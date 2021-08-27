Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/kazakhstan-1747484826.html
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до девяти
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до девяти - РИА Новости, 27.08.2021
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до девяти
Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до девяти, еще четыре человека считаются пропавшими без вести, сообщила в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:04
2021-08-27T12:09
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747418486_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1f7a9429602b42a32a13c39f8cbadf1e.jpg
АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до девяти, еще четыре человека считаются пропавшими без вести, сообщила в пятницу пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.Ранее министерство обороны сообщало о пяти погибших в результате ЧП."В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибло всего 9 человек, в том числе сотрудники МЧС, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личность погибших устанавливается. Данные о без вести пропавших 4 человек выясняются", - сообщила пресс-служба МЧС.
https://ria.ru/20210827/kazakhstan-1747468440.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747418486_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dfc90ef656f6f449a4f249e8e1cf9263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:04 27.08.2021 (обновлено: 12:09 27.08.2021)
 
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до девяти

МЧС: число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до девяти

© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики КазахстанСотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара
Сотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до девяти, еще четыре человека считаются пропавшими без вести, сообщила в пятницу пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.
Ранее министерство обороны сообщало о пяти погибших в результате ЧП.
"В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибло всего 9 человек, в том числе сотрудники МЧС, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личность погибших устанавливается. Данные о без вести пропавших 4 человек выясняются", - сообщила пресс-служба МЧС.
Ситуация около воинской части в Казахстане, где произошел взрыв боеприпасов - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 10:46
Содрогалась земля: очевидец рассказала о взрывах на юге Казахстана
 
КазахстанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния