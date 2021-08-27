https://ria.ru/20210827/obstrel-1747460101.html

Азербайджан обвинил Армению в новом обстреле

Азербайджан обвинил Армению в новом обстреле - РИА Новости, 27.08.2021

Азербайджан обвинил Армению в новом обстреле

Армяне открыли огонь по азербайджанской территории, заявили в Баку. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T09:56

2021-08-27T09:56

2021-08-27T10:52

в мире

армения

азербайджан

баку

ереван

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603166_145:350:3103:2014_1920x0_80_0_0_008bbeacc2ee1d657a260a9f220097ab.jpg

БАКУ, 27 авг — РИА Новости. Армяне открыли огонь по азербайджанской территории, заявили в Баку."Двадцать шестого августа в 22:20 (21:20 мск) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в селе Чинарлы Шамшеддинского района подвергли обстрелу из автоматов и пулеметов позиции азербайджанской армии в направлении села Коханаби Товузского района. Ответным огнем противник был подавлен", — говорится в пресс-релизе Минобороны.Потерь среди азербайджанцев нет. Как заявляют в ведомстве, военные контролируют оперативную обстановку на этом направлении.Перестрелки возобновились в конце июля. В Баку сказали, что Армения нарушила соглашение о перемирии. Ереван сообщил о трех погибших и пятерых. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня, которую удалось достигнуть при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация обострялась в мае.

https://ria.ru/20210825/pogranichnik-1747268691.html

https://ria.ru/20210824/karabakh-1747045381.html

армения

азербайджан

баку

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, баку, ереван