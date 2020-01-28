Туроператоры назвали самые популярные греческие курорты

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Туроператоры назвали самые востребованные греческие курорты при продаже путевок на этапе раннего бронирования, Туроператоры назвали самые востребованные греческие курорты при продаже путевок на этапе раннего бронирования, сообщает АТОР.

Спрос на туры в Грецию на лето на этапе раннего бронирования превышает прошлогодние показатели на 10 процентов, а у некоторых участников рынка — на 35 процентов. Рост интереса они объясняют стабильным курсом рубля к евро и разнообразием предложения отелей, работающих по системе "все включено".

Эксперты говорят, что в списке самых часто бронируемых на лето 2020 года пляжных направлений Греция уступает только Турции и опережает Тунис, Кипр и Испанию.

Самым популярным греческим направлением участники рынка называют Крит. Также востребованы курорты на полуострове Халкидики, островах Родос, Корфу и Кос. Самые популярные периоды отдыха — май-июнь и сентябрь-октябрь. По словам экспертов, это закономерно: при раннем бронировании отели предоставляют максимальные скидки на начало и конца сезона.