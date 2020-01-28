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Туризм
2020-01-28T16:21+0300
https://ria.ru/20200128/1563970462.html
Туроператоры назвали самые популярные греческие курорты
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РИА Новости

Туроператоры назвали самые популярные греческие курорты

16:21 28.01.2020
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CC0 / KatarzynaTyl / Пляж Лимани на острове Крит
Пляж Лимани на острове Крит
CC0 / KatarzynaTyl /
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Туроператоры назвали самые востребованные греческие курорты при продаже путевок на этапе раннего бронирования, сообщает АТОР.
Спрос на туры в Грецию на лето на этапе раннего бронирования превышает прошлогодние показатели на 10 процентов, а у некоторых участников рынка — на 35 процентов. Рост интереса они объясняют стабильным курсом рубля к евро и разнообразием предложения отелей, работающих по системе "все включено".
Эксперты говорят, что в списке самых часто бронируемых на лето 2020 года пляжных направлений Греция уступает только Турции и опережает Тунис, Кипр и Испанию.
Самым популярным греческим направлением участники рынка называют Крит. Также востребованы курорты на полуострове Халкидики, островах Родос, Корфу и Кос. Самые популярные периоды отдыха — май-июнь и сентябрь-октябрь. По словам экспертов, это закономерно: при раннем бронировании отели предоставляют максимальные скидки на начало и конца сезона.
Самые востребованные объекты — гостиницы категории четыре "звезды", работающие по системе "все включено", отметили участники рынка.
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821000
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