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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
Остров, где целуются два моря. Прогулки по Родосу
Достопримечательности Родоса 2021
Остров, где целуются два моря. Прогулки по Родосу
Иногда для отпуска сложно выбрать одно море. В этом случае Родос, который омывается сразу двумя — Средиземным с востока и Эгейским с запада, — отличный вариант. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T08:00
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туризм
достопримечательности
греция
родос
туризм
еда
куда сходить
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Иногда для отпуска сложно выбрать одно море. В этом случае Родос, который омывается сразу двумя — Средиземным с востока и Эгейским с запада, — отличный вариант. На четвертом по величине архипелаге Греции — 49 чистейших пляжей, отмеченных "голубым флагом". Где увидеть тысячи бабочек и прогуляться по средневековой крепости, как правильно выбирать оливковое масло и зачем нужна кружка Пифагора — в фотоленте РИА Новости.
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достопримечательности, греция, родос, туризм, фото, еда, куда сходить , что посмотреть , куда поехать в выходные, куда можно лететь, маршруты - туризм, отдых, пляжи, отдых на море
08:00 27.08.2021 (обновлено: 08:10 27.08.2021)
 

Остров, где целуются два моря. Прогулки по Родосу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Иногда для отпуска сложно выбрать одно море. В этом случае Родос, который омывается сразу двумя — Средиземным с востока и Эгейским с запада, — отличный вариант. На четвертом по величине архипелаге Греции — 49 чистейших пляжей, отмеченных "голубым флагом". Где увидеть тысячи бабочек и прогуляться по средневековой крепости, как правильно выбирать оливковое масло и зачем нужна кружка Пифагора — в фотоленте РИА Новости.
© Pixabay / user32212

"Сега-сега", то есть потихоньку, — это выражение часто слышишь от местных. Означает — "расслабься, получай удовольствие", один из самых любимых советов жителей Родоса туристам.

Но дело не в банальной лени, тут целая философия: "Кто понял жизнь, тот не спешит".

"Когда торопишься, совершаешь ошибки, которые приходится исправлять. Так что лучше сразу все делать размеренно и с удовольствием", — объясняет гид Иван Родосский.

Россиянам такой подход к жизни явно нравится. Греция — одна из наиболее востребованных у нас стран. А Родос вместе с Критом и Корфу — самые популярные острова.

Кафе в Греции
1 из 22

"Сега-сега", то есть потихоньку, — это выражение часто слышишь от местных. Означает — "расслабься, получай удовольствие", один из самых любимых советов жителей Родоса туристам.

Но дело не в банальной лени, тут целая философия: "Кто понял жизнь, тот не спешит".

"Когда торопишься, совершаешь ошибки, которые приходится исправлять. Так что лучше сразу все делать размеренно и с удовольствием", — объясняет гид Иван Родосский.

Россиянам такой подход к жизни явно нравится. Греция — одна из наиболее востребованных у нас стран. А Родос вместе с Критом и Корфу — самые популярные острова.

© Pixabay / user32212
© Pixabay / chris-ww

Эгейское море отличается от Средиземного — соленостью, цветом и температурой воды.

"Убедиться в этом можно, например, на крайней северной точке, рядом со зданием Аквариума, — рассказывает Иван Родосский. — Или на самом юге, на мысе Прасониси, его еще называют "Поцелуем двух морей". Там песчаная коса, где всегда ветрено и очень красиво".

А еще — это самый большой песчаный пляж на Родосе, добавляет гид.

Мыс Прасониси
2 из 22

Эгейское море отличается от Средиземного — соленостью, цветом и температурой воды.

"Убедиться в этом можно, например, на крайней северной точке, рядом со зданием Аквариума, — рассказывает Иван Родосский. — Или на самом юге, на мысе Прасониси, его еще называют "Поцелуем двух морей". Там песчаная коса, где всегда ветрено и очень красиво".

А еще — это самый большой песчаный пляж на Родосе, добавляет гид.

© Pixabay / chris-ww
© Pixabay / steel902

На острове сейчас много гостей — кажется, даже больше, чем в прошлые годы. В порт заходят круизные лайнеры, тоже с туристами, уточняет гид Ирина Маранди.

Пожаров нет: тот, что бушевал месяц назад, быстро потушили.

Остров Родос
3 из 22

На острове сейчас много гостей — кажется, даже больше, чем в прошлые годы. В порт заходят круизные лайнеры, тоже с туристами, уточняет гид Ирина Маранди.

Пожаров нет: тот, что бушевал месяц назад, быстро потушили.

© Pixabay / steel902
© Pixabay / Ben_Kerckx

По одному из мифов, Зевс назвал этот остров в честь любимой нимфы Родос. От их союза родились семь сыновей и дочь Электриона. А внуки Линд, Камир и Иалис разделили остров и каждый основал город, которому дал свое имя.

Женщина на набережной в Греции
4 из 22

По одному из мифов, Зевс назвал этот остров в честь любимой нимфы Родос. От их союза родились семь сыновей и дочь Электриона. А внуки Линд, Камир и Иалис разделили остров и каждый основал город, которому дал свое имя.

© Pixabay / Ben_Kerckx
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Основные достопримечательности сосредоточены в столице — Родосе. Старый город укрылся за мощной крепостной стеной, возведенной рыцарями-госпитальерами в XV веке. Эта крепость входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В западной части — Акрополь, монументальное сооружение со святилищами, храмами, подземными ходами. Археологи раскопали античный стадион, мраморный Одеон, в котором проходили концерты и лекции, а также руины храма Афины Полиас.

Город Родос. Старый город. Дворец Великого Магистра
5 из 22

Основные достопримечательности сосредоточены в столице — Родосе. Старый город укрылся за мощной крепостной стеной, возведенной рыцарями-госпитальерами в XV веке. Эта крепость входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В западной части — Акрополь, монументальное сооружение со святилищами, храмами, подземными ходами. Археологи раскопали античный стадион, мраморный Одеон, в котором проходили концерты и лекции, а также руины храма Афины Полиас.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© Pixabay / manfredrichter

Дворец Великих магистров, построенный в XIV веке на месте храма бога Солнца, окружает двадцатиметровый ров. Отсюда 19 Великих магистров ордена рыцарей-госпитальеров правили островом.

Чтобы попасть в здание, нужно преодолеть 11 ворот.

Дворец Великих Магистров на Родосе
6 из 22

Дворец Великих магистров, построенный в XIV веке на месте храма бога Солнца, окружает двадцатиметровый ров. Отсюда 19 Великих магистров ордена рыцарей-госпитальеров правили островом.

Чтобы попасть в здание, нужно преодолеть 11 ворот.

© Pixabay / manfredrichter
© Depositphotos / saiko3p

Археологический музей находится у входа в Старый город, в здании бывшего госпиталя рыцарей-иоаннитов. Экспонаты — предметы, найденные при раскопках на острове. Главные — мраморная скульптура Афродиты Родосской, статуя Зевса и голова бога Гелиоса.

Археологический музей Родоса
7 из 22

Археологический музей находится у входа в Старый город, в здании бывшего госпиталя рыцарей-иоаннитов. Экспонаты — предметы, найденные при раскопках на острове. Главные — мраморная скульптура Афродиты Родосской, статуя Зевса и голова бога Гелиоса.

© Depositphotos / saiko3p
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Погуляйте по старому городу вечером, загляните в узкие переулки. В полумраке готических кварталов чувствуется особая атмосфера, — советует туристка из Москвы Анна Голубицкая. — Днем нужно посетить несколько пляжей и найти свой идеальный. Для меня таким стала бухта Святого Павла — с видом на акрополь Линдоса".

Остров Родос. Город Родос. Старый город. Дворец Великого Магистра, 13 век.
8 из 22

"Погуляйте по старому городу вечером, загляните в узкие переулки. В полумраке готических кварталов чувствуется особая атмосфера, — советует туристка из Москвы Анна Голубицкая. — Днем нужно посетить несколько пляжей и найти свой идеальный. Для меня таким стала бухта Святого Павла — с видом на акрополь Линдоса".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© Pixabay / manfredrichter

В древнем порту Мандраки когда-то высилась знаменитая статуя Колосса Родосского. Бронзовый монумент, одно из чудес света, разрушился во время землетрясения в 222 году до нашей эры. Теперь на колоннах у входа в бухту — фигуры оленей, символов острова.

Порт Мандраки
9 из 22

В древнем порту Мандраки когда-то высилась знаменитая статуя Колосса Родосского. Бронзовый монумент, одно из чудес света, разрушился во время землетрясения в 222 году до нашей эры. Теперь на колоннах у входа в бухту — фигуры оленей, символов острова.

© Pixabay / manfredrichter
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Улицы и площади Линдоса украшают узоры из черной и белой гальки.

По извилистым улочкам машина не проедет: тут только пешком или на осликах. Фонтаны построили еще византийцы.

