https://ria.ru/20210827/postuplenie-1747464447.html

В Минобрнауки пообещали обсудить возвращение к поступлению в две волны

В Минобрнауки пообещали обсудить возвращение к поступлению в две волны - РИА Новости, 27.08.2021

В Минобрнауки пообещали обсудить возвращение к поступлению в две волны

Министерство науки и высшего образования РФ планирует обсудить с заинтересованными сторонами, стоит ли возвращаться к проведению приемной кампании в вузы в две... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T10:22

2021-08-27T10:22

2021-08-27T10:37

общество

образование - общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

валерий фальков

россия

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ планирует обсудить с заинтересованными сторонами, стоит ли возвращаться к проведению приемной кампании в вузы в две волны или сохранить одну, заявил глава ведомства Валерий Фальков.В сентябре прошлого года Минобрнауки РФ изменило правила приема в вузы, теперь зачисление студентов происходит в одну волну. Абитуриентами была создана петиция с требованием изменить это решение, поскольку часть из них не успели поступить. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий по итогам приемной кампании 2021 года также высказался против такого принципа и пообещал бороться за более удобный для поступающих способ.

https://ria.ru/20210817/mgu-1746143163.html

россия

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общество, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, россия, навигатор абитуриента