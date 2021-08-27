https://ria.ru/20210827/otstavka-1747454106.html
Министр обороны Казахстана готов подать в отставку после взрывов на складе
Министр обороны Казахстана готов подать в отставку после взрывов на складе - РИА Новости, 27.08.2021
Министр обороны Казахстана готов подать в отставку после взрывов на складе
Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T09:02
2021-08-27T09:02
2021-08-27T09:30
в мире
казахстан
жамбылская область
касым-жомарт токаев
нурлан ермекбаев
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АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства."Мы подтверждаем, что он готов подать в отставку", - сказали РИА Новости в пресс-службе минобороны.В ведомстве отметили, что сейчас перед министром стоит задача ликвидировать последствия ЧП, а окончательное решение примет руководство республики.Летом 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил неудовлетворение положением дел в министерстве обороны и объявил строгий выговор главе ведомства Нурлану Ермекбаеву после ЧП на арсенале в городе Арысь.На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня 2019 года произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали и разрешили вернуться в город 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов.Тогда же президент заявил о необходимости сделать выводы из случившегося, так как, по его мнению, "впредь такие ситуации не должны повторяться".
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РИА Новости
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в мире, казахстан, жамбылская область, касым-жомарт токаев, нурлан ермекбаев
09:02 27.08.2021 (обновлено: 09:30 27.08.2021)
Министр обороны Казахстана готов подать в отставку после взрывов на складе
Министр обороны Казахстана Ермекбаев готов подать в отставку после взрывов на складе боеприпасов
АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости.
Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев
готов подать в отставку после взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана
, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства.
"Мы подтверждаем, что он готов подать в отставку", - сказали РИА Новости в пресс-службе минобороны.
В ведомстве отметили, что сейчас перед министром стоит задача ликвидировать последствия ЧП, а окончательное решение примет руководство республики.
Летом 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
выразил неудовлетворение положением дел в министерстве обороны и объявил строгий выговор главе ведомства Нурлану Ермекбаеву после ЧП на арсенале в городе Арысь.
На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня 2019 года произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали и разрешили вернуться в город 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов.
Тогда же президент заявил о необходимости сделать выводы из случившегося, так как, по его мнению, "впредь такие ситуации не должны повторяться".