https://ria.ru/20210827/kazakhstan-1747484826.html

Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до девяти

Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до девяти - РИА Новости, 27.08.2021

Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до девяти

Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до девяти, еще четыре человека считаются пропавшими без вести, сообщила в... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T12:04

2021-08-27T12:04

2021-08-27T12:09

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747418486_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1f7a9429602b42a32a13c39f8cbadf1e.jpg

АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до девяти, еще четыре человека считаются пропавшими без вести, сообщила в пятницу пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.Ранее министерство обороны сообщало о пяти погибших в результате ЧП."В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибло всего 9 человек, в том числе сотрудники МЧС, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личность погибших устанавливается. Данные о без вести пропавших 4 человек выясняются", - сообщила пресс-служба МЧС.

https://ria.ru/20210827/kazakhstan-1747468440.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)