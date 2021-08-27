Поклонская прокомментировала сообщения о возможном назначении послом
Депутат Поклонская: говорить о возможном назначении послом в Кабо-Верде преждевременно
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о ее будущем трудоустройстве пока преждевременно.
Ранее РБК со ссылкой на источники в Государственной думе сообщил, что кандидатура Поклонской рассматривается на должность посла России в африканском государстве Кабо-Верде.
"Я еще являюсь депутатом Госдумы, поэтому комментировать какую-либо информацию о моем будущем трудоустройстве после окончания депутатской каденции и возможных назначениях я не буду, так как это преждевременно. Не хочу забегать наперед", - сказала РИА Новости Поклонская.
Поклонская подчеркнула, что как члену комитета по международным делам ей, в том числе, интересна и дипломатическая деятельность. При этом она не уточнила, чем конкретно займется после сложения депутатских полномочий.
Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что "снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно".
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