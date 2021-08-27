В Госдуме шуткой ответили на призыв разместить военных из США на Украине
Депутат Панина: призыв Климкина едва ли найдет понимание у американских военных
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Идея размещения военного контингента США на Украине - прямой путь к американской оккупации, киевские власти не сделали выводов из происходящего в Кабуле, сказала РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала "НТА" заявил, что Украина должна разместить на своей территории военный контингент США, президент страны Владимир Зеленский должен обсудить этот вопрос на встрече с американским лидером Джо Байденом.
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"Те, кто поставил Украину под внешнее управление США, теперь готовы идти дальше и призывают к прямой американской оккупации", - констатировала Панина.
Депутат добавила, что ситуация, происходящая в Афганистане, не стала примером для Киева.
"Сейчас американские военные бегут из Афганистана. Уж не их ли Климкин хотел бы перебазировать на Украину? На фоне той атмосферы, которая царит сегодня в Кабуле, призыв Климкина едва ли найдет понимание у американских военных. Похоже события последних дней так ничему и не научился киевские элиты", - заключила она.
Ранее Климкин призвал разместить военных США на юге Украины, потому что, по его мнению, региону угрожает опасность. Он добавил, что это может стать гарантией безопасности до вступления Украины в НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.