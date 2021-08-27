Норман Ридус сделал предложение Диане Крюгер после пяти лет отношений
© AP Photo / Invision/Wade PayneАмериканский актер и фотомодель Норман Ридус на церемонии вручения CMT Music Awards 2015
© AP Photo / Invision/Wade Payne
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Норман Ридус сделал предложение Диане Крюгер после пяти лет отношений, сообщает портал People со ссылкой на источники.
Актеры познакомились в 2015 году на съемках фильма "Небо". Крюгер ранее признавалась, что не исключает возможность свадьбы, однако это не принципиально для нее.
"Я не исключаю, что у меня будет и свадьба, и девичник. Я обязательно надену красивое платье... но, признаться, в этом вопросе я не так религиозна, лично для меня штамп в паспорте ничего не значит. Да, я понимаю, что официальный брак гарантирует финансовую безопасность в будущем. Но я и без того финансово независима, так что не нуждаюсь в ком-то, кто смог бы меня обеспечивать", — отметила Диана.
Ранее актриса была замужем за режиссером Гийомом Кане. Для Ридуса свадьба будет первой, однако у него есть старший сын от первых отношений.
Норман Ридус запомнился поклонникам своей работой в проекте "Ходячие мертвецы".