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В Госдуме анонсировали заседание по вопросу назначения Поклонской послом
В Госдуме анонсировали заседание по вопросу назначения Поклонской послом - РИА Новости, 27.08.2021
В Госдуме анонсировали заседание по вопросу назначения Поклонской послом
Заседание комитета Госдумы по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде состоится в ближайшее... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T09:55
2021-08-27T11:46
политика
госдума рф
наталья поклонская
россия
дмитрий новиков
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заседание комитета Госдумы по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде состоится в ближайшее время, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Дмитрий Новиков (КПРФ)."Могу сказать, что в ближайшее время состоится заседание международного комитета Госдумы по этому вопросу", — сказал парламентарий.О том, что Поклонская может стать послом России в Республике Кабо-Верде, расположенной на Островах Зеленого Мыса, написало в пятницу РБК со ссылкой на два источника в Госдуме. Сама Поклонская заявила РИА Новости, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о ее будущем трудоустройстве пока преждевременно.
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политика, госдума рф, наталья поклонская, россия, дмитрий новиков
09:55 27.08.2021 (обновлено: 11:46 27.08.2021)
 
В Госдуме анонсировали заседание по вопросу назначения Поклонской послом

Депутат Новиков: комитет Госдумы проведет заседание по вопросу назначения Поклонской послом

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заседание комитета Госдумы по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде состоится в ближайшее время, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Дмитрий Новиков (КПРФ).
"Могу сказать, что в ближайшее время состоится заседание международного комитета Госдумы по этому вопросу", — сказал парламентарий.
О том, что Поклонская может стать послом России в Республике Кабо-Верде, расположенной на Островах Зеленого Мыса, написало в пятницу РБК со ссылкой на два источника в Госдуме. Сама Поклонская заявила РИА Новости, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о ее будущем трудоустройстве пока преждевременно.
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ПолитикаГосдума РФНаталья ПоклонскаяРоссияДмитрий Новиков
 
 
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