https://ria.ru/20210827/poklonskaya-1747442949.html
РБК: Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде
РБК: Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде - РИА Новости, 27.08.2021
РБК: Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде
Кандидатура Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Государственной Думе. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T01:35
2021-08-27T01:35
2021-08-27T01:35
политика
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наталья поклонская
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Кандидатура Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Государственной Думе.Как заявил один из собеседников издания, вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской в ближайшее время может рассмотреть международный комитет парламента, документы на нее уже готовы.На данный момент официального подтверждения этой информации нет, сама Поклонская эти сообщения также не прокомментировала.Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказалась от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой, отметив, что может "снова надеть китель". В интервью РИА Новости Поклонская рассказала, что такое решение стоит расценивать не как завершение политической карьеры, а как желание получить "другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры", а ее новая работа "не связана с работой депутата".С мая 2014 по октябрь 2016 года Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым. В 2016 году избрана депутатом Госдумы VII созыва.
https://ria.ru/20210624/poklonskaya-1738426352.html
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политика, республика крым, кабо-верде, госдума рф, наталья поклонская, россия
РБК: Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде
РБК: депутата Госдумы Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости.
Кандидатура Натальи Поклонской
рассматривается на должность посла России
в Кабо-Верде
. Об этом сообщает РБК
со ссылкой на источники в Государственной Думе.
Как заявил один из собеседников издания, вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской в ближайшее время может рассмотреть международный комитет парламента, документы на нее уже готовы.
На данный момент официального подтверждения этой информации нет, сама Поклонская эти сообщения также не прокомментировала.
Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказалась от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой, отметив, что может "снова надеть китель". В интервью РИА Новости Поклонская рассказала, что такое решение стоит расценивать не как завершение политической карьеры, а как желание получить "другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры", а ее новая работа "не связана с работой депутата".
С мая 2014 по октябрь 2016 года Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым
. В 2016 году избрана депутатом Госдумы
VII созыва.