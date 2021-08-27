https://ria.ru/20210827/shtraf-1747564936.html
Штраф за нарушение тишины водителями предложили ввести по всей России
Штраф за нарушение тишины водителями предложили ввести по всей России - РИА Новости, 27.08.2021
Штраф за нарушение тишины водителями предложили ввести по всей России
В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях может появиться наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:22
2021-08-27T17:22
2021-08-27T21:57
россия
общество
москва
сергей собянин
московская городская дума
госдума рф
совет федерации рф
ирина рукавишникова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях может появиться наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Она уточнила, что штраф за нарушение могут распространить и на дневное время.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предложил принять в городе закон о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами и мотоциклистами. Минимальный штраф может составить пять тысяч рублей, его будут рассчитывать в зависимости от мощности транспортного средства.Как пояснила Рукавишникова, такие нарушения распространены не только в столице, но и в других городах.По ее словам, инициатива мэра Москвы вполне понятна и закономерна."Любители ездить без глушителя или сотрясать все вокруг себя громкой музыкой из мощных музыкальных колонок, установленных в автомобиле, выражают подобным поведением полное пренебрежение к правам других граждан на тишину и покой как в ночное, так и в дневное время. Поэтому подобные проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться", — заключила Рукавишникова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/shtraf-1744852663.html
https://ria.ru/20210623/shtrafy-1738219389.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, москва, сергей собянин, московская городская дума, госдума рф, совет федерации рф, ирина рукавишникова
17:22 27.08.2021 (обновлено: 21:57 27.08.2021)
Штраф за нарушение тишины водителями предложили ввести по всей России
Сенатор Рукавишникова: штраф за ночную езду с громкой музыкой могут ввести по всей России