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В Совфеде ответили на призыв депутата отказаться от МРОТ
В Совфеде ответили на призыв депутата отказаться от МРОТ - РИА Новости, 27.08.2021
В Совфеде ответили на призыв депутата отказаться от МРОТ
Властям не стоит отменять минимальный размер оплаты труда (МРОТ), заявил член Совета Федерации Валерий Рязанский. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:29
2021-08-27T14:48
общество
николай арефьев
госдума рф
совет федерации рф
валерий рязанский
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Властям не стоит отменять минимальный размер оплаты труда (МРОТ), заявил член Совета Федерации Валерий Рязанский.Рязанский отметил, что МРОТ и прожиточный минимум сравнялись относительно недавно."Сначала цель была уравнять эти два показателя &lt;...&gt; Их дальнейшая динамика может быть разной. В этой связи я бы пока не спешил отменять показатель МРОТ", — добавил он в беседе с "Ura.ru".Парламентарий также подчеркнул, что показатель ориентирован на работодателей, находящихся в рыночных условиях.Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев призвал отказаться от МРОТ и ориентироваться только на прожиточный минимум при определении оплаты труда.
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общество, николай арефьев, госдума рф, совет федерации рф, валерий рязанский
11:29 27.08.2021 (обновлено: 14:48 27.08.2021)
 
В Совфеде ответили на призыв депутата отказаться от МРОТ

Сенатор Рязанский о призыве депутата Арефьева отказаться от МРОТ: я бы не стал отменять показатель

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 мая 2018
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Властям не стоит отменять минимальный размер оплаты труда (МРОТ), заявил член Совета Федерации Валерий Рязанский.
Рязанский отметил, что МРОТ и прожиточный минимум сравнялись относительно недавно.
"Сначала цель была уравнять эти два показателя <...> Их дальнейшая динамика может быть разной. В этой связи я бы пока не спешил отменять показатель МРОТ", — добавил он в беседе с "Ura.ru".
Парламентарий также подчеркнул, что показатель ориентирован на работодателей, находящихся в рыночных условиях.
Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев призвал отказаться от МРОТ и ориентироваться только на прожиточный минимум при определении оплаты труда.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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Депутаты Госдумы предложили повысить МРОТ до 20 тысяч рублей
 
ОбществоНиколай АрефьевГосдума РФСовет Федерации РФВалерий Рязанский
 
 
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