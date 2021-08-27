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Азербайджан обвинил Армению в новом обстреле
Азербайджан обвинил Армению в новом обстреле - РИА Новости, 27.08.2021
Азербайджан обвинил Армению в новом обстреле
Армяне открыли огонь по азербайджанской территории, заявили в Баку. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T09:56
2021-08-27T10:52
в мире
армения
азербайджан
баку
ереван
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БАКУ, 27 авг — РИА Новости. Армяне открыли огонь по азербайджанской территории, заявили в Баку."Двадцать шестого августа в 22:20 (21:20 мск) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в селе Чинарлы Шамшеддинского района подвергли обстрелу из автоматов и пулеметов позиции азербайджанской армии в направлении села Коханаби Товузского района. Ответным огнем противник был подавлен", — говорится в пресс-релизе Минобороны.Потерь среди азербайджанцев нет. Как заявляют в ведомстве, военные контролируют оперативную обстановку на этом направлении.Перестрелки возобновились в конце июля. В Баку сказали, что Армения нарушила соглашение о перемирии. Ереван сообщил о трех погибших и пятерых. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня, которую удалось достигнуть при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация обострялась в мае.
https://ria.ru/20210825/pogranichnik-1747268691.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, ереван
09:56 27.08.2021 (обновлено: 10:52 27.08.2021)
 
Азербайджан обвинил Армению в новом обстреле

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе со стороны Армении

© AP Photo / Sergei GritsАзербайджанские военные на границе с Арменией
Азербайджанские военные на границе с Арменией - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 авг — РИА Новости. Армяне открыли огонь по азербайджанской территории, заявили в Баку.
"Двадцать шестого августа в 22:20 (21:20 мск) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в селе Чинарлы Шамшеддинского района подвергли обстрелу из автоматов и пулеметов позиции азербайджанской армии в направлении села Коханаби Товузского района. Ответным огнем противник был подавлен", — говорится в пресс-релизе Минобороны.
Здание Министерства обороны Республики Армения - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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Минобороны Армении опровергло нападение на азербайджанского пограничника
Потерь среди азербайджанцев нет. Как заявляют в ведомстве, военные контролируют оперативную обстановку на этом направлении.
Перестрелки возобновились в конце июля. В Баку сказали, что Армения нарушила соглашение о перемирии. Ереван сообщил о трех погибших и пятерых. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня, которую удалось достигнуть при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация обострялась в мае.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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В миреАрменияАзербайджанБакуЕреван
 
 
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