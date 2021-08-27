https://ria.ru/20210827/mrot-1747548307.html

В Федерации профсоюзов оценили идею отказаться от МРОТ

В Федерации профсоюзов оценили идею отказаться от МРОТ - РИА Новости, 27.08.2021

В Федерации профсоюзов оценили идею отказаться от МРОТ

Инициативы в сфере трудового права должны поступать от людей, которые разбираются в тематике, заявил РИА Новости замглавы Федерации независимых профсоюзов... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T16:13

2021-08-27T16:13

2021-08-27T16:13

общество

николай арефьев

госдума рф

кпрф

александр шершуков

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Инициативы в сфере трудового права должны поступать от людей, которые разбираются в тематике, заявил РИА Новости замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, комментируя предложение депутата Госдумы об отказе от МРОТ.Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ) в разговоре с Ura.ru предложил отказаться от МРОТ в России и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. По его мнению, МРОТ больше вредит, чем приносит пользу, поэтому его необходимо отвязать от всех других параметров."Он не занимался трудовой тематикой, он не занимался проблемами трудовых отношений и расчета заработных плат, но тем не менее выдвигает подобные инициативы", - выразил мнение Шершуков.Инициативы в сфере трудового права должны поступать "от тех, кто в этом разбирается", добавил он.

https://ria.ru/20210827/mrot-1747541275.html

россия

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общество, николай арефьев, госдума рф, кпрф, александр шершуков, россия