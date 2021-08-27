Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/genotsid-1747562697.html
Историк прокомментировал признание зверств нацистов под Псковом геноцидом
Историк прокомментировал признание зверств нацистов под Псковом геноцидом - РИА Новости, 27.08.2021
Историк прокомментировал признание зверств нацистов под Псковом геноцидом
Признание преступлений нацистов в Псковской области во время Великой Отечественной войны геноцидом местного населения стало возвращением к исторической правде,... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:12
2021-08-27T17:12
общество
псковская область
генеральная прокуратура рф
великая отечественная война (1941-1945)
псковский областной суд
без срока давности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573131360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5fea8d0092c4a3d2635248a1458e868b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Признание преступлений нацистов в Псковской области во время Великой Отечественной войны геноцидом местного населения стало возвращением к исторической правде, заявил РИА Новости доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев.В пятницу Псковский областной суд признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области. В Псковской области были убиты более 75 тысяч мирных советских граждан, более 377 тысяч военнопленных, насильственно угнано на принудительные работы более 192 тысяч граждан СССР.По его словам, "впервые местом геноцидальной политики нацистских оккупантов и их пособников называют целый регион Российской Федерации"."Псковская область в чем-то уникальна со знаком минус. Ее уникальность - в длительной оккупации, с 1941 по 1944 год. Ни один другой регион не был так долго под оккупацией. Далее – особые территориальные претензии ближних и дальних соседей, Германии, Эстонии и Латвии. Юг современной Псковской области – печально известная черта оседлости", - сказал ученый.Ковалев добавил, что кроме местного населения в концлагере в Моглино уничтожались граждане Чехии и Франции.Псковский областной суд рассмотрел заявление прокурора Псковской области в интересах РФ и неопределенного круга лиц - родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников. В своем заявлении прокурор области Иван Грибов просил признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах на территории Псковской и Великолукской (с 02.10.1957 - Псковской) областей неустановленными лицами из числа нацистских преступников и изменников Родины в отношении мирного населения и советских военнопленных, военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом. Заявление было направлено по поручению генпрокуратура РФ Игоря Краснова.По информации Генпрокуратуры, были изучены материалы по факту обнаружения в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха "Раздолье" в Пскове и в лесном массиве, между улицами Луговая и Пограничная, массового захоронения мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны, а также архивные документы. На этих территориях немецко-фашистскими захватчиками были сформированы карательные батальоны, которые возглавляли неустановленные лица из числа офицерского состава немецкого происхождения, в качестве исполнителей в него также вошли выходцы из Эстонской ССР.В 1941-1944 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, в ходе которых применяли пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы.
https://ria.ru/20210809/uznitsy-1745029842.html
https://ria.ru/20201030/kontslager-1582297346.html
https://ria.ru/20200803/1575290195.html
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573131360_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30686d1a1247b83469c2a2d057a9bbfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, псковская область, генеральная прокуратура рф, великая отечественная война (1941-1945), псковский областной суд, без срока давности
17:12 27.08.2021
 
Историк прокомментировал признание зверств нацистов под Псковом геноцидом

Историк: признание зверств нацистов под Псковом геноцидом стало возвращением к правде

© Фото : пресс-служба администрации Псковской областиМесто захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : пресс-служба администрации Псковской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Признание преступлений нацистов в Псковской области во время Великой Отечественной войны геноцидом местного населения стало возвращением к исторической правде, заявил РИА Новости доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев.
В пятницу Псковский областной суд признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области. В Псковской области были убиты более 75 тысяч мирных советских граждан, более 377 тысяч военнопленных, насильственно угнано на принудительные работы более 192 тысяч граждан СССР.
Узники Освенцима перед освобождением лагеря Советской Армией - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 13:02
Бывшие узницы концлагерей рассказали об издевательствах нацистов
"Это возвращение к исторической правде позволит нам более внимательно рассматривать те претензии, которые на протяжении последних десятилетий предъявляют нам те силы, которые пытаются приравнять Советский Союз и нацистскую Германию. Которые обвиняют нас во всех смертных грехах, что они по прошествии 80 лет пытаются монетизировать в свою пользу", - сказал Ковалев, комментируя соответствующее решение Псковского областного суда.
По его словам, "впервые местом геноцидальной политики нацистских оккупантов и их пособников называют целый регион Российской Федерации".
"Псковская область в чем-то уникальна со знаком минус. Ее уникальность - в длительной оккупации, с 1941 по 1944 год. Ни один другой регион не был так долго под оккупацией. Далее – особые территориальные претензии ближних и дальних соседей, Германии, Эстонии и Латвии. Юг современной Псковской области – печально известная черта оседлости", - сказал ученый.
Ковалев добавил, что кроме местного населения в концлагере в Моглино уничтожались граждане Чехии и Франции.
Фрагменты человеческих останков, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября 2020, 15:2275 лет Великой Победы
Историк заявил, что детей в концлагере Моглино убивали по национальности
Псковский областной суд рассмотрел заявление прокурора Псковской области в интересах РФ и неопределенного круга лиц - родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников. В своем заявлении прокурор области Иван Грибов просил признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах на территории Псковской и Великолукской (с 02.10.1957 - Псковской) областей неустановленными лицами из числа нацистских преступников и изменников Родины в отношении мирного населения и советских военнопленных, военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом. Заявление было направлено по поручению генпрокуратура РФ Игоря Краснова.
По информации Генпрокуратуры, были изучены материалы по факту обнаружения в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха "Раздолье" в Пскове и в лесном массиве, между улицами Луговая и Пограничная, массового захоронения мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны, а также архивные документы. На этих территориях немецко-фашистскими захватчиками были сформированы карательные батальоны, которые возглавляли неустановленные лица из числа офицерского состава немецкого происхождения, в качестве исполнителей в него также вошли выходцы из Эстонской ССР.
В 1941-1944 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, в ходе которых применяли пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы.
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа 2020, 10:2775 лет Великой Победы
Эстонский каратель о расстрелах в Пскове: "Не считал, сколько убил"
 
ОбществоПсковская областьГенеральная прокуратура РФВеликая Отечественная война (1941-1945)Псковский областной судБез срока давности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния