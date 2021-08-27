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В Москве полиция забрала 20 мигрантов после драки в хостеле
В Москве полиция забрала 20 мигрантов после драки в хостеле - РИА Новости, 27.08.2021
В Москве полиция забрала 20 мигрантов после драки в хостеле
Полиция забрала в отделение более 20 человек после драки в хостеле в новой Москве, затем часть из них были доставлены в центр временного содержания иностранцев, РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:58
2021-08-27T15:58
происшествия
москва
новая москва
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Полиция забрала в отделение более 20 человек после драки в хостеле в новой Москве, затем часть из них были доставлены в центр временного содержания иностранцев, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.Драка произошла в хостеле на улице Адмирала Корнилова. "Прибывшими на место полицейскими нарушение общественного порядка было пресечено. В МО МВД России "Коммунарский" для разбирательства доставлено более 20 человек", - говорится в сообщении.В отношении семи человек составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, из них на пятерых составлены также протоколы по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".Нарушителей арестовали на 12 суток, решается вопрос о запрете въезда в Россию пятерым из них."Задержанные помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУМВД России по г. Москве", - добавляется в сообщении.На остальных оказавшихся в полиции участников драки составили протоколы по статье 3.18.1 КоАП г. Москвы "Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы".
https://ria.ru/20210824/migrant-1746996412.html
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происшествия, москва, новая москва, россия
15:58 27.08.2021
 
В Москве полиция забрала 20 мигрантов после драки в хостеле

В новой Москве полиция забрала в отделение более 20 мигрантов после драки в хостеле

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Полиция забрала в отделение более 20 человек после драки в хостеле в новой Москве, затем часть из них были доставлены в центр временного содержания иностранцев, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Драка произошла в хостеле на улице Адмирала Корнилова. "Прибывшими на место полицейскими нарушение общественного порядка было пресечено. В МО МВД России "Коммунарский" для разбирательства доставлено более 20 человек", - говорится в сообщении.
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В отношении семи человек составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, из них на пятерых составлены также протоколы по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации".
Нарушителей арестовали на 12 суток, решается вопрос о запрете въезда в Россию пятерым из них.
"Задержанные помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУМВД России по г. Москве", - добавляется в сообщении.
На остальных оказавшихся в полиции участников драки составили протоколы по статье 3.18.1 КоАП г. Москвы "Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы".
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