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Число жертв взрывов в Кабуле достигло 110 человек, сообщил источник

Число жертв взрывов в Кабуле достигло 110 человек, сообщил источник - РИА Новости, 27.08.2021

Число жертв взрывов в Кабуле достигло 110 человек, сообщил источник

Число жертв взрывов в аэропорту Кабула увеличилось до 110, сообщили РИА Новости источники в афганском министерстве здравоохранения. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T12:36

2021-08-27T12:36

2021-08-27T14:06

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

взрывы в кабуле

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КАБУЛ, 27 авг - РИА Новости. Число жертв взрывов в аэропорту Кабула увеличилось до 110, сообщили РИА Новости источники в афганском министерстве здравоохранения.Ранее источник в минздраве заявлял о 60 погибших и 1338 пострадавших. При этом, по информации Wall Street Journal, жертв было 103 — 90 местных жителей и 13 американских военных. Это первые боевые потери американцев в Афганистане с начала 2020 года и самые крупные за десятилетие.Два взрыва прогремели накануне у аэропорта Кабула, один из них — неподалеку от отеля Baron, где собирались иностранцы. Первый устроил террорист-смертник, после чего сработала взрывчатка в автомобиле. Отмечается, что ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство"* .*Запрещенная в России террористическая организация.

кабул (город)

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2021

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в мире, кабул (город), афганистан, взрывы в кабуле