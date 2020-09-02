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https://ria.ru/20200902/reedus-1576598214.html
Из нового трейлера "Ходячих мертвецов" стало известно, какой герой умрет
В Сети появился новый трейлер финала десятого сезона сериала "Ходячие мертвецы", в котором создатели намекают на возможную смерть персонажа Нормана Ридуса. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T06:49
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культура
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 2 сент – РИА Новости</strong>. В Сети появился новый трейлер финала десятого сезона сериала "Ходячие мертвецы", в котором создатели намекают на возможную смерть персонажа Нормана Ридуса.В ролике Норман Ридус (Дэрил) помогает александрийцам избежать нападения отряда под предводительством Беты и говорит: "Не все живут. Но другого выхода нет". Финальную серию, релиз которой уже несколько раз переносили, покажут 4 октября на AMC и NOW TV. Ранее на виртуальном фестивале комиксов Comic-Con шоураннер проекта Анджела Кэнг <a href="https://www.nme.com/news/tv/the-walking-dead-season-10-finale-drops-new-trailer-teasing-major-character-death-2742399" target="_blank">пообещала</a>, что десятый сезон будет продлен еще на шесть эпизодов после финала. Их можно будет увидеть в начале 2021 года, если не случится ничего непредвиденного.Релиз шестого сезона спин-оффа "Бойтесь ходячих мертвецов" запланирован на 11 октября.
https://ria.ru/20200818/1575879599.html
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кино и сериалы, новости культуры

Из нового трейлера "Ходячих мертвецов" стало известно, какой герой умрет

06:49 02.09.2020 (обновлено: 06:53 02.09.2020)
6028
© AMCКадр из сериала "Ходячие мертвецы"
Кадр из сериала Ходячие мертвецы - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© AMC
МОСКВА, 2 сент – РИА Новости. В Сети появился новый трейлер финала десятого сезона сериала "Ходячие мертвецы", в котором создатели намекают на возможную смерть персонажа Нормана Ридуса.
В ролике Норман Ридус (Дэрил) помогает александрийцам избежать нападения отряда под предводительством Беты и говорит: "Не все живут. Но другого выхода нет".
Финальную серию, релиз которой уже несколько раз переносили, покажут 4 октября на AMC и NOW TV.
Ранее на виртуальном фестивале комиксов Comic-Con шоураннер проекта Анджела Кэнг пообещала, что десятый сезон будет продлен еще на шесть эпизодов после финала. Их можно будет увидеть в начале 2021 года, если не случится ничего непредвиденного.
Релиз шестого сезона спин-оффа "Бойтесь ходячих мертвецов" запланирован на 11 октября.
Скриншот сериала Ходячие мертвецы: Мир за пределами - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 02:43Культура
В Сети появился тизер сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"
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