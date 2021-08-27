https://ria.ru/20210827/poklonskaya-1747460006.html

В Госдуме анонсировали заседание по вопросу назначения Поклонской послом

В Госдуме анонсировали заседание по вопросу назначения Поклонской послом - РИА Новости, 27.08.2021

В Госдуме анонсировали заседание по вопросу назначения Поклонской послом

Заседание комитета Госдумы по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде состоится в ближайшее... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T09:55

2021-08-27T09:55

2021-08-27T11:46

политика

госдума рф

наталья поклонская

россия

дмитрий новиков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601497754_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_3b05d998ae07aa02953eeeffb6b34fb5.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заседание комитета Госдумы по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде состоится в ближайшее время, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Дмитрий Новиков (КПРФ)."Могу сказать, что в ближайшее время состоится заседание международного комитета Госдумы по этому вопросу", — сказал парламентарий.О том, что Поклонская может стать послом России в Республике Кабо-Верде, расположенной на Островах Зеленого Мыса, написало в пятницу РБК со ссылкой на два источника в Госдуме. Сама Поклонская заявила РИА Новости, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о ее будущем трудоустройстве пока преждевременно.

https://ria.ru/20210629/poklonskaya-1739046114.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, наталья поклонская, россия, дмитрий новиков