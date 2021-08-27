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Лучшие фото недели: "Большая глина", гонки на танках и медведь на крыше
Лучшие фото недели: "Большая глина", гонки на танках и медведь на крыше - РИА Новости, 27.08.2021
Лучшие фото недели: "Большая глина", гонки на танках и медведь на крыше
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 27.08.2021
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фото
школа
медведь
море
киев
шанхай
сша
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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фото, фото, школа, медведь, море, киев, шанхай, сша, сана, индия, паралимпийские игры, таиз, мексика, владивосток, теннесси, лондон, калифорния, иерусалим, германия, афганистан, франция, портленд, москва, владимир путин, ангела меркель, база охраны лесов "авиалесоохрана", республика марий эл, петр порошенко, танковый биатлон, сектор газа, протесты, москва-сити, беженцы, луна, гонка героев, т-72б3, наводнение, пляжный футбол, шахматы, полнолуние, ми-8
11:05 27.08.2021 (обновлено: 15:42 27.08.2021)
 

Лучшие фото недели: "Большая глина", гонки на танках и медведь на крыше

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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2021 / Tolga Akmen

Полицейские и активисты движения "Восстание вымирания" в центре Лондона.

Полицейские и активисты движения Восстание вымирания в центре Лондона
1 из 30

Полицейские и активисты движения "Восстание вымирания" в центре Лондона.

© AFP 2021 / Tolga Akmen
© AP Photo / Matthias Schrader

Американская военнослужащая играет с эвакуированными афганскими детьми на авиабазе Рамштайн в Германии.

Американский солдат играет с эвакуированными афганскими детьми на авиабазе Рамштайн США в Германии
2 из 30

Американская военнослужащая играет с эвакуированными афганскими детьми на авиабазе Рамштайн в Германии.

© AP Photo / Matthias Schrader
© AFP 2021 / Valery Hache

Отдыхающие на пляже в Раматюэле на Лазурном побережье Франции.

Люди на пляже в Раматюэле, недалеко от Сен-Тропе, Франция
3 из 30

Отдыхающие на пляже в Раматюэле на Лазурном побережье Франции.

© AFP 2021 / Valery Hache
© AFP 2021 / Tolga Akmen

Ежегодные замер и взвешивание галапагосской черепахи в Лондонском зоопарке.

Ежегодное измерение галапагосской черепахи в Лондонском зоопарке
4 из 30

Ежегодные замер и взвешивание галапагосской черепахи в Лондонском зоопарке.

© AFP 2021 / Tolga Akmen
© REUTERS / USA Today Network /Andrew Nelles

Последствия наводнения в штате Теннесси на востоке США.

Последствия наводнения в штате Теннесси на востоке США
5 из 30

Последствия наводнения в штате Теннесси на востоке США.

© REUTERS / USA Today Network /Andrew Nelles
© AFP 2021 / Carl de Souza

Женщины из племени кренак на митинге у здания Верховного суда Бразилии за право распоряжаться землями предков.

Женщины из племени Кренак во время акции протеста у здания Верховного суда в Бразилия
6 из 30

Женщины из племени кренак на митинге у здания Верховного суда Бразилии за право распоряжаться землями предков.

© AFP 2021 / Carl de Souza
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Т-72Б3 команды военнослужащих Сирии во время индивидуальной гонки на международном конкурсе "Танковый биатлон — 2021" в Подмосковье.

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Сирии во время индивидуальной гонки в соревнованиях танковых экипажей на международном конкурсе Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021
7 из 30

Т-72Б3 команды военнослужащих Сирии во время индивидуальной гонки на международном конкурсе "Танковый биатлон — 2021" в Подмосковье.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков

Российский президент Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
8 из 30

Российский президент Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Кремле.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© AFP 2021 / Natalia Kolesnikova

Девушка возле международного делового центра "Москва-Сити".

Девушка возле московского международного делового центра Москва-Сити
9 из 30

Девушка возле международного делового центра "Москва-Сити".

© AFP 2021 / Natalia Kolesnikova
© AP Photo / Ariel Schalit

Генеральная уборка Стены плача. Дважды в год — накануне еврейского Нового года и Пасхи — святыню очищают от записок, оставленных верующими.

Рабочий убирает молитвенные записки, оставленные посетителями в Стене Плача в Иерусалима
10 из 30

Генеральная уборка Стены плача. Дважды в год — накануне еврейского Нового года и Пасхи — святыню очищают от записок, оставленных верующими.

© AP Photo / Ariel Schalit
© REUTERS / Press Service of Petro Poroshenko / Mikhail Palinchak

Бывший президент Украины Петр Порошенко, облитый зеленкой после празднования Дня независимости в Киеве.

Экс-президент Украины Петр Порошенко, облитый зеленкой во время мероприятия в честь Дня независимости в Киеве
11 из 30

Бывший президент Украины Петр Порошенко, облитый зеленкой после празднования Дня независимости в Киеве.

© REUTERS / Press Service of Petro Poroshenko / Mikhail Palinchak
© REUTERS / Oscar Martinez

Мужчина идет мимо туристических лодок, которые вытащили из воды из-за приближения урагана "Грейс" к побережью Мексики.

Мужчина идет мимо туристических лодок, которые были вытащены из воды при приближении урагана Грейс в Мексике
12 из 30

Мужчина идет мимо туристических лодок, которые вытащили из воды из-за приближения урагана "Грейс" к побережью Мексики.

© REUTERS / Oscar Martinez
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники военно-спортивной игры "Гонка героев" во время прохождения полосы препятствий.
Участники военно-спортивной игры Гонка героев во время прохождения полосы препятствий
13 из 30
Участники военно-спортивной игры "Гонка героев" во время прохождения полосы препятствий.
© РИА Новости / Павел Лисицын
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© AFP 2021 / Kirill Kudryavtsev

Самолет на фоне полной Луны над Москвой.

Самолет на фоне полнолуния в Москве
14 из 30

Самолет на фоне полной Луны над Москвой.

© AFP 2021 / Kirill Kudryavtsev
© REUTERS / David Ryder

Столкновения протестующих в Портленде.

Столкновения протестующих в Портленде
15 из 30

Столкновения протестующих в Портленде.

© REUTERS / David Ryder
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Игрок испанской сборной Чики в матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу между командами Испании и ОАЭ.

Игрок сборной Испании Чики в матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу 2021 между сборными командами Испании и ОАЭ
16 из 30

Игрок испанской сборной Чики в матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу между командами Испании и ОАЭ.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© AP Photo / Rick Scuteri

Девушки из группы поддержки Arizona Cardinals на матче против Kansas City Chiefs.

Девушки из группы поддержки Arizona Cardinals на матче против Kansas City Chiefs
17 из 30

Девушки из группы поддержки Arizona Cardinals на матче против Kansas City Chiefs.

© AP Photo / Rick Scuteri
© AFP 2021 / Ahmad El-Basha

Урок в школе в йеменском городе Таиз.

Занятия в школе в городе Таиз, Йемен
18 из 30

Урок в школе в йеменском городе Таиз.

© AFP 2021 / Ahmad El-Basha
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

Продавец фруктов на улице в Праяградже (Индия) во время муссонных дождей.

Продавец фруктов во время муссонных дождей в Праяградже, Индия
19 из 30

Продавец фруктов на улице в Праяградже (Индия) во время муссонных дождей.

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСборная команда России на церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр.
Сборная команда России на церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр
20 из 30
Сборная команда России на церемонии открытия XVI летних Паралимпийских игр.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© REUTERS / Aly Song

Девушка в защитной маске идет по улице в Шанхае.

Женщина в защитной маске идет по улице в Шанхае, Китай
21 из 30

Девушка в защитной маске идет по улице в Шанхае.

© REUTERS / Aly Song
© AP Photo / Oded Balilty

Палестинец везет свежий хлеб на скутере в восточном Иерусалиме.

Палестинец везёт свежий хлеб на скутере в восточном Иерусалиме
22 из 30

Палестинец везет свежий хлеб на скутере в восточном Иерусалиме.

© AP Photo / Oded Balilty
© AFP 2021 / Mohammed Huwais

Участницы турнира по шахматам в столице Йемена Сане.

Женщины принимают участие в местном чемпионате по шахматам в столице Йемена Сане
23 из 30

Участницы турнира по шахматам в столице Йемена Сане.

© AFP 2021 / Mohammed Huwais
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
Отдых горожан на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
24 из 30
Отдыхающие на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© REUTERS / Jonathan Ernst

Девушка смотрит в окно автобуса, прибывающего в центр в Вирджинии для беженцев, эвакуированных из Афганистана.

Девушка смотрит в окно автобуса, по прибытии в центр для беженцев, эвакуированных из Афганистана, штат Вирджиния, США
25 из 30

Девушка смотрит в окно автобуса, прибывающего в центр в Вирджинии для беженцев, эвакуированных из Афганистана.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© AFP 2021 / Mamud Hams

Палестинские демонстранты и журналисты бегут от слезоточивого газа, примененного израильскими военными во время акции протеста в секторе Газа.

Палестинские демонстранты и журналисты бегут от слезоточивого газа, примененного израильскими силами безопасности во время акции протеста на юге сектора Газа
26 из 30

Палестинские демонстранты и журналисты бегут от слезоточивого газа, примененного израильскими военными во время акции протеста в секторе Газа.

© AFP 2021 / Mamud Hams
© REUTERS / Mario Anzuoni

Офицер Калифорнийского департамента рыболовства и дикой природы готовится усыпить транквилизатором медведя, разгуливающего по Пасадене.

Офицер Калифорнийского департамента дикой природы готовится усыпить медведя в Пасадене, штат Калифорния, США
27 из 30

Офицер Калифорнийского департамента рыболовства и дикой природы готовится усыпить транквилизатором медведя, разгуливающего по Пасадене.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Девушка у вертолета Ми-8 на открытой экспозиционной площадке военно-технического форума "Армия-2021".

Девушка у вертолета Ми-8, представленного на открытой экспозиционной площадке Конгрессно-выставочного центра Патриот в рамках международного военно-технического форума Армия-2021
28 из 30

Девушка у вертолета Ми-8 на открытой экспозиционной площадке военно-технического форума "Армия-2021".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© AP Photo / Pavel Golovkin

Скульптура "Большая глина № 4" на Болотной набережной в Москве.

Люди гуляют рядом с работой швейцарского художника Урса Фишера Большая глина № 4 на Болотной набережной в Москве
29 из 30

Скульптура "Большая глина № 4" на Болотной набережной в Москве.

© AP Photo / Pavel Golovkin
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Девушка на качелях в центре Москвы.

Девушка катается на качелях на Триумфальной площади в Москве
30 из 30

Девушка на качелях в центре Москвы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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