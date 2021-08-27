https://ria.ru/20210827/plakaty-1747467525.html

В Совфеде осудили плакаты с Калининградской областью в составе Германии

В Совфеде осудили плакаты с Калининградской областью в составе Германии - РИА Новости, 27.08.2021

В Совфеде осудили плакаты с Калининградской областью в составе Германии

Появление в Германии старых предвыборных плакатов, на которых Калининградская область отмечена в составе страны, является провокацией, в ФРГ должны провести... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T10:40

2021-08-27T10:40

2021-08-27T10:40

в мире

кенигсберг

калининградская область

сергей цеков

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Появление в Германии старых предвыборных плакатов, на которых Калининградская область отмечена в составе страны, является провокацией, в ФРГ должны провести тщательное расследование и привлечь к ответственности осуществивших эту акцию, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков.В немецкой федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе, сообщило ранее местное издание Nordkurier. Вся Восточная Пруссия, часть которой сейчас относится к территории Польши, на этих плакатах включена в состав границ Германии."Это провокация, конечно. С этим фактом должны разбираться прежде всего в Германии. Они должны провести серьезное расследование, найти тех, кто разместил такие плакаты, и наказать", - сказал Цеков.По его словам, если этого не произойдет, "мы должны реагировать, чтобы было проведено тщательное расследование и были приняты меры, чтобы подобное не повторилось".Сенатор подчеркнул, что у тех, кто стремится нарушить территориальную целостность России, "у них ничего не получится". В этой связи Цеков также упомянул прошедший в Киеве форум "Крымская платформа".Современная Калининградская область располагается на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. Здесь проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, в ходе которой красноармейцы заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кёнигсбергом перешла СССР.

https://ria.ru/20210824/germaniya-1747051978.html

кенигсберг

калининградская область

россия

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в мире, кенигсберг, калининградская область, сергей цеков, россия