Древний Акрополь в городе Линдос
10 из 22

Улицы и площади Линдоса украшают узоры из черной и белой гальки.

По извилистым улочкам машина не проедет: тут только пешком или на осликах. Фонтаны построили еще византийцы.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Акрополь Линдоса по значимости и размерам — второй после афинского.

Внутри — руины храмов Афины Линдосской и Святого Иоанна.

А еще отсюда открывается великолепный вид на залив Святого Павла. По легенде, тут апостол сошел на берег, чтобы проповедовать христианство на Родосе.

На территории древнего Акрополя в городе Линдос
11 из 22

Акрополь Линдоса по значимости и размерам — второй после афинского.

Внутри — руины храмов Афины Линдосской и Святого Иоанна.

А еще отсюда открывается великолепный вид на залив Святого Павла. По легенде, тут апостол сошел на берег, чтобы проповедовать христианство на Родосе.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© Depositphotos / luboskova

В Долине бабочек (в конце весны их тут тысячи) — удивительный аромат ванили. Это из-за смолы растущих здесь деревьев — стираксов.

Бабочки семейства Медведицы отдыхают в Долине бабочек
12 из 22

В Долине бабочек (в конце весны их тут тысячи) — удивительный аромат ванили. Это из-за смолы растущих здесь деревьев — стираксов.

© Depositphotos / luboskova
© Depositphotos / vlade-mir

Семь источников — родник, выходящий на поверхность в семи местах. Вода попадает в реку Лутанис, затем — в узкий (пройдет только один человек) бетонный туннель длиной 150 метров, построенный почти век назад. Оттуда потоки стекают в искусственное озеро — единственное пресное на острове.

Семь источников
13 из 22

Семь источников — родник, выходящий на поверхность в семи местах. Вода попадает в реку Лутанис, затем — в узкий (пройдет только один человек) бетонный туннель длиной 150 метров, построенный почти век назад. Оттуда потоки стекают в искусственное озеро — единственное пресное на острове.

© Depositphotos / vlade-mir
CC BY 3.0 / Notafly / Rodini Park.Rodos

Парк Родини — один из старейших на планете. Считается, что тут бывали Цезарь и Цицерон.

Погуляйте по долине олеандров и аллеям платанов, постойте на мосту над прудом, заросшим кувшинками.

Главная достопримечательность парка — выдолбленная в скале гробница Птолемея, соратника Александра Македонского и царя Египта.

Парк Родини
14 из 22

Парк Родини — один из старейших на планете. Считается, что тут бывали Цезарь и Цицерон.

Погуляйте по долине олеандров и аллеям платанов, постойте на мосту над прудом, заросшим кувшинками.

Главная достопримечательность парка — выдолбленная в скале гробница Птолемея, соратника Александра Македонского и царя Египта.

CC BY 3.0 / Notafly / Rodini Park.Rodos
© Khero/Public domain

Горная деревня Сиана на западе Родоса известна не только церковью Святого Пантелеймона — это неофициальная столица местного виноградного самогона — сумы. Тут надо покупать еще мед, чай, приправы.

Церковь Великомученика Пантелеимона в деревне Сианна
15 из 22

Горная деревня Сиана на западе Родоса известна не только церковью Святого Пантелеймона — это неофициальная столица местного виноградного самогона — сумы. Тут надо покупать еще мед, чай, приправы.

© Khero/Public domain
© РИА Новости / Томилова Евгения

Можно отправиться на остров Сими — это 40 километров от Родоса. Там разноцветные домики и красивые бухты с пляжами, говорит гид Светлана Еращенкова. Альтернатива — поездка на остров Халки, где морская вода изумрудного цвета.

Фотопутешествие с РИА: Греческий остров Сими
16 из 22

Можно отправиться на остров Сими — это 40 километров от Родоса. Там разноцветные домики и красивые бухты с пляжами, говорит гид Светлана Еращенкова. Альтернатива — поездка на остров Халки, где морская вода изумрудного цвета.

© РИА Новости / Томилова Евгения
© РИА Новости / Томилова Евгения

В начале XX века остров Сими считался крупнейшим в мире центром по добыче губок. Этим промыслом здесь занимаются и сейчас.

Фотопутешествие с РИА: Греческий остров Сими
17 из 22

В начале XX века остров Сими считался крупнейшим в мире центром по добыче губок. Этим промыслом здесь занимаются и сейчас.

© РИА Новости / Томилова Евгения
© Pixabay / manfredrichter

Открыты бары, ночные клубы, рестораны, таверны.

