https://ria.ru/20210827/nato-1747535180.html

Украина выступает за усиление НАТО в Черном море, заявил Зеленский

Украина выступает за усиление НАТО в Черном море, заявил Зеленский - РИА Новости, 27.08.2021

Украина выступает за усиление НАТО в Черном море, заявил Зеленский

Украина выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море, заявил в пятницу украинский президент Владимир Зеленский после совместной встречи с президентами... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T15:22

2021-08-27T15:22

2021-08-27T15:29

в мире

украина

владимир зеленский

нато

черное море

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КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Украина выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море, заявил в пятницу украинский президент Владимир Зеленский после совместной встречи с президентами Молдовы, Румынии и Польши.Молдавия в пятницу отмечает 30-летие независимости. По этому поводу в Кишинев прибыли президенты Польши Анджей Дуда, Украины Владимир Зеленский и Румынии Клаус Йоханнис."Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Чёрного моря сил и средств членов НАТО", - заявил он.По словам Зеленского, военные угрозы вокруг Украины нарастают. "Высокой остаётся угроза вокруг Украины, критическим является уровень угрозы с севера, где Белоруссию используют сегодня как дополнительный плацдарм агрессивных действий. Другие постоянные источники угроз - российские войска в Приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии и так далее. Из-за активной милитаризации нашего украинского крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство, а это торговля в регионе. Мы должны совместно решать все современные вызовы", - заявил Зеленский.По его словам, с этой целью Украина вышла с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских стран.

https://ria.ru/20210825/ukraina-1747169124.html

https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html

украина

черное море

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, черное море