https://ria.ru/20210827/kabul-1747439177.html
При взрывах в Кабуле погибли 90 человек
При взрывах в Кабуле погибли 90 человек - РИА Новости, 27.08.2021
При взрывах в Кабуле погибли 90 человек
По меньшей мере 90 человек стали жертвами атак в Кабуле, сообщает телеканал CBS со ссылкой на афганский минздрав. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T00:08
2021-08-27T00:08
2021-08-27T00:29
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747394243_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_d291c8af3abb33ad6747c9649d3ca802.jpg
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. По меньшей мере 90 человек стали жертвами атак в Кабуле, сообщает телеканал CBS со ссылкой на афганский минздрав.Ранее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на американских и афганских чиновников сообщал о по меньшей мере 72 погибших и 158 пострадавших.Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта запрещенная в России группировка.В Пентагоне заявили, что при нападении погибли 12 американских военных, еще 15 пострадали.Позже стало известно еще о двух взрывах в афганской столице, один из последних, как заявили в "Талибане"*, был контролируемым: американские военные уничтожали боеприпасы. В Пентагоне, как передает CNN, подтвердили, что произвели несколько контролируемых взрывов.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Запрещенные в России террористические организации
https://ria.ru/20210826/vzryv-1747395809.html
https://ria.ru/20210826/terrorist-1747437124.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747394243_0:147:2535:2048_1920x0_80_0_0_c4665fc3f87fbebf8c2611d0571dd405.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан
00:08 27.08.2021 (обновлено: 00:29 27.08.2021)
При взрывах в Кабуле погибли 90 человек
Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 90
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости.
По меньшей мере 90 человек стали жертвами атак в Кабуле, сообщает телеканал CBS
со ссылкой на афганский минздрав.
Ранее телеканал "Аль-Арабия"
со ссылкой на американских и афганских чиновников сообщал о по меньшей мере 72 погибших и 158 пострадавших.
Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.
СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта запрещенная в России группировка.
В Пентагоне заявили, что при нападении погибли 12 американских военных, еще 15 пострадали.
Позже стало известно еще о двух взрывах в афганской столице, один из последних, как заявили в "Талибане"*, был контролируемым: американские военные уничтожали боеприпасы. В Пентагоне, как передает CNN
, подтвердили, что произвели несколько контролируемых взрывов.
Смена власти в Афганистане
На фоне вывода американского контингента "Талибан
"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.
Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер
, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.
Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
*Запрещенные в России террористические организации