https://ria.ru/20210827/shtraf-1747564936.html

Штраф за нарушение тишины водителями предложили ввести по всей России

Штраф за нарушение тишины водителями предложили ввести по всей России - РИА Новости, 27.08.2021

Штраф за нарушение тишины водителями предложили ввести по всей России

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях может появиться наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T17:22

2021-08-27T17:22

2021-08-27T21:57

россия

общество

москва

сергей собянин

московская городская дума

госдума рф

совет федерации рф

ирина рукавишникова

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях может появиться наказание за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Она уточнила, что штраф за нарушение могут распространить и на дневное время.Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предложил принять в городе закон о преднамеренном нарушении тишины автомобилистами и мотоциклистами. Минимальный штраф может составить пять тысяч рублей, его будут рассчитывать в зависимости от мощности транспортного средства.Как пояснила Рукавишникова, такие нарушения распространены не только в столице, но и в других городах.По ее словам, инициатива мэра Москвы вполне понятна и закономерна."Любители ездить без глушителя или сотрясать все вокруг себя громкой музыкой из мощных музыкальных колонок, установленных в автомобиле, выражают подобным поведением полное пренебрежение к правам других граждан на тишину и покой как в ночное, так и в дневное время. Поэтому подобные проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться", — заключила Рукавишникова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/shtraf-1744852663.html

https://ria.ru/20210623/shtrafy-1738219389.html

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россия, общество, москва, сергей собянин, московская городская дума, госдума рф, совет федерации рф, ирина рукавишникова