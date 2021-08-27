https://ria.ru/20210827/kabul-1747439177.html

При взрывах в Кабуле погибли 90 человек

При взрывах в Кабуле погибли 90 человек - РИА Новости, 27.08.2021

При взрывах в Кабуле погибли 90 человек

По меньшей мере 90 человек стали жертвами атак в Кабуле, сообщает телеканал CBS со ссылкой на афганский минздрав. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T00:08

2021-08-27T00:08

2021-08-27T00:29

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. По меньшей мере 90 человек стали жертвами атак в Кабуле, сообщает телеканал CBS со ссылкой на афганский минздрав.Ранее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на американских и афганских чиновников сообщал о по меньшей мере 72 погибших и 158 пострадавших.Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта запрещенная в России группировка.В Пентагоне заявили, что при нападении погибли 12 американских военных, еще 15 пострадали.Позже стало известно еще о двух взрывах в афганской столице, один из последних, как заявили в "Талибане"*, был контролируемым: американские военные уничтожали боеприпасы. В Пентагоне, как передает CNN, подтвердили, что произвели несколько контролируемых взрывов.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747395809.html

https://ria.ru/20210826/terrorist-1747437124.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), афганистан