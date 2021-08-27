https://ria.ru/20210827/mrot-1747476888.html

В Совфеде ответили на призыв депутата отказаться от МРОТ

В Совфеде ответили на призыв депутата отказаться от МРОТ - РИА Новости, 27.08.2021

В Совфеде ответили на призыв депутата отказаться от МРОТ

Властям не стоит отменять минимальный размер оплаты труда (МРОТ), заявил член Совета Федерации Валерий Рязанский. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T11:29

2021-08-27T11:29

2021-08-27T14:48

общество

николай арефьев

госдума рф

совет федерации рф

валерий рязанский

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Властям не стоит отменять минимальный размер оплаты труда (МРОТ), заявил член Совета Федерации Валерий Рязанский.Рязанский отметил, что МРОТ и прожиточный минимум сравнялись относительно недавно."Сначала цель была уравнять эти два показателя <...> Их дальнейшая динамика может быть разной. В этой связи я бы пока не спешил отменять показатель МРОТ", — добавил он в беседе с "Ura.ru".Парламентарий также подчеркнул, что показатель ориентирован на работодателей, находящихся в рыночных условиях.Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев призвал отказаться от МРОТ и ориентироваться только на прожиточный минимум при определении оплаты труда.

https://ria.ru/20210811/mrot-1745276151.html

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общество, николай арефьев, госдума рф, совет федерации рф, валерий рязанский