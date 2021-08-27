https://ria.ru/20210827/mrot-1747543320.html

Глава профильного комитета Госдумы призвал повысить МРОТ

Глава профильного комитета Госдумы призвал повысить МРОТ - РИА Новости, 27.08.2021

Глава профильного комитета Госдумы призвал повысить МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России действительно низкий, но его надо повышать, а не отменять, так как в противном случае это не приведет к... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T15:55

2021-08-27T15:55

2021-08-27T15:55

общество

николай арефьев

госдума рф

кпрф

ярослав нилов

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России действительно низкий, но его надо повышать, а не отменять, так как в противном случае это не приведет к увеличению зарплаты граждан, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ) в разговоре с Ura.ru предложил отказаться от МРОТ в России и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. По его мнению, МРОТ больше вредит, чем приносит пользу, поэтому его необходимо отвязать от всех других параметров."То, что у нас МРОТ маленький, я согласен. МРОТ надо увеличивать, прожиточный минимум надо увеличивать", - рассказал Нилов.Однако, по его мнению, просто поменять термины и всю нормативно-правовую базу - это "деструктивный путь", который не приведет к увеличению оплаты труда граждан, а, может, даже к его снижению. "Труд у нас недооценен, а прожиточный минимум могу назвать только прожиточным мизером. Сегодня, напомню, на уровне МРОТ получают порядка 4,4 миллиона наших граждан", - пояснил парламентарий.Нилов напомнил, что МРОТ устанавливается раз в год федеральными законами, и фракция ЛДПР в Госдуме уже предлагала увеличить его во время рассмотрения проекта бюджета на будущий год. "Прожиточный минимум устанавливается правительством по определенной новой методике - медианной методике, которая анализирует все доходы граждан", - добавил он."Сегодня это оторванные друг от друга социальные величины. Например, МРОТ растет темпами быстрее, чем прожиточный минимум, хотя и та, и другая величины маленькие", - пояснил Нилов.

https://ria.ru/20210827/mrot-1747541275.html

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общество, николай арефьев, госдума рф, кпрф, ярослав нилов, россия