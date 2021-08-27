https://ria.ru/20210827/oshibki-1747449006.html

Главный педиатр Москвы назвал основные ошибки родителей школьников

Главный педиатр Москвы назвал основные ошибки родителей школьников - РИА Новости, 27.08.2021

Главный педиатр Москвы назвал основные ошибки родителей школьников

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал о главных ошибках родителей школьников: взрослые не формируют у детей четкий режим... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T06:34

2021-08-27T06:34

2021-08-27T10:33

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал о главных ошибках родителей школьников: взрослые не формируют у детей четкий режим дня, берут отпуск в дни учебы, нарушая образовательный процесс, отказываются от горячего питания в школе, не обеспечивают учеников правильно обустроенным рабочим местом в доме, игнорируют необходимость вакцинаций и рекомендации офтальмолога."Среди основных ошибок родителей школьников я бы выделил отсутствие режима у ребёнка, особенно это касается времени утреннего пробуждения. Кроме того, отсутствие должного серьёзного настроя у ребёнка, особенно это касается детей, не посещавших дошкольные учреждения и не умеющих находиться в сосредоточенном состоянии 30-35 минут. Важно сформировать безусловный авторитет учителя, выполнение его требований в полном объеме, не рекомендуется брать с собой игрушки", — сказал Османов РИА Новости.Он отметил, что еще одной распространенной ошибкой родителей является уход в отпуск во время учебы ребенка, что нарушает его образовательный процесс. "График школьных каникул на учебный год известен заранее, крайне не рекомендуется его нарушать без веских оснований", — заявил эксперт.По его словам, ошибками также являются неудобная одежда, обувь, портфель, письменные принадлежности ученика и отсутствие правильно обустроенного рабочего места дома."Кроме того, я рекомендую не отказываться от питания в школе, а задача родителей – объяснить важность приема горячей пищи в школе. Ошибкой является отсутствие вакцинаций у ребёнка, что может способствовать распространению часто встречающихся инфекций в детском коллективе, таких как пневмококковая инфекция, ветряная оспа, коклюш, корь и многие другие. А также игнорирование рекомендаций специалистов, например, офтальмолога касательно зрительных нагрузок или удаленности парты от доски", - добавил врач.

https://ria.ru/20210826/shkola-1747280200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, исмаил османов, сн_образование, социальный навигатор, детские вопросы