https://ria.ru/20210827/terakt-1747500570.html

В Кремле прокомментировали теракт в Кабуле

В Кремле прокомментировали теракт в Кабуле - РИА Новости, 27.08.2021

В Кремле прокомментировали теракт в Кабуле

В Кремле решительным образом осуждают теракт в Кабуле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:05

2021-08-27T13:05

2021-08-27T13:32

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

взрывы в кабуле

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Кремле решительным образом осуждают теракт в Кабуле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости об очень большом количестве погибших", - сказал Песков журналистам."К сожалению, (теракт) подтверждают такие пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации, в первую очередь ИГИЛ* и производная от ИГИЛ*, имеется в виду "Исламское государство"*", - сказал Песков журналистам.По его словам, это добавляет напряженности в самом Афганистане. "Опасность для всех велика и, конечно, это продолжает оставаться причиной для нашей серьезной озабоченности", - добавил Песков."Здесь я не могу вам сказать, разумеется, сейчас все спецслужбы работают днем и ночью, отслеживая ситуацию в Афганистане, прогнозируя варианты развития, но я точно не могу ответить на ваш вопрос", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли, по данным российских спецслужб, угроза переноса действий боевиков за пределы Афганистана."Таких планов пока нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Путин заявление или обращение на тему ситуации в Афганистане."Потому что, вы знаете, что Россия не является участницей возглавляемой Соединенными Штатами коалиции, которые были в последнее время там, в Афганистане, которые завершили вывод своих войск, что и спровоцировало подобную ситуацию", - пояснил он.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.Газета Wall Street Journal сообщала о гибели более 100 человек, включая 13 американских военных, гибель которых подтвердили в Пентагоне. Еще 18 военных США были ранены. Источник РИА Новости в афганском минздраве сообщил, что всего пострадали более 1,3 тысячи человек, при этом жертвами среди афганцев, по его данным, стали 60 человек.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210827/vzryvy-1747484542.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), афганистан, взрывы в кабуле