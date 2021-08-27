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РБК: Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде
РБК: Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде - РИА Новости, 27.08.2021
РБК: Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде
Кандидатура Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Государственной Думе. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T01:35
2021-08-27T01:35
политика
республика крым
кабо-верде
госдума рф
наталья поклонская
россия
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Кандидатура Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Государственной Думе.Как заявил один из собеседников издания, вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской в ближайшее время может рассмотреть международный комитет парламента, документы на нее уже готовы.На данный момент официального подтверждения этой информации нет, сама Поклонская эти сообщения также не прокомментировала.Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказалась от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой, отметив, что может "снова надеть китель". В интервью РИА Новости Поклонская рассказала, что такое решение стоит расценивать не как завершение политической карьеры, а как желание получить "другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры", а ее новая работа "не связана с работой депутата".С мая 2014 по октябрь 2016 года Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым. В 2016 году избрана депутатом Госдумы VII созыва.
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республика крым
кабо-верде
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политика, республика крым, кабо-верде, госдума рф, наталья поклонская, россия
01:35 27.08.2021
 
РБК: Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде

РБК: депутата Госдумы Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Кандидатура Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Государственной Думе.
Как заявил один из собеседников издания, вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской в ближайшее время может рассмотреть международный комитет парламента, документы на нее уже готовы.
На данный момент официального подтверждения этой информации нет, сама Поклонская эти сообщения также не прокомментировала.
Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказалась от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой, отметив, что может "снова надеть китель". В интервью РИА Новости Поклонская рассказала, что такое решение стоит расценивать не как завершение политической карьеры, а как желание получить "другой опыт, полезный для дальнейшей карьеры", а ее новая работа "не связана с работой депутата".
С мая 2014 по октябрь 2016 года Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым. В 2016 году избрана депутатом Госдумы VII созыва.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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ПолитикаРеспублика КрымКабо-ВердеГосдума РФНаталья ПоклонскаяРоссия
 
 
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