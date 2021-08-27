https://ria.ru/20210827/otstavka-1747454106.html

Министр обороны Казахстана готов подать в отставку после взрывов на складе

Министр обороны Казахстана готов подать в отставку после взрывов на складе - РИА Новости, 27.08.2021

Министр обороны Казахстана готов подать в отставку после взрывов на складе

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T09:02

2021-08-27T09:02

2021-08-27T09:30

в мире

казахстан

жамбылская область

касым-жомарт токаев

нурлан ермекбаев

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АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости. Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства."Мы подтверждаем, что он готов подать в отставку", - сказали РИА Новости в пресс-службе минобороны.В ведомстве отметили, что сейчас перед министром стоит задача ликвидировать последствия ЧП, а окончательное решение примет руководство республики.Летом 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил неудовлетворение положением дел в министерстве обороны и объявил строгий выговор главе ведомства Нурлану Ермекбаеву после ЧП на арсенале в городе Арысь.На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня 2019 года произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали и разрешили вернуться в город 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов.Тогда же президент заявил о необходимости сделать выводы из случившегося, так как, по его мнению, "впредь такие ситуации не должны повторяться".

https://ria.ru/20210827/vzryv-1747448361.html

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казахстан

жамбылская область

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в мире, казахстан, жамбылская область, касым-жомарт токаев, нурлан ермекбаев