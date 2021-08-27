10:22 27.08.2021 (обновлено: 10:37 27.08.2021)
В Минобрнауки пообещали обсудить возвращение к поступлению в две волны
Глава Минобрнауки Фальков: обсудим на следующий год, во сколько волн принимать абитуриентов
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАбитуриенты Московского государственного лингвистического университета им. Мориса Тореза изучают списки рекомендованных к зачислению и представивших оригиналы документов
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ планирует обсудить с заинтересованными сторонами, стоит ли возвращаться к проведению приемной кампании в вузы в две волны или сохранить одну, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
"Вместе с абитуриентами, с родителями, университетами пообсуждаем все-таки на следующий год идти в одну волну или в две. Думаю, что каждая из этих систем, что зачисление в одну волну, что зачисление в две волны так или иначе имеют преимущества для тех или иных категорий абитуриентов", — заявил Фальков в интервью телеканалу РБК.
В сентябре прошлого года Минобрнауки РФ изменило правила приема в вузы, теперь зачисление студентов происходит в одну волну. Абитуриентами была создана петиция с требованием изменить это решение, поскольку часть из них не успели поступить. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий по итогам приемной кампании 2021 года также высказался против такого принципа и пообещал бороться за более удобный для поступающих способ.
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