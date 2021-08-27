В Ростовской области более 30 педагогов получат по миллиону рублей
В Ростовской области более 30 педагогов получат по миллиону рублей в 2021 году
© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 авг - РИА Новости. Более 30 педагогов получат по 1 миллиону рублей в Ростовской области в текущем году в рамках программы "Земский учитель", сообщает правительство региона.
Программа "Земский учитель" действует в Ростовской области с января 2020 года. Она предусматривает предоставление единовременной выплаты в размере 1 миллиона рублей учителю, переехавшему на работу в сельские населенные пункты, поселки либо города с населением до 50 тысяч человек.
В текущем году документы на участие в программе поступили от 107 претендентов из различных регионов России. "На основании анализа представленных документов были отобраны 34 победителя", - говорится в сообщении. При отборе учитывались достижения педагогов в научной и профессиональной сфере.
Победители поедут работать в школы Багаевского, Белокалитвинского, Боковского, Веселовского, Волгодонского районов, города Донецка, Дубовского, Зерноградского, Зимовниковского, Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Неклиновского и Усть-Донецкого районов.
"Наша задача - обеспечить подрастающему поколению достойное образование, что невозможно сделать при дефиците кадров. Программа "Земский учитель" поможет решить эту проблему. Подъемные позволят привлечь в сельские школы не только молодых специалистов, но и учителей со стажем", - приводятся в сообщении слова министра общего и профессионального образования Ростовской области Ларисы Балиной.
Согласно условиям участия в программе, учителю должно быть не более 55 лет, он может иметь как высшее образование, так и среднее профессиональное. При этом преподаватель обязан отработать в течение пяти лет по основному месту работы с нагрузкой не менее 18 часов в неделю за ставку.