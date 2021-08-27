Лучшие фото недели: "Большая глина", гонки на танках и медведь на крыше
Полицейские и активисты движения "Восстание вымирания" в центре Лондона.
Американская военнослужащая играет с эвакуированными афганскими детьми на авиабазе Рамштайн в Германии.
Американская военнослужащая играет с эвакуированными афганскими детьми на авиабазе Рамштайн в Германии.
Отдыхающие на пляже в Раматюэле на Лазурном побережье Франции.
Ежегодные замер и взвешивание галапагосской черепахи в Лондонском зоопарке.
Последствия наводнения в штате Теннесси на востоке США.
Женщины из племени кренак на митинге у здания Верховного суда Бразилии за право распоряжаться землями предков.
Женщины из племени кренак на митинге у здания Верховного суда Бразилии за право распоряжаться землями предков.
Т-72Б3 команды военнослужащих Сирии во время индивидуальной гонки на международном конкурсе "Танковый биатлон — 2021" в Подмосковье.
Т-72Б3 команды военнослужащих Сирии во время индивидуальной гонки на международном конкурсе "Танковый биатлон — 2021" в Подмосковье.
Российский президент Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Кремле.
Российский президент Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Кремле.
Девушка возле международного делового центра "Москва-Сити".
Генеральная уборка Стены плача. Дважды в год — накануне еврейского Нового года и Пасхи — святыню очищают от записок, оставленных верующими.
Генеральная уборка Стены плача. Дважды в год — накануне еврейского Нового года и Пасхи — святыню очищают от записок, оставленных верующими.
Бывший президент Украины Петр Порошенко, облитый зеленкой после празднования Дня независимости в Киеве.
Бывший президент Украины Петр Порошенко, облитый зеленкой после празднования Дня независимости в Киеве.
Мужчина идет мимо туристических лодок, которые вытащили из воды из-за приближения урагана "Грейс" к побережью Мексики.
Мужчина идет мимо туристических лодок, которые вытащили из воды из-за приближения урагана "Грейс" к побережью Мексики.
Самолет на фоне полной Луны над Москвой.
Столкновения протестующих в Портленде.
Игрок испанской сборной Чики в матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу между командами Испании и ОАЭ.
Игрок испанской сборной Чики в матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу между командами Испании и ОАЭ.
Девушки из группы поддержки Arizona Cardinals на матче против Kansas City Chiefs.
Девушки из группы поддержки Arizona Cardinals на матче против Kansas City Chiefs.
Урок в школе в йеменском городе Таиз.
Продавец фруктов на улице в Праяградже (Индия) во время муссонных дождей.
Продавец фруктов на улице в Праяградже (Индия) во время муссонных дождей.
Девушка в защитной маске идет по улице в Шанхае.
Палестинец везет свежий хлеб на скутере в восточном Иерусалиме.
Палестинец везет свежий хлеб на скутере в восточном Иерусалиме.
