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Эксперт прокомментировал возможное назначение Поклонской послом
Эксперт прокомментировал возможное назначение Поклонской послом - РИА Новости, 27.08.2021
Эксперт прокомментировал возможное назначение Поклонской послом
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, экс-посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов, комментируя возможную новую должность заместителя... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:27
2021-08-27T13:18
политика
кабо-верде
госдума рф
наталья поклонская
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, экс-посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов, комментируя возможную новую должность заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской, заявил, что практика назначения на дипломатический пост людей, не состоявших на дипслужбе, бывает нередко, а сама Поклонская продемонстрировала профессиональные качества за время работы на госслужбе.Первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков сообщил РИА Новости, что заседание комитета по вопросу назначения его замглавы Поклонской послом в Кабо-Верде состоится в ближайшее время. О том, что Поклонская может стать послом РФ в республике, ранее сообщило РБК. Сама Поклонская не стала комментировать возможное конкретное назначение. Кандидатуры послов РФ вносят в парламент для согласования.Полезная работа на госслужбеПо словам Бакланова, Поклонская обладает профессиональными качествами и много и полезно работала в Госдуме."Я с ней знаком и очень высокого мнения (о ней). Дело в профессиональных качествах достаточно широкого плана, не только той профессиональной деятельности, которой она занималась. Она очень много и полезно работала, находясь в Государственной думе", - сказал Бакланов РИА Новости.При этом он отметил, что ничего о возможном назначении Поклонской пока не знает.Дипломатическая практика назначенийКак пояснил Бакланов, случаи назначения на различные должности в дипломатии людей из других ветвей государственной службы - не редкость."А что касается практики назначения, наряду с дипломатами, (представителей) других ветвей государственной службы, то это бывает, и бывает нередко, достаточно продуктивно бывает. Потому что дипломатическая работа - работа с людьми, навыки работы с людьми. Это умение найти правильные ходы для того, чтобы выполнить поручение Москвы, поручения центра. То есть, тот опыт государственной службы, который приобретает то или иное лицо, находясь на других направлениях, он очень важен и бывает очень востребован", - рассказал Бакланов.Эксперт также сказал, что предполагаемому кандидату необходимо знать дополнительное досье о стране, в которой он может работать в будущем, но на этой случай устраивается стажировка, иногда - дополнительные занятия в Дипломатической академии. "Это типовая задача, которая достаточно легко и органично решается", - добавил Бакланов.Как пояснил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, что касается вопроса дипломатической составляющей, то в дипломатической практике, если идет назначение на пост представителя другой ветви власти, то, конечно, учитывается умение кандидата работать с людьми, оперативно постигать какие-то новые вещи, умение хорошо писать и вести беседу."Все это, как правило, учитывается. Очень было много примеров успешной деятельности", - добавил он.При этом Бакланов отметил, что в его многолетней дипломатической практике были и примеры не совсем удачных назначений, которые себя не оправдали, но в большинстве своем люди, с которыми он работал, справлялись с задачами и с ними было комфортно работать."Иногда они очень серьезно дополняли своими другими профессиональными знаниями то, что нужно было для оценки ситуации в стране, в регионе и так далее. Они находили свое место. Хотя, в целом, поток, и это правильно, в основном это люди, которые готовятся в МГИМО, в Дипломатической академии и некоторых других учебных заведениях, с которыми у нас имеются давно хорошие партнерские связи", - сказал экс-посол.Третья женщина-посол?Поклонская в случае назначения послом в Кабо-Верде может стать третьей действующей женщиной-послом России. Сейчас Людмила Воробьева является послом РФ в Индонезии, а Элеонора Митрофанова - в Болгарии. Говоря о том, важно ли, чтобы Россия увеличивала число женщин-послов, Бакланов подчеркнул, что выступает против какого-то гендерного подхода. По его словам, все женщины в дипломатии, с которыми он работал, были профессиональны."Те женщины, с которыми я работал, были просто профессионалами. Например, (спикер Совфеда) Валентина Ивановна Матвиенко. Честно вам скажу, я очень мало встречал людей, хотя 50 лет работал на госслужбе, с таким высочайшим уровнем профессионализма, с такой быстротой чтений документов, быстротой реакции, быстротой принятия обоснованных решений", - рассказал Бакланов.Матвиенко ранее занимала пост посла России в Греции.Сама Поклонская ранее заявила РИА Новости, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о ее будущем трудоустройстве пока преждевременно.
https://ria.ru/20210629/poklonskaya-1739046114.html
https://ria.ru/20210613/poklonskaya-1736789451.html
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политика, кабо-верде, госдума рф, наталья поклонская, россия
12:27 27.08.2021 (обновлено: 13:18 27.08.2021)
 
