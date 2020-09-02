https://ria.ru/20200902/reedus-1576598214.html

Из нового трейлера "Ходячих мертвецов" стало известно, какой герой умрет

В Сети появился новый трейлер финала десятого сезона сериала "Ходячие мертвецы", в котором создатели намекают на возможную смерть персонажа Нормана Ридуса. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T06:49

2020-09-02T06:49

2020-09-02T06:53

культура

кино и сериалы

новости культуры

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<strong>МОСКВА, 2 сент – РИА Новости</strong>. В Сети появился новый трейлер финала десятого сезона сериала "Ходячие мертвецы", в котором создатели намекают на возможную смерть персонажа Нормана Ридуса.В ролике Норман Ридус (Дэрил) помогает александрийцам избежать нападения отряда под предводительством Беты и говорит: "Не все живут. Но другого выхода нет". Финальную серию, релиз которой уже несколько раз переносили, покажут 4 октября на AMC и NOW TV. Ранее на виртуальном фестивале комиксов Comic-Con шоураннер проекта Анджела Кэнг <a href="https://www.nme.com/news/tv/the-walking-dead-season-10-finale-drops-new-trailer-teasing-major-character-death-2742399" target="_blank">пообещала</a>, что десятый сезон будет продлен еще на шесть эпизодов после финала. Их можно будет увидеть в начале 2021 года, если не случится ничего непредвиденного.Релиз шестого сезона спин-оффа "Бойтесь ходячих мертвецов" запланирован на 11 октября.

https://ria.ru/20200818/1575879599.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры