https://ria.ru/20210827/genotsid-1747562697.html

Историк прокомментировал признание зверств нацистов под Псковом геноцидом

Историк прокомментировал признание зверств нацистов под Псковом геноцидом - РИА Новости, 27.08.2021

Историк прокомментировал признание зверств нацистов под Псковом геноцидом

Признание преступлений нацистов в Псковской области во время Великой Отечественной войны геноцидом местного населения стало возвращением к исторической правде,... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T17:12

2021-08-27T17:12

2021-08-27T17:12

общество

псковская область

генеральная прокуратура рф

великая отечественная война (1941-1945)

псковский областной суд

без срока давности

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Признание преступлений нацистов в Псковской области во время Великой Отечественной войны геноцидом местного населения стало возвращением к исторической правде, заявил РИА Новости доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалев.В пятницу Псковский областной суд признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области. В Псковской области были убиты более 75 тысяч мирных советских граждан, более 377 тысяч военнопленных, насильственно угнано на принудительные работы более 192 тысяч граждан СССР.По его словам, "впервые местом геноцидальной политики нацистских оккупантов и их пособников называют целый регион Российской Федерации"."Псковская область в чем-то уникальна со знаком минус. Ее уникальность - в длительной оккупации, с 1941 по 1944 год. Ни один другой регион не был так долго под оккупацией. Далее – особые территориальные претензии ближних и дальних соседей, Германии, Эстонии и Латвии. Юг современной Псковской области – печально известная черта оседлости", - сказал ученый.Ковалев добавил, что кроме местного населения в концлагере в Моглино уничтожались граждане Чехии и Франции.Псковский областной суд рассмотрел заявление прокурора Псковской области в интересах РФ и неопределенного круга лиц - родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников. В своем заявлении прокурор области Иван Грибов просил признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах на территории Псковской и Великолукской (с 02.10.1957 - Псковской) областей неустановленными лицами из числа нацистских преступников и изменников Родины в отношении мирного населения и советских военнопленных, военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом. Заявление было направлено по поручению генпрокуратура РФ Игоря Краснова.По информации Генпрокуратуры, были изучены материалы по факту обнаружения в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха "Раздолье" в Пскове и в лесном массиве, между улицами Луговая и Пограничная, массового захоронения мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны, а также архивные документы. На этих территориях немецко-фашистскими захватчиками были сформированы карательные батальоны, которые возглавляли неустановленные лица из числа офицерского состава немецкого происхождения, в качестве исполнителей в него также вошли выходцы из Эстонской ССР.В 1941-1944 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, в ходе которых применяли пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы.

https://ria.ru/20210809/uznitsy-1745029842.html

https://ria.ru/20201030/kontslager-1582297346.html

https://ria.ru/20200803/1575290195.html

псковская область

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общество, псковская область, генеральная прокуратура рф, великая отечественная война (1941-1945), псковский областной суд, без срока давности