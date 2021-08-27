https://ria.ru/20210827/kabul-1747446656.html
WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек - РИА Новости, 27.08.2021
WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
Общее число жертв взрывов в аэропорту Кабула, включая погибших военных США, превысило 100, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T03:38
2021-08-27T03:38
2021-08-27T04:51
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Общее число жертв взрывов в аэропорту Кабула, включая погибших военных США, превысило 100, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника афганского минздрава.Как отмечает издание, в результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных.Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта запрещенная в России группировка. США считают, что к атакам причастен "Вилаят Хорасан".Президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам Вилаят Хорасан". Он заверил, что ответственные за атаку будут найдены и наказаны.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210827/afganistan-1747442353.html
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кабул (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кабул (город), афганистан
03:38 27.08.2021 (обновлено: 04:51 27.08.2021)
WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
WSJ: общее число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Общее число жертв взрывов в аэропорту Кабула
, включая погибших военных США
, превысило 100, пишет газета Wall Street Journal
со ссылкой на высокопоставленного чиновника афганского минздрава.
Как отмечает издание, в результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона
, 13 американских военных.
Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.
СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта запрещенная в России группировка. США считают, что к атакам причастен "Вилаят Хорасан".
Президент США Джо Байден
отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам Вилаят Хорасан". Он заверил, что ответственные за атаку будут найдены и наказаны.
Смена власти в Афганистане
На фоне вывода американского контингента "Талибан
"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.
Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер
, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.
Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
*Запрещенная в России террористическая организация