https://ria.ru/20210827/putin-1747613399.html
Путин обсудил с Пашиняном нагорно-карабахский конфликт
Путин обсудил с Пашиняном нагорно-карабахский конфликт - РИА Новости, 27.08.2021
Путин обсудил с Пашиняном нагорно-карабахский конфликт
Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по телефону нагорно-карабахский конфликт и текущую обстановку на... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T23:51
2021-08-27T23:51
2021-08-27T23:55
в мире
армения
азербайджан
владимир путин
нагорный карабах
никол пашинян
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по телефону нагорно-карабахский конфликт и текущую обстановку на армяно-азербайджанской границе, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждены актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также текущая обстановка на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении.Добавляется, что также условлено о дальнейших контактах на разных уровнях.
https://ria.ru/20210824/karabakh-1747045381.html
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в мире, армения, азербайджан, владимир путин, нагорный карабах, никол пашинян
23:51 27.08.2021 (обновлено: 23:55 27.08.2021)
Путин обсудил с Пашиняном нагорно-карабахский конфликт
Президент Путин обсудил с президентом Армении Пашиняном нагорно-карабахский конфликт