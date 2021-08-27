https://ria.ru/20210827/poklonskaya-1747442949.html

РБК: Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде

РБК: Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде - РИА Новости, 27.08.2021

РБК: Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде

Кандидатура Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Государственной Думе. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T01:35

2021-08-27T01:35

2021-08-27T01:35

политика

республика крым

кабо-верде

госдума рф

наталья поклонская

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564565923_0:165:3019:1863_1920x0_80_0_0_8c42e75e6f19c4dff07644c72d95f6c6.jpg

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Кандидатура Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Государственной Думе.Как заявил один из собеседников издания, вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской в ближайшее время может рассмотреть международный комитет парламента, документы на нее уже готовы.На данный момент официального подтверждения этой информации нет, сама Поклонская эти сообщения также не прокомментировала.Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказалась от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой, отметив, что может "снова надеть китель". В интервью РИА Новости Поклонская рассказала, что такое решение стоит расценивать не как завершение политической карьеры, а как желание получить "другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры", а ее новая работа "не связана с работой депутата".С мая 2014 по октябрь 2016 года Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым. В 2016 году избрана депутатом Госдумы VII созыва.

https://ria.ru/20210624/poklonskaya-1738426352.html

республика крым

кабо-верде

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика крым, кабо-верде, госдума рф, наталья поклонская, россия