В музеях, супермаркетах нужны маски. До 26 июля это касалось и улицы.

Кроме того, в ресторанах без веранд на свежем воздухе иногда просят показать сертификат о вакцинации либо ПЦР-тест. "Но в Греции лето — десять месяцев в году, и таких заведений практически нет", — уточняет Иван Родосский.

Ресторан в Греции
18 из 22

Открыты бары, ночные клубы, рестораны, таверны.

В музеях, супермаркетах нужны маски. До 26 июля это касалось и улицы.

Кроме того, в ресторанах без веранд на свежем воздухе иногда просят показать сертификат о вакцинации либо ПЦР-тест. "Но в Греции лето — десять месяцев в году, и таких заведений практически нет", — уточняет Иван Родосский.

© Pixabay / manfredrichter
© Pixabay / Lukas Bieri

Пробовать местную кухню гиды рекомендуют не в ресторанах при отелях, а на побережье.

В заведениях у моря и рыбацких лодок заказывайте морепродукты и рыбу. В тавернах в горах — сырные и мясные блюда.

Греческий салат
19 из 22

Пробовать местную кухню гиды рекомендуют не в ресторанах при отелях, а на побережье.

В заведениях у моря и рыбацких лодок заказывайте морепродукты и рыбу. В тавернах в горах — сырные и мясные блюда.

© Pixabay / Lukas Bieri
CC0 / stevepb / Оливковое масло

Традиционный сувенир из Греции — оливковое масло. На Родосе — одно из лучших, поскольку это самый юг страны.

"У нас нет соленых или вяленых оливок, все пускают на масло. Не берите в магазине, оно там обычное. Попробуйте купить у местных жителей, лучше — в горах", — советует Иван Родосский.

Также тут вкусный мед, который не засахаривается. Несколько видов: сосновый, тимьяновый, цветочный.

И вино — есть и завод, и семейные винокурни в деревне Эмбона.

Оливковое масло
20 из 22

Традиционный сувенир из Греции — оливковое масло. На Родосе — одно из лучших, поскольку это самый юг страны.

"У нас нет соленых или вяленых оливок, все пускают на масло. Не берите в магазине, оно там обычное. Попробуйте купить у местных жителей, лучше — в горах", — советует Иван Родосский.

Также тут вкусный мед, который не засахаривается. Несколько видов: сосновый, тимьяновый, цветочный.

И вино — есть и завод, и семейные винокурни в деревне Эмбона.

CC0 / stevepb / Оливковое масло
© Pixabay / ramses51

Кроме того, туристы везут домой керамику ручной работы. Например, кружку Пифагора, которая сделана так, что в нее нельзя налить много, а значит, она спасает от пьянства, рассказывает Светлана Еращенкова.

Другие популярные сувениры — кремы и шампуни на основе оливкового масла, украшения из серебра и меховые изделия.

Посудная лавка в Греции
21 из 22

Кроме того, туристы везут домой керамику ручной работы. Например, кружку Пифагора, которая сделана так, что в нее нельзя налить много, а значит, она спасает от пьянства, рассказывает Светлана Еращенкова.

Другие популярные сувениры — кремы и шампуни на основе оливкового масла, украшения из серебра и меховые изделия.

© Pixabay / ramses51
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Для поездки нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета, или экспресс-тест на антигены (не старше 48 часов).

С 19 августа вакцинированные и переболевшие коронавирусом путешественники из России освобождены от обязательного экспресс-анализа в аэропорту.

Еще необходимо заранее заполнить на сайте заявление Passenger Locator Form и получить QR-код.

"При выезде с Родоса тоже нужно тестирование. Неважно, возвращается ли турист домой или летит в другой регион Греции. Анализ можно сделать прямо в отеле, но надо заранее об этом позаботиться", — предупреждает гид Светлана Еращенкова.

Старый город на территории Родосской крепости
22 из 22

Для поездки нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета, или экспресс-тест на антигены (не старше 48 часов).

С 19 августа вакцинированные и переболевшие коронавирусом путешественники из России освобождены от обязательного экспресс-анализа в аэропорту.

Еще необходимо заранее заполнить на сайте заявление Passenger Locator Form и получить QR-код.

"При выезде с Родоса тоже нужно тестирование. Неважно, возвращается ли турист домой или летит в другой регион Греции. Анализ можно сделать прямо в отеле, но надо заранее об этом позаботиться", — предупреждает гид Светлана Еращенкова.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
 
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