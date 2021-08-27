https://ria.ru/20210827/menyu-1747471990.html

Лучшие шеф-повара создали фирменное ресторанное меню Калужской области

Лучшие шеф-повара создали фирменное ресторанное меню Калужской области - РИА Новости, 27.08.2021

Лучшие шеф-повара создали фирменное ресторанное меню Калужской области

Лучшие шеф-повара России создали фирменное меню Калужской области для кафе и ресторанов, в числе блюд "Калужская цесарка су-вид в собственном соусе",... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T11:07

2021-08-27T11:07

2021-08-27T13:03

калужская область

экономика

москва

владислав шапша

россия

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КАЛУГА, 27 авг - РИА Новости. Лучшие шеф-повара России создали фирменное меню Калужской области для кафе и ресторанов, в числе блюд "Калужская цесарка су-вид в собственном соусе", "Рассольник по-калужски с фермерской уткой и богимовской сметаной", "Мороженое-мусс из калужского теста", сообщает областное правительство.Губернатор Владислав Шапша принял участие в презентации эксклюзивных блюд, десертов и напитков, приготовленных из продукции калужских производителей, в рамках регионального гастрономического лагеря "Гастрокэмп-2021". Основная идея лагеря – развитие гастрономического туризма, поддержка предпринимателей и индивидуальных фермерских хозяйств региона. Презентацию провел председатель комитета по гастротуризму Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман."На презентации авторы рецептов представили 20 оригинальных блюд и 5 напитков. В качестве основных ингредиентов использовались продукты, произведенные в Калужской области – мясо цесарки, молочная продукция, картофель, радужная форель, щука, тыква, пастила, калужское тесто и пряник", - говорится в сообщении.В числе блюд – "Окская щука с пюре из медовой тыквы, медынским маслом и лемонграссом", "Калужская цесарка су-вид в собственном соусе", "Рассольник по-калужски с фермерской уткой и богимовской сметаной", "Филе форели из Сухиничей с жареным романо и соусом цитронель", "Мороженое-мусс из калужского теста", чай "Калужское разнотравье".Участвовали в создании блюд лучшие повара России, отмечает областное правительство – Антон Сальников, Елена Баклашова, тренер-бариста Елизавета Барышникова из Москвы, а также Рашид Рахманов из Санкт-Петербурга, калужане Михаил Поздняков и су-шеф Павел Божко.Губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале написал, что рецептуру передадут калужским рестораторам. По мнению губернатора, эти блюда могут стать "вкусными брендами" региона. "Гастрономический лагерь "Гастрокэмп-2021" - это первый уникальный опыт, который готовы перенять другие регионы. Ведь это не только про туристов и гурманов, но и про поддержку предпринимателей и индивидуальных фермерских хозяйств. Участники проекта знакомились с историей нашего края, чтобы понять его характер. Побывали на сельхозпредприятиях региона. Из этой продукции повара и создавали свои кулинарные шедевры", - подчеркнул Шапша.

https://ria.ru/20210819/shkoly-1746387730.html

https://ria.ru/20210817/sotrudnichestvo-1746107260.html

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экономика, москва, владислав шапша, россия