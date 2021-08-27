Остров, где целуются два моря. Прогулки по Родосу

"Сега-сега", то есть потихоньку, — это выражение часто слышишь от местных. Означает — "расслабься, получай удовольствие", один из самых любимых советов жителей Родоса туристам.

Но дело не в банальной лени, тут целая философия: "Кто понял жизнь, тот не спешит".

"Когда торопишься, совершаешь ошибки, которые приходится исправлять. Так что лучше сразу все делать размеренно и с удовольствием", — объясняет гид Иван Родосский.

Россиянам такой подход к жизни явно нравится. Греция — одна из наиболее востребованных у нас стран. А Родос вместе с Критом и Корфу — самые популярные острова.