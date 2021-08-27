https://ria.ru/20210827/migranty-1747544409.html

В Москве полиция забрала 20 мигрантов после драки в хостеле

В Москве полиция забрала 20 мигрантов после драки в хостеле - РИА Новости, 27.08.2021

В Москве полиция забрала 20 мигрантов после драки в хостеле

Полиция забрала в отделение более 20 человек после драки в хостеле в новой Москве, затем часть из них были доставлены в центр временного содержания иностранцев, РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T15:58

2021-08-27T15:58

2021-08-27T15:58

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Полиция забрала в отделение более 20 человек после драки в хостеле в новой Москве, затем часть из них были доставлены в центр временного содержания иностранцев, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.Драка произошла в хостеле на улице Адмирала Корнилова. "Прибывшими на место полицейскими нарушение общественного порядка было пресечено. В МО МВД России "Коммунарский" для разбирательства доставлено более 20 человек", - говорится в сообщении.В отношении семи человек составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, из них на пятерых составлены также протоколы по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".Нарушителей арестовали на 12 суток, решается вопрос о запрете въезда в Россию пятерым из них."Задержанные помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУМВД России по г. Москве", - добавляется в сообщении.На остальных оказавшихся в полиции участников драки составили протоколы по статье 3.18.1 КоАП г. Москвы "Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы".

https://ria.ru/20210824/migrant-1746996412.html

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