https://ria.ru/20210827/panina-1747608443.html

В Госдуме шуткой ответили на призыв разместить военных из США на Украине

В Госдуме шуткой ответили на призыв разместить военных из США на Украине - РИА Новости, 27.08.2021

В Госдуме шуткой ответили на призыв разместить военных из США на Украине

Идея размещения военного контингента США на Украине - прямой путь к американской оккупации, киевские власти не сделали выводов из происходящего в Кабуле,... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T22:48

2021-08-27T22:48

2021-08-27T22:48

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украина

киев

сша

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Идея размещения военного контингента США на Украине - прямой путь к американской оккупации, киевские власти не сделали выводов из происходящего в Кабуле, сказала РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала "НТА" заявил, что Украина должна разместить на своей территории военный контингент США, президент страны Владимир Зеленский должен обсудить этот вопрос на встрече с американским лидером Джо Байденом."Те, кто поставил Украину под внешнее управление США, теперь готовы идти дальше и призывают к прямой американской оккупации", - констатировала Панина.Депутат добавила, что ситуация, происходящая в Афганистане, не стала примером для Киева."Сейчас американские военные бегут из Афганистана. Уж не их ли Климкин хотел бы перебазировать на Украину? На фоне той атмосферы, которая царит сегодня в Кабуле, призыв Климкина едва ли найдет понимание у американских военных. Похоже события последних дней так ничему и не научился киевские элиты", - заключила она.Ранее Климкин призвал разместить военных США на юге Украины, потому что, по его мнению, региону угрожает опасность. Он добавил, что это может стать гарантией безопасности до вступления Украины в НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210821/ukraina-1746703956.html

https://ria.ru/20210810/razvedka-1745128790.html

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сша

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в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский