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Шоубиз
https://ria.ru/20210827/ridus-1747555948.html
Норман Ридус сделал предложение Диане Крюгер после пяти лет отношений
Норман Ридус сделал предложение Диане Крюгер после пяти лет отношений - РИА Новости, 27.08.2021
Норман Ридус сделал предложение Диане Крюгер после пяти лет отношений
Норман Ридус сделал предложение Диане Крюгер после пяти лет отношений, сообщает портал People со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T16:47
2021-08-27T16:47
шоубиз
свадьба
актеры
знаменитости
кино и сериалы
отношения
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Норман Ридус сделал предложение Диане Крюгер после пяти лет отношений, сообщает портал People со ссылкой на источники.Актеры познакомились в 2015 году на съемках фильма "Небо". Крюгер ранее признавалась, что не исключает возможность свадьбы, однако это не принципиально для нее.Ранее актриса была замужем за режиссером Гийомом Кане. Для Ридуса свадьба будет первой, однако у него есть старший сын от первых отношений.Норман Ридус запомнился поклонникам своей работой в проекте "Ходячие мертвецы".
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свадьба, актеры, знаменитости, кино и сериалы, отношения
16:47 27.08.2021
 

Норман Ридус сделал предложение Диане Крюгер после пяти лет отношений

© AP Photo / Invision/Wade PayneАмериканский актер и фотомодель Норман Ридус на церемонии вручения CMT Music Awards 2015
Американский актер и фотомодель Норман Ридус на церемонии вручения CMT Music Awards 2015 - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Invision/Wade Payne
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Норман Ридус сделал предложение Диане Крюгер после пяти лет отношений, сообщает портал People со ссылкой на источники.
Актеры познакомились в 2015 году на съемках фильма "Небо". Крюгер ранее признавалась, что не исключает возможность свадьбы, однако это не принципиально для нее.

"Я не исключаю, что у меня будет и свадьба, и девичник. Я обязательно надену красивое платье... но, признаться, в этом вопросе я не так религиозна, лично для меня штамп в паспорте ничего не значит. Да, я понимаю, что официальный брак гарантирует финансовую безопасность в будущем. Но я и без того финансово независима, так что не нуждаюсь в ком-то, кто смог бы меня обеспечивать", — отметила Диана.

Ранее актриса была замужем за режиссером Гийомом Кане. Для Ридуса свадьба будет первой, однако у него есть старший сын от первых отношений.
Норман Ридус запомнился поклонникам своей работой в проекте "Ходячие мертвецы".
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