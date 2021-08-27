https://ria.ru/20210827/sovbez-1747519358.html

Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Афганистане

Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 27.08.2021

Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Афганистане

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить события в Афганистане и сообщил о продолжении... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T14:17

2021-08-27T14:17

2021-08-27T14:18

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить события в Афганистане и сообщил о продолжении консультаций с партнерами."Мы продолжим с вами обсуждение ситуации, связанной с событиями в Афганистане, продолжим консультации с нашими партнерами и обменяемся информацией об этих наших контактах. Поговорим по всему комплексу (вопросов), в том числе по работе на дипломатическом, на военном, на гуманитарном направлении", - сказал глава государства.С докладом выступил глава МИД России Сергей Лавров.В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД РФ Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин.

https://ria.ru/20210824/putin-1747080981.html

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в мире, афганистан, владимир путин, совет безопасности рф, россия