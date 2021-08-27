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Украина выступает за усиление НАТО в Черном море, заявил Зеленский
Украина выступает за усиление НАТО в Черном море, заявил Зеленский - РИА Новости, 27.08.2021
Украина выступает за усиление НАТО в Черном море, заявил Зеленский
Украина выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море, заявил в пятницу украинский президент Владимир Зеленский после совместной встречи с президентами... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:22
2021-08-27T15:29
в мире
украина
владимир зеленский
нато
черное море
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КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Украина выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море, заявил в пятницу украинский президент Владимир Зеленский после совместной встречи с президентами Молдовы, Румынии и Польши.Молдавия в пятницу отмечает 30-летие независимости. По этому поводу в Кишинев прибыли президенты Польши Анджей Дуда, Украины Владимир Зеленский и Румынии Клаус Йоханнис."Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Чёрного моря сил и средств членов НАТО", - заявил он.По словам Зеленского, военные угрозы вокруг Украины нарастают. "Высокой остаётся угроза вокруг Украины, критическим является уровень угрозы с севера, где Белоруссию используют сегодня как дополнительный плацдарм агрессивных действий. Другие постоянные источники угроз - российские войска в Приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии и так далее. Из-за активной милитаризации нашего украинского крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство, а это торговля в регионе. Мы должны совместно решать все современные вызовы", - заявил Зеленский.По его словам, с этой целью Украина вышла с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских стран.
https://ria.ru/20210825/ukraina-1747169124.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, черное море
15:22 27.08.2021 (обновлено: 15:29 27.08.2021)
 
Украина выступает за усиление НАТО в Черном море, заявил Зеленский

Президент Украины Зеленский: мы выступаем за усиление присутствия сил НАТО в Черном море

© Sputnik / Анатолий Кирияк / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Sputnik / Анатолий Кирияк
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КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Украина выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море, заявил в пятницу украинский президент Владимир Зеленский после совместной встречи с президентами Молдовы, Румынии и Польши.
Молдавия в пятницу отмечает 30-летие независимости. По этому поводу в Кишинев прибыли президенты Польши Анджей Дуда, Украины Владимир Зеленский и Румынии Клаус Йоханнис.
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"Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Чёрного моря сил и средств членов НАТО", - заявил он.
По словам Зеленского, военные угрозы вокруг Украины нарастают. "Высокой остаётся угроза вокруг Украины, критическим является уровень угрозы с севера, где Белоруссию используют сегодня как дополнительный плацдарм агрессивных действий. Другие постоянные источники угроз - российские войска в Приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии и так далее. Из-за активной милитаризации нашего украинского крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство, а это торговля в регионе. Мы должны совместно решать все современные вызовы", - заявил Зеленский.
По его словам, с этой целью Украина вышла с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских стран.
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