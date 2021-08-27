https://ria.ru/20210827/poklonskaya-1747460006.html
В Госдуме анонсировали заседание по вопросу назначения Поклонской послом
В Госдуме анонсировали заседание по вопросу назначения Поклонской послом - РИА Новости, 27.08.2021
В Госдуме анонсировали заседание по вопросу назначения Поклонской послом
Заседание комитета Госдумы по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде состоится в ближайшее... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T09:55
2021-08-27T09:55
2021-08-27T11:46
политика
госдума рф
наталья поклонская
россия
дмитрий новиков
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заседание комитета Госдумы по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде состоится в ближайшее время, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Дмитрий Новиков (КПРФ)."Могу сказать, что в ближайшее время состоится заседание международного комитета Госдумы по этому вопросу", — сказал парламентарий.О том, что Поклонская может стать послом России в Республике Кабо-Верде, расположенной на Островах Зеленого Мыса, написало в пятницу РБК со ссылкой на два источника в Госдуме. Сама Поклонская заявила РИА Новости, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о ее будущем трудоустройстве пока преждевременно.
https://ria.ru/20210629/poklonskaya-1739046114.html
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политика, госдума рф, наталья поклонская, россия, дмитрий новиков
09:55 27.08.2021 (обновлено: 11:46 27.08.2021)
В Госдуме анонсировали заседание по вопросу назначения Поклонской послом
Депутат Новиков: комитет Госдумы проведет заседание по вопросу назначения Поклонской послом