Эксперт прокомментировал возможное назначение Поклонской послом

Экс-посол Бакланов о возможном назначении Поклонской послом в Кабо-Верде: такие случаи нередки

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Наталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, экс-посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов, комментируя возможную новую должность заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской, заявил, что практика назначения на дипломатический пост людей, не состоявших на дипслужбе, бывает нередко, а сама Поклонская продемонстрировала профессиональные качества за время работы на госслужбе.
Первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков сообщил РИА Новости, что заседание комитета по вопросу назначения его замглавы Поклонской послом в Кабо-Верде состоится в ближайшее время. О том, что Поклонская может стать послом РФ в республике, ранее сообщило РБК. Сама Поклонская не стала комментировать возможное конкретное назначение. Кандидатуры послов РФ вносят в парламент для согласования.

Полезная работа на госслужбе

По словам Бакланова, Поклонская обладает профессиональными качествами и много и полезно работала в Госдуме.
"Я с ней знаком и очень высокого мнения (о ней). Дело в профессиональных качествах достаточно широкого плана, не только той профессиональной деятельности, которой она занималась. Она очень много и полезно работала, находясь в Государственной думе", - сказал Бакланов РИА Новости.
При этом он отметил, что ничего о возможном назначении Поклонской пока не знает.
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Дипломатическая практика назначений

Как пояснил Бакланов, случаи назначения на различные должности в дипломатии людей из других ветвей государственной службы - не редкость.
"А что касается практики назначения, наряду с дипломатами, (представителей) других ветвей государственной службы, то это бывает, и бывает нередко, достаточно продуктивно бывает. Потому что дипломатическая работа - работа с людьми, навыки работы с людьми. Это умение найти правильные ходы для того, чтобы выполнить поручение Москвы, поручения центра. То есть, тот опыт государственной службы, который приобретает то или иное лицо, находясь на других направлениях, он очень важен и бывает очень востребован", - рассказал Бакланов.
Эксперт также сказал, что предполагаемому кандидату необходимо знать дополнительное досье о стране, в которой он может работать в будущем, но на этой случай устраивается стажировка, иногда - дополнительные занятия в Дипломатической академии. "Это типовая задача, которая достаточно легко и органично решается", - добавил Бакланов.
Как пояснил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, что касается вопроса дипломатической составляющей, то в дипломатической практике, если идет назначение на пост представителя другой ветви власти, то, конечно, учитывается умение кандидата работать с людьми, оперативно постигать какие-то новые вещи, умение хорошо писать и вести беседу.
"Все это, как правило, учитывается. Очень было много примеров успешной деятельности", - добавил он.
При этом Бакланов отметил, что в его многолетней дипломатической практике были и примеры не совсем удачных назначений, которые себя не оправдали, но в большинстве своем люди, с которыми он работал, справлялись с задачами и с ними было комфортно работать.
"Иногда они очень серьезно дополняли своими другими профессиональными знаниями то, что нужно было для оценки ситуации в стране, в регионе и так далее. Они находили свое место. Хотя, в целом, поток, и это правильно, в основном это люди, которые готовятся в МГИМО, в Дипломатической академии и некоторых других учебных заведениях, с которыми у нас имеются давно хорошие партнерские связи", - сказал экс-посол.
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Третья женщина-посол?

Поклонская в случае назначения послом в Кабо-Верде может стать третьей действующей женщиной-послом России. Сейчас Людмила Воробьева является послом РФ в Индонезии, а Элеонора Митрофанова - в Болгарии. Говоря о том, важно ли, чтобы Россия увеличивала число женщин-послов, Бакланов подчеркнул, что выступает против какого-то гендерного подхода. По его словам, все женщины в дипломатии, с которыми он работал, были профессиональны.
"Те женщины, с которыми я работал, были просто профессионалами. Например, (спикер Совфеда) Валентина Ивановна Матвиенко. Честно вам скажу, я очень мало встречал людей, хотя 50 лет работал на госслужбе, с таким высочайшим уровнем профессионализма, с такой быстротой чтений документов, быстротой реакции, быстротой принятия обоснованных решений", - рассказал Бакланов.
Матвиенко ранее занимала пост посла России в Греции.
Сама Поклонская ранее заявила РИА Новости, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о ее будущем трудоустройстве пока преждевременно.
 
ПолитикаКабо-ВердеГосдума РФНаталья ПоклонскаяРоссия
 
 
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