три взрыва, Афганистан
1 из 10

Сначала прогремел взрыв и раздались выстрелы у ворот аэропорта, вслед за тем — неподалеку от отеля Baron, где живут иностранцы. Еще через некоторое время появились сообщения о третьем взрыве.

© AP Photo / Wali Sabawoon
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.

Транспортировка раненных в госпиталь Кабула
2 из 10

Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi

"Я своими глазами видел конец света", — рассказал очевидец трагедии, который в момент взрыва находился у входа в аэропорт.

Раненые в госпитале в Кабуле
3 из 10

"Я своими глазами видел конец света", — рассказал очевидец трагедии, который в момент взрыва находился у входа в аэропорт.

© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
© AP Photo

"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — рассказал мужчина.

Спутниковый снимок с местом взрыва в аэропорту Кабула
4 из 10

"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — рассказал мужчина.

© AP Photo
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

По его словам, в воздухе летали части тел, "как во время торнадо".

Боец Талибана* на месте взрыва в аэропорту Кабула
5 из 10

По его словам, в воздухе летали части тел, "как во время торнадо".

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© REUTERS / ASVAKA NEWS

Погибли 170 человек, в том числе 18 американских военных.

Эвакуация раненых в результате взрыва возле аэропорта Кабула
6 из 10

Погибли 170 человек, в том числе 18 американских военных.

© REUTERS / ASVAKA NEWS
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi

Еще более 1300 человек пострадали.

Раненые в госпитале в Кабуле
7 из 10

Еще более 1300 человек пострадали.

© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Глава Высшего совета по нацпримирению Афганистана Абдулла Абдулла осудил взрывы и назвал произошедшее терактом.

Эвакуация раненых в результате взрыва возле аэропорта Кабула
8 из 10

Глава Высшего совета по нацпримирению Афганистана Абдулла Абдулла осудил взрывы и назвал произошедшее терактом.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© REUTERS / REUTERS TV

Политический деятель выразил соболезнования семьям жертв.

Эвакуация раненых в результате взрыва возле аэропорта Кабула
9 из 10

Политический деятель выразил соболезнования семьям жертв.

© REUTERS / REUTERS TV
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Бойцы Талибана* около госпиталя в Кабуле
10 из 10

Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
1 из 10

Сначала прогремел взрыв и раздались выстрелы у ворот аэропорта, вслед за тем — неподалеку от отеля Baron, где живут иностранцы. Еще через некоторое время появились сообщения о третьем взрыве.

© AP Photo / Wali Sabawoon
2 из 10

Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
3 из 10

"Я своими глазами видел конец света", — рассказал очевидец трагедии, который в момент взрыва находился у входа в аэропорт.

© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
4 из 10

"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — рассказал мужчина.

© AP Photo
5 из 10

По его словам, в воздухе летали части тел, "как во время торнадо".

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
6 из 10

Погибли 170 человек, в том числе 18 американских военных.

© REUTERS / ASVAKA NEWS
7 из 10

Еще более 1300 человек пострадали.

© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
8 из 10

Глава Высшего совета по нацпримирению Афганистана Абдулла Абдулла осудил взрывы и назвал произошедшее терактом.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
9 из 10

Политический деятель выразил соболезнования семьям жертв.

© REUTERS / REUTERS TV
10 из 10

Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)АфганистанВзрывы в Кабуле
 
 
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