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В Кремле отвергли обвинения в преследовании СМИ
В Кремле отвергли обвинения в преследовании СМИ - РИА Новости, 27.08.2021
В Кремле отвергли обвинения в преследовании СМИ
В Кремле видели обращение представителей СМИ про иноагентов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:02
2021-08-27T14:27
россия
политика
общество
журналистика
дмитрий песков
дождь (телеканал)
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Кремле видели обращение представителей СМИ про иноагентов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Пресс-секретарь обратил внимание на то, что в послании есть требования, и это, по его мнению, "не совсем верная риторика".Тем не менее обращение заслуживает внимания, заключил Песков.Обращение к президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателю Госдумы и Вячеславу Володину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко опубликовал на своем сайте телеканал "Дождь"*. Его авторы требуют отменить законы об иноагентах и прекратить давление на журналистов. Затем с такими же обращениями выступили "Новая газета", Forbes, "Медуза"*, несколько сетевых и региональных изданий и профессиональные сообщества.* СМИ, выполняющие функции иноагента.
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россия, политика, общество, журналистика, дмитрий песков, дождь (телеканал)
13:02 27.08.2021 (обновлено: 14:27 27.08.2021)
 
В Кремле отвергли обвинения в преследовании СМИ

Пресс-секретарь президента Песков считает эмоциональным обращение СМИ из-за закона об иноагентах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Кремле видели обращение представителей СМИ про иноагентов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой "преследование", речь идет о применении положений закона известного", — сказал он.

Пресс-секретарь обратил внимание на то, что в послании есть требования, и это, по его мнению, "не совсем верная риторика".
Тем не менее обращение заслуживает внимания, заключил Песков.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
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Обращение к президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателю Госдумы и Вячеславу Володину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко опубликовал на своем сайте телеканал "Дождь"*. Его авторы требуют отменить законы об иноагентах и прекратить давление на журналистов. Затем с такими же обращениями выступили "Новая газета", Forbes, "Медуза"*, несколько сетевых и региональных изданий и профессиональные сообщества.
* СМИ, выполняющие функции иноагента.
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