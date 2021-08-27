В Крыму призвали объявить в розыск главного организатора водной блокады
Глава ОП Крыма Форманчук призвал объявить в розыск главного организатора водной блокады Сенченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил РИА Новости, что Андрею Сенченко, которого в Крыму называют главным организатором водной блокады полуострова, нет прощения, и предложил объявить украинского политика в международный розыск.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по статье об экоциде по факту перекрытия Северо-Крымского канала. Следователи заявили, что после вхождения Крыма в состав России неустановленные лица, находящиеся на Украине, решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия канала. В свою очередь, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что главным организатором и исполнителем водной блокады Крыма является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко.
"Роль Сенченко была действительно ключевой в организации водной блокады. Будучи уроженцем Крыма, Сенченко совершил акт преступления, прежде всего, против бывших земляков и земли, которая его взрастила и дала ему путевку в жизнь. В этом смысле ему нет прощения, как и нет срока давности этому преступлению", - сказал Форманчук.
По его мнению, рано или поздно Сенченко предстанет перед судом и понесет заслуженное наказание.
"Это преступник, и его нужно объявить в международный розыск", - подчеркнул Форманчук.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы при крымском парламенте, предварительная сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
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