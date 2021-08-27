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Германия засекретила информацию по "отравлению" Навального, заявил Лавров
Германия засекретила информацию по "отравлению" Навального, заявил Лавров - РИА Новости, 27.08.2021
Германия засекретила информацию по "отравлению" Навального, заявил Лавров
Хотелось бы разобраться, почему часть немецкой информации по так называемому "отравлению Алексею Навального" засекречена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T14:55
2021-08-27T14:55
в мире
германия
москва
алексей навальный
сергей лавров
россия
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РИМ, 27 авг - РИА Новости. Хотелось бы разобраться, почему часть немецкой информации по так называемому "отравлению Алексею Навального" засекречена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Предлагаю всем, кто искренне заинтересован в том, чтобы разобраться в этом вопросе, ознакомиться со стенограммой заседания бундестага, когда германское правительство отвечало на предельно конкретные вопросы депутатов касательно ситуации с так называемым "отравлением Навального". Я не испытываю ни малейшего сомнения, что объективный человек, ознакомившись с этими текстами, сделает для себя очень важные выводы: что здесь подавляющая часть этой проблемы засекречивается непонятно по каким причинам. Хотелось бы очень в этом разобраться", - заявил Лавров на брифинге в Риме.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что он был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела. Страны НАТО, подчеркнули в МИД, подхватывают вбросы команды Навального для вмешательства в дела РФ, в том числе выборы в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.
https://ria.ru/20210818/mid-1746277621.html
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в мире, германия, москва, алексей навальный, сергей лавров, россия
14:55 27.08.2021
 
Германия засекретила информацию по "отравлению" Навального, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: хотелось бы разобраться, почему информация по отравлению Навального засекречена

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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РИМ, 27 авг - РИА Новости. Хотелось бы разобраться, почему часть немецкой информации по так называемому "отравлению Алексею Навального" засекречена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Предлагаю всем, кто искренне заинтересован в том, чтобы разобраться в этом вопросе, ознакомиться со стенограммой заседания бундестага, когда германское правительство отвечало на предельно конкретные вопросы депутатов касательно ситуации с так называемым "отравлением Навального". Я не испытываю ни малейшего сомнения, что объективный человек, ознакомившись с этими текстами, сделает для себя очень важные выводы: что здесь подавляющая часть этой проблемы засекречивается непонятно по каким причинам. Хотелось бы очень в этом разобраться", - заявил Лавров на брифинге в Риме.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 20:44
МИД назвал дело Навального спланированной провокацией
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Самолет, перевозящий Алексея Навального, в аэропорту Омска - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 23:27
За Навальным в Омск прилетал засекреченный человек, заявил МИД
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что он был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела. Страны НАТО, подчеркнули в МИД, подхватывают вбросы команды Навального для вмешательства в дела РФ, в том числе выборы в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.
 
В миреГерманияМоскваАлексей НавальныйСергей ЛавровРоссия
 
 
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