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Шойгу призвал защитить страну от антироссийской пропаганды
Шойгу призвал защитить страну от антироссийской пропаганды - РИА Новости, 27.08.2021
Шойгу призвал защитить страну от антироссийской пропаганды
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что против России ведется "глубокая работа", центры антироссийской пропаганды создаются вдоль границ,... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:54
2021-08-27T12:55
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
выборы в государственную думу
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что против России ведется "глубокая работа", центры антироссийской пропаганды создаются вдоль границ, а значит, стране необходимо выстроить систему защиты.Как сообщает Минобороны, в рамках научно-деловой программы форума "Армия-2021" состоялась конференция "Армия и общество. Психологическая оборона" с участием Шойгу, помощника президента РФ Владимира Мединского, а также заместителей министра обороны и представителей руководящего состава ВС РФ."Прежде всего, это попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны. Ведь, постепенно, шаг за шагом, против нас ведется глубокая работа. От Калининграда до Камчатки. Не менее важные вопросы: должна быть идеология или нет? Почему нужны замполиты в войсках? Для чего за рубежом созданы центры пропаганды?" - заявил в своем выступлении Шойгу.По его словам, "враждебные центры антироссийской пропаганды создаются и создаются вдоль наших границ: Рига, Таллин, Варшава, Хельсинки".В ходе Конференции участники выступили с докладами и обменялись мнениями об актуальных информационных и психологических угрозах современности, а также озвучили предложения по выработке мер защиты от них российского общества (детали не приводятся).При обсуждении отдельных вопросов в дискуссии по видеоконференцсвязи приняли участие зарубежные эксперты: Яков Кедми (Израиль) и Ежи Тыц (Польша).
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сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), выборы в государственную думу, вооруженные силы рф, россия
12:54 27.08.2021 (обновлено: 12:55 27.08.2021)
 
Шойгу призвал защитить страну от антироссийской пропаганды

Министр обороны Шойгу: центры антироссийской пропаганды создаются вдоль границ страны

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что против России ведется "глубокая работа", центры антироссийской пропаганды создаются вдоль границ, а значит, стране необходимо выстроить систему защиты.
Как сообщает Минобороны, в рамках научно-деловой программы форума "Армия-2021" состоялась конференция "Армия и общество. Психологическая оборона" с участием Шойгу, помощника президента РФ Владимира Мединского, а также заместителей министра обороны и представителей руководящего состава ВС РФ.
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"Прежде всего, это попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны. Ведь, постепенно, шаг за шагом, против нас ведется глубокая работа. От Калининграда до Камчатки. Не менее важные вопросы: должна быть идеология или нет? Почему нужны замполиты в войсках? Для чего за рубежом созданы центры пропаганды?" - заявил в своем выступлении Шойгу.
По его словам, "враждебные центры антироссийской пропаганды создаются и создаются вдоль наших границ: Рига, Таллин, Варшава, Хельсинки".
"Мы должны выстроить систему защиты против этого. Мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов. Мы не должны позволить кому-то разрушать эту среду. Мы должны сохранить и приумножить ее. В этом я убеждён точно, и мы это делаем все вместе", - подчеркнул глава военного ведомства.
В ходе Конференции участники выступили с докладами и обменялись мнениями об актуальных информационных и психологических угрозах современности, а также озвучили предложения по выработке мер защиты от них российского общества (детали не приводятся).
При обсуждении отдельных вопросов в дискуссии по видеоконференцсвязи приняли участие зарубежные эксперты: Яков Кедми (Израиль) и Ежи Тыц (Польша).
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Сергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Выборы в Государственную думуВооруженные силы РФРоссия
 
 
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