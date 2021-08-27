15:22 27.08.2021 (обновлено: 15:29 27.08.2021)
Украина выступает за усиление НАТО в Черном море, заявил Зеленский
Президент Украины Зеленский: мы выступаем за усиление присутствия сил НАТО в Черном море
© Sputnik / Анатолий Кирияк / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе
© Sputnik / Анатолий Кирияк
КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Украина выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море, заявил в пятницу украинский президент Владимир Зеленский после совместной встречи с президентами Молдовы, Румынии и Польши.
Молдавия в пятницу отмечает 30-летие независимости. По этому поводу в Кишинев прибыли президенты Польши Анджей Дуда, Украины Владимир Зеленский и Румынии Клаус Йоханнис.
25 августа, 12:22Президент Эстонии назвала условие вступления Украины в НАТО
"Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Чёрного моря сил и средств членов НАТО", - заявил он.
По словам Зеленского, военные угрозы вокруг Украины нарастают. "Высокой остаётся угроза вокруг Украины, критическим является уровень угрозы с севера, где Белоруссию используют сегодня как дополнительный плацдарм агрессивных действий. Другие постоянные источники угроз - российские войска в Приднестровском регионе Молдовы, в Абхазии и так далее. Из-за активной милитаризации нашего украинского крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство, а это торговля в регионе. Мы должны совместно решать все современные вызовы", - заявил Зеленский.
По его словам, с этой целью Украина вышла с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских стран.