https://ria.ru/20210827/poklonskaya-1747458448.html

Поклонская прокомментировала сообщения о возможном назначении послом

Поклонская прокомментировала сообщения о возможном назначении послом - РИА Новости, 27.08.2021

Поклонская прокомментировала сообщения о возможном назначении послом

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что ей интересна дипломатическая деятельность, но... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T09:46

2021-08-27T09:46

2021-08-27T09:46

политика

кабо-верде

единая россия

госдума рф

наталья поклонская

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о ее будущем трудоустройстве пока преждевременно.Ранее РБК со ссылкой на источники в Государственной думе сообщил, что кандидатура Поклонской рассматривается на должность посла России в африканском государстве Кабо-Верде.Поклонская подчеркнула, что как члену комитета по международным делам ей, в том числе, интересна и дипломатическая деятельность. При этом она не уточнила, чем конкретно займется после сложения депутатских полномочий.Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что "снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно".

https://ria.ru/20210629/poklonskaya-1739046114.html

кабо-верде

россия

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политика, кабо-верде, единая россия, госдума рф, наталья поклонская, россия