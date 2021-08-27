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Археологи нашли новые артефакты при раскопках в центре Москвы
Археологи нашли новые артефакты при раскопках в центре Москвы - РИА Новости, 27.08.2021
Археологи нашли новые артефакты при раскопках в центре Москвы
Археологи нашли новые артефакты во время раскопок на территории бывшего Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде, их передадут в РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T08:46
2021-08-27T08:46
2021-08-27T13:10
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Археологи нашли новые артефакты во время раскопок на территории бывшего Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде, их передадут в музей, сообщается на сайте мэра Москвы."Среди интересных артефактов — старинный жетон воспитанника. Он представляет собой овальный костяной медальон с вырезанным индивидуальным номером 7098 и годом — 1853. Такой жетон изготовлялся для каждого ребенка. Археологам предстоит изучить артефакты, привести их в порядок и затем передать в один из столичных музеев. Раскопки на территории еще не закончены", — приводятся на сайте слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.Отмечается, что всего было найдено 285 артефактов, работы проводили специалисты института археологии РАН. Кроме того, на месте раскопок были найдены фрагменты пластин из костей животных, костяные ложечки, шесть пуль времен войны 1812 года и фрагменты посуды. Уточняется, что Московский императорский воспитательный дом учредила императрица Екатерина II в 1763 году как благотворительное учебно-воспитательное заведение для сирот, он был закрыт после 1917 года.
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москва, российская академия наук, открытия - риа наука, археология, мосгорнаследие
08:46 27.08.2021 (обновлено: 13:10 27.08.2021)
Археологи нашли новые артефакты при раскопках в центре Москвы
При раскопках на территории Московского императорского воспитательного дома нашли 285 артефактов