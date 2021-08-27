Норман Ридус сделал предложение Диане Крюгер после пяти лет отношений

"Я не исключаю, что у меня будет и свадьба, и девичник. Я обязательно надену красивое платье... но, признаться, в этом вопросе я не так религиозна, лично для меня штамп в паспорте ничего не значит. Да, я понимаю, что официальный брак гарантирует финансовую безопасность в будущем. Но я и без того финансово независима, так что не нуждаюсь в ком-то, кто смог бы меня обеспечивать", — отметила Диана.