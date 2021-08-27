https://ria.ru/20210827/kazakhstan-1747484826.html
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до девяти
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до девяти - РИА Новости, 27.08.2021
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до девяти
Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до девяти, еще четыре человека считаются пропавшими без вести, сообщила в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:04
2021-08-27T12:04
2021-08-27T12:09
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до девяти, еще четыре человека считаются пропавшими без вести, сообщила в пятницу пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.Ранее министерство обороны сообщало о пяти погибших в результате ЧП."В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибло всего 9 человек, в том числе сотрудники МЧС, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личность погибших устанавливается. Данные о без вести пропавших 4 человек выясняются", - сообщила пресс-служба МЧС.
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казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:04 27.08.2021 (обновлено: 12:09 27.08.2021)
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до девяти
МЧС: число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до девяти