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В Федерации профсоюзов оценили идею отказаться от МРОТ
В Федерации профсоюзов оценили идею отказаться от МРОТ - РИА Новости, 27.08.2021
В Федерации профсоюзов оценили идею отказаться от МРОТ
Инициативы в сфере трудового права должны поступать от людей, которые разбираются в тематике, заявил РИА Новости замглавы Федерации независимых профсоюзов... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T16:13
2021-08-27T16:13
общество
николай арефьев
госдума рф
кпрф
александр шершуков
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Инициативы в сфере трудового права должны поступать от людей, которые разбираются в тематике, заявил РИА Новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, комментируя предложение депутата Госдумы об отказе от МРОТ.Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ) в разговоре с Ura.ru предложил отказаться от МРОТ в России и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. По его мнению, МРОТ больше вредит, чем приносит пользу, поэтому его необходимо отвязать от всех других параметров."Он не занимался трудовой тематикой, он не занимался проблемами трудовых отношений и расчета заработных плат, но тем не менее выдвигает подобные инициативы", - выразил мнение Шершуков.Инициативы в сфере трудового права должны поступать "от тех, кто в этом разбирается", добавил он.
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общество, николай арефьев, госдума рф, кпрф, александр шершуков, россия
16:13 27.08.2021
 
В Федерации профсоюзов оценили идею отказаться от МРОТ

Замглавы ФНПР Шершуков: идеи по трудовому праву должны поступать от тех, кто разбирается

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Инициативы в сфере трудового права должны поступать от людей, которые разбираются в тематике, заявил РИА Новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, комментируя предложение депутата Госдумы об отказе от МРОТ.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ) в разговоре с Ura.ru предложил отказаться от МРОТ в России и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. По его мнению, МРОТ больше вредит, чем приносит пользу, поэтому его необходимо отвязать от всех других параметров.
"Он не занимался трудовой тематикой, он не занимался проблемами трудовых отношений и расчета заработных плат, но тем не менее выдвигает подобные инициативы", - выразил мнение Шершуков.
Инициативы в сфере трудового права должны поступать "от тех, кто в этом разбирается", добавил он.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 15:48
Эксперт оценил идею отказаться от МРОТ
 
ОбществоНиколай АрефьевГосдума РФКПРФАлександр ШершуковРоссия
 
 
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