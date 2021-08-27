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Штраф за нарушение тишины водителями предложили ввести по всей России
Штраф за нарушение тишины водителями предложили ввести по всей России - РИА Новости, 27.08.2021
Штраф за нарушение тишины водителями предложили ввести по всей России
В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях может появиться наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:22
2021-08-27T21:57
россия
общество
москва
сергей собянин
московская городская дума
госдума рф
совет федерации рф
ирина рукавишникова
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях может появиться наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Она уточнила, что штраф за нарушение могут распространить и на дневное время.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предложил принять в городе закон о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами и мотоциклистами. Минимальный штраф может составить пять тысяч рублей, его будут рассчитывать в зависимости от мощности транспортного средства.Как пояснила Рукавишникова, такие нарушения распространены не только в столице, но и в других городах.По ее словам, инициатива мэра Москвы вполне понятна и закономерна."Любители ездить без глушителя или сотрясать все вокруг себя громкой музыкой из мощных музыкальных колонок, установленных в автомобиле, выражают подобным поведением полное пренебрежение к правам других граждан на тишину и покой как в ночное, так и в дневное время. Поэтому подобные проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться", — заключила Рукавишникова.
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россия, общество, москва, сергей собянин, московская городская дума, госдума рф, совет федерации рф, ирина рукавишникова
17:22 27.08.2021 (обновлено: 21:57 27.08.2021)
 
Штраф за нарушение тишины водителями предложили ввести по всей России

Сенатор Рукавишникова: штраф за ночную езду с громкой музыкой могут ввести по всей России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях может появиться наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.
Она уточнила, что штраф за нарушение могут распространить и на дневное время.
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Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предложил принять в городе закон о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами и мотоциклистами. Минимальный штраф может составить пять тысяч рублей, его будут рассчитывать в зависимости от мощности транспортного средства.
Как пояснила Рукавишникова, такие нарушения распространены не только в столице, но и в других городах.

"Планируется, что данный состав войдет в статью "Хулиганство" в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, внесение которого в Государственную думу ожидается в ближайшее время", — добавила сенатор.

По ее словам, инициатива мэра Москвы вполне понятна и закономерна.
"Любители ездить без глушителя или сотрясать все вокруг себя громкой музыкой из мощных музыкальных колонок, установленных в автомобиле, выражают подобным поведением полное пренебрежение к правам других граждан на тишину и покой как в ночное, так и в дневное время. Поэтому подобные проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться", — заключила Рукавишникова.
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РоссияОбществоМоскваСергей СобянинМосковская городская думаГосдума РФСовет Федерации РФИрина Рукавишникова
 
 
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