Остров, где целуются два моря. Прогулки по Родосу
"Сега-сега", то есть потихоньку, — это выражение часто слышишь от местных. Означает — "расслабься, получай удовольствие", один из самых любимых советов жителей Родоса туристам.
Но дело не в банальной лени, тут целая философия: "Кто понял жизнь, тот не спешит".
"Когда торопишься, совершаешь ошибки, которые приходится исправлять. Так что лучше сразу все делать размеренно и с удовольствием", — объясняет гид Иван Родосский.
Россиянам такой подход к жизни явно нравится. Греция — одна из наиболее востребованных у нас стран. А Родос вместе с Критом и Корфу — самые популярные острова.
"Сега-сега", то есть потихоньку, — это выражение часто слышишь от местных. Означает — "расслабься, получай удовольствие", один из самых любимых советов жителей Родоса туристам.
Но дело не в банальной лени, тут целая философия: "Кто понял жизнь, тот не спешит".
"Когда торопишься, совершаешь ошибки, которые приходится исправлять. Так что лучше сразу все делать размеренно и с удовольствием", — объясняет гид Иван Родосский.
Россиянам такой подход к жизни явно нравится. Греция — одна из наиболее востребованных у нас стран. А Родос вместе с Критом и Корфу — самые популярные острова.
Эгейское море отличается от Средиземного — соленостью, цветом и температурой воды.
"Убедиться в этом можно, например, на крайней северной точке, рядом со зданием Аквариума, — рассказывает Иван Родосский. — Или на самом юге, на мысе Прасониси, его еще называют "Поцелуем двух морей". Там песчаная коса, где всегда ветрено и очень красиво".
А еще — это самый большой песчаный пляж на Родосе, добавляет гид.
Эгейское море отличается от Средиземного — соленостью, цветом и температурой воды.
"Убедиться в этом можно, например, на крайней северной точке, рядом со зданием Аквариума, — рассказывает Иван Родосский. — Или на самом юге, на мысе Прасониси, его еще называют "Поцелуем двух морей". Там песчаная коса, где всегда ветрено и очень красиво".
А еще — это самый большой песчаный пляж на Родосе, добавляет гид.
На острове сейчас много гостей — кажется, даже больше, чем в прошлые годы. В порт заходят круизные лайнеры, тоже с туристами, уточняет гид Ирина Маранди.
Пожаров нет: тот, что бушевал месяц назад, быстро потушили.
На острове сейчас много гостей — кажется, даже больше, чем в прошлые годы. В порт заходят круизные лайнеры, тоже с туристами, уточняет гид Ирина Маранди.
Пожаров нет: тот, что бушевал месяц назад, быстро потушили.
По одному из мифов, Зевс назвал этот остров в честь любимой нимфы Родос. От их союза родились семь сыновей и дочь Электриона. А внуки Линд, Камир и Иалис разделили остров и каждый основал город, которому дал свое имя.
По одному из мифов, Зевс назвал этот остров в честь любимой нимфы Родос. От их союза родились семь сыновей и дочь Электриона. А внуки Линд, Камир и Иалис разделили остров и каждый основал город, которому дал свое имя.
Основные достопримечательности сосредоточены в столице — Родосе. Старый город укрылся за мощной крепостной стеной, возведенной рыцарями-госпитальерами в XV веке. Эта крепость входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В западной части — Акрополь, монументальное сооружение со святилищами, храмами, подземными ходами. Археологи раскопали античный стадион, мраморный Одеон, в котором проходили концерты и лекции, а также руины храма Афины Полиас.
Основные достопримечательности сосредоточены в столице — Родосе. Старый город укрылся за мощной крепостной стеной, возведенной рыцарями-госпитальерами в XV веке. Эта крепость входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В западной части — Акрополь, монументальное сооружение со святилищами, храмами, подземными ходами. Археологи раскопали античный стадион, мраморный Одеон, в котором проходили концерты и лекции, а также руины храма Афины Полиас.
Дворец Великих магистров, построенный в XIV веке на месте храма бога Солнца, окружает двадцатиметровый ров. Отсюда 19 Великих магистров ордена рыцарей-госпитальеров правили островом.
Чтобы попасть в здание, нужно преодолеть 11 ворот.
Дворец Великих магистров, построенный в XIV веке на месте храма бога Солнца, окружает двадцатиметровый ров. Отсюда 19 Великих магистров ордена рыцарей-госпитальеров правили островом.
Чтобы попасть в здание, нужно преодолеть 11 ворот.
Археологический музей находится у входа в Старый город, в здании бывшего госпиталя рыцарей-иоаннитов. Экспонаты — предметы, найденные при раскопках на острове. Главные — мраморная скульптура Афродиты Родосской, статуя Зевса и голова бога Гелиоса.
Археологический музей находится у входа в Старый город, в здании бывшего госпиталя рыцарей-иоаннитов. Экспонаты — предметы, найденные при раскопках на острове. Главные — мраморная скульптура Афродиты Родосской, статуя Зевса и голова бога Гелиоса.
"Погуляйте по старому городу вечером, загляните в узкие переулки. В полумраке готических кварталов чувствуется особая атмосфера, — советует туристка из Москвы Анна Голубицкая. — Днем нужно посетить несколько пляжей и найти свой идеальный. Для меня таким стала бухта Святого Павла — с видом на акрополь Линдоса".
"Погуляйте по старому городу вечером, загляните в узкие переулки. В полумраке готических кварталов чувствуется особая атмосфера, — советует туристка из Москвы Анна Голубицкая. — Днем нужно посетить несколько пляжей и найти свой идеальный. Для меня таким стала бухта Святого Павла — с видом на акрополь Линдоса".
В древнем порту Мандраки когда-то высилась знаменитая статуя Колосса Родосского. Бронзовый монумент, одно из чудес света, разрушился во время землетрясения в 222 году до нашей эры. Теперь на колоннах у входа в бухту — фигуры оленей, символов острова.
В древнем порту Мандраки когда-то высилась знаменитая статуя Колосса Родосского. Бронзовый монумент, одно из чудес света, разрушился во время землетрясения в 222 году до нашей эры. Теперь на колоннах у входа в бухту — фигуры оленей, символов острова.
Улицы и площади Линдоса украшают узоры из черной и белой гальки.
По извилистым улочкам машина не проедет: тут только пешком или на осликах. Фонтаны построили еще византийцы.
Улицы и площади Линдоса украшают узоры из черной и белой гальки.
По извилистым улочкам машина не проедет: тут только пешком или на осликах. Фонтаны построили еще византийцы.
Акрополь Линдоса по значимости и размерам — второй после афинского.
Внутри — руины храмов Афины Линдосской и Святого Иоанна.
А еще отсюда открывается великолепный вид на залив Святого Павла. По легенде, тут апостол сошел на берег, чтобы проповедовать христианство на Родосе.
Акрополь Линдоса по значимости и размерам — второй после афинского.
Внутри — руины храмов Афины Линдосской и Святого Иоанна.
А еще отсюда открывается великолепный вид на залив Святого Павла. По легенде, тут апостол сошел на берег, чтобы проповедовать христианство на Родосе.
В Долине бабочек (в конце весны их тут тысячи) — удивительный аромат ванили. Это из-за смолы растущих здесь деревьев — стираксов.
В Долине бабочек (в конце весны их тут тысячи) — удивительный аромат ванили. Это из-за смолы растущих здесь деревьев — стираксов.
Семь источников — родник, выходящий на поверхность в семи местах. Вода попадает в реку Лутанис, затем — в узкий (пройдет только один человек) бетонный туннель длиной 150 метров, построенный почти век назад. Оттуда потоки стекают в искусственное озеро — единственное пресное на острове.
Семь источников — родник, выходящий на поверхность в семи местах. Вода попадает в реку Лутанис, затем — в узкий (пройдет только один человек) бетонный туннель длиной 150 метров, построенный почти век назад. Оттуда потоки стекают в искусственное озеро — единственное пресное на острове.
Парк Родини — один из старейших на планете. Считается, что тут бывали Цезарь и Цицерон.
Погуляйте по долине олеандров и аллеям платанов, постойте на мосту над прудом, заросшим кувшинками.
Главная достопримечательность парка — выдолбленная в скале гробница Птолемея, соратника Александра Македонского и царя Египта.
Парк Родини — один из старейших на планете. Считается, что тут бывали Цезарь и Цицерон.
Погуляйте по долине олеандров и аллеям платанов, постойте на мосту над прудом, заросшим кувшинками.
Главная достопримечательность парка — выдолбленная в скале гробница Птолемея, соратника Александра Македонского и царя Египта.
Горная деревня Сиана на западе Родоса известна не только церковью Святого Пантелеймона — это неофициальная столица местного виноградного самогона — сумы. Тут надо покупать еще мед, чай, приправы.
Горная деревня Сиана на западе Родоса известна не только церковью Святого Пантелеймона — это неофициальная столица местного виноградного самогона — сумы. Тут надо покупать еще мед, чай, приправы.
Можно отправиться на остров Сими — это 40 километров от Родоса. Там разноцветные домики и красивые бухты с пляжами, говорит гид Светлана Еращенкова. Альтернатива — поездка на остров Халки, где морская вода изумрудного цвета.
Можно отправиться на остров Сими — это 40 километров от Родоса. Там разноцветные домики и красивые бухты с пляжами, говорит гид Светлана Еращенкова. Альтернатива — поездка на остров Халки, где морская вода изумрудного цвета.
В начале XX века остров Сими считался крупнейшим в мире центром по добыче губок. Этим промыслом здесь занимаются и сейчас.
В начале XX века остров Сими считался крупнейшим в мире центром по добыче губок. Этим промыслом здесь занимаются и сейчас.
Открыты бары, ночные клубы, рестораны, таверны.
В музеях, супермаркетах нужны маски. До 26 июля это касалось и улицы.
Кроме того, в ресторанах без веранд на свежем воздухе иногда просят показать сертификат о вакцинации либо ПЦР-тест. "Но в Греции лето — десять месяцев в году, и таких заведений практически нет", — уточняет Иван Родосский.
Открыты бары, ночные клубы, рестораны, таверны.
В музеях, супермаркетах нужны маски. До 26 июля это касалось и улицы.
Кроме того, в ресторанах без веранд на свежем воздухе иногда просят показать сертификат о вакцинации либо ПЦР-тест. "Но в Греции лето — десять месяцев в году, и таких заведений практически нет", — уточняет Иван Родосский.
Пробовать местную кухню гиды рекомендуют не в ресторанах при отелях, а на побережье.
В заведениях у моря и рыбацких лодок заказывайте морепродукты и рыбу. В тавернах в горах — сырные и мясные блюда.
Пробовать местную кухню гиды рекомендуют не в ресторанах при отелях, а на побережье.
В заведениях у моря и рыбацких лодок заказывайте морепродукты и рыбу. В тавернах в горах — сырные и мясные блюда.
Традиционный сувенир из Греции — оливковое масло. На Родосе — одно из лучших, поскольку это самый юг страны.
"У нас нет соленых или вяленых оливок, все пускают на масло. Не берите в магазине, оно там обычное. Попробуйте купить у местных жителей, лучше — в горах", — советует Иван Родосский.
Также тут вкусный мед, который не засахаривается. Несколько видов: сосновый, тимьяновый, цветочный.
И вино — есть и завод, и семейные винокурни в деревне Эмбона.
Традиционный сувенир из Греции — оливковое масло. На Родосе — одно из лучших, поскольку это самый юг страны.
"У нас нет соленых или вяленых оливок, все пускают на масло. Не берите в магазине, оно там обычное. Попробуйте купить у местных жителей, лучше — в горах", — советует Иван Родосский.
Также тут вкусный мед, который не засахаривается. Несколько видов: сосновый, тимьяновый, цветочный.
И вино — есть и завод, и семейные винокурни в деревне Эмбона.
Кроме того, туристы везут домой керамику ручной работы. Например, кружку Пифагора, которая сделана так, что в нее нельзя налить много, а значит, она спасает от пьянства, рассказывает Светлана Еращенкова.
Другие популярные сувениры — кремы и шампуни на основе оливкового масла, украшения из серебра и меховые изделия.
Кроме того, туристы везут домой керамику ручной работы. Например, кружку Пифагора, которая сделана так, что в нее нельзя налить много, а значит, она спасает от пьянства, рассказывает Светлана Еращенкова.
Другие популярные сувениры — кремы и шампуни на основе оливкового масла, украшения из серебра и меховые изделия.
Для поездки нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета, или экспресс-тест на антигены (не старше 48 часов).
С 19 августа вакцинированные и переболевшие коронавирусом путешественники из России освобождены от обязательного экспресс-анализа в аэропорту.
Еще необходимо заранее заполнить на сайте заявление Passenger Locator Form и получить QR-код.
"При выезде с Родоса тоже нужно тестирование. Неважно, возвращается ли турист домой или летит в другой регион Греции. Анализ можно сделать прямо в отеле, но надо заранее об этом позаботиться", — предупреждает гид Светлана Еращенкова.
Для поездки нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета, или экспресс-тест на антигены (не старше 48 часов).
С 19 августа вакцинированные и переболевшие коронавирусом путешественники из России освобождены от обязательного экспресс-анализа в аэропорту.
Еще необходимо заранее заполнить на сайте заявление Passenger Locator Form и получить QR-код.
"При выезде с Родоса тоже нужно тестирование. Неважно, возвращается ли турист домой или летит в другой регион Греции. Анализ можно сделать прямо в отеле, но надо заранее об этом позаботиться", — предупреждает гид Светлана Еращенкова.