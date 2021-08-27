https://ria.ru/20210827/krym-1747532664.html

В Крыму призвали объявить в розыск главного организатора водной блокады

В Крыму призвали объявить в розыск главного организатора водной блокады - РИА Новости, 27.08.2021

В Крыму призвали объявить в розыск главного организатора водной блокады

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил РИА Новости, что Андрею Сенченко, которого в Крыму называют главным организатором водной блокады... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T15:03

2021-08-27T15:03

2021-08-27T15:03

в мире

украина

республика крым

следственный комитет россии (ск рф)

андрей сенченко

александр форманчук

ефим фикс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил РИА Новости, что Андрею Сенченко, которого в Крыму называют главным организатором водной блокады полуострова, нет прощения, и предложил объявить украинского политика в международный розыск.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по статье об экоциде по факту перекрытия Северо-Крымского канала. Следователи заявили, что после вхождения Крыма в состав России неустановленные лица, находящиеся на Украине, решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия канала. В свою очередь, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что главным организатором и исполнителем водной блокады Крыма является бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко."Роль Сенченко была действительно ключевой в организации водной блокады. Будучи уроженцем Крыма, Сенченко совершил акт преступления, прежде всего, против бывших земляков и земли, которая его взрастила и дала ему путевку в жизнь. В этом смысле ему нет прощения, как и нет срока давности этому преступлению", - сказал Форманчук.По его мнению, рано или поздно Сенченко предстанет перед судом и понесет заслуженное наказание."Это преступник, и его нужно объявить в международный розыск", - подчеркнул Форманчук.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы при крымском парламенте, предварительная сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.

https://ria.ru/20210826/krym-1747296942.html

https://ria.ru/20210825/krym-1747227276.html

украина

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), андрей сенченко, александр форманчук, ефим фикс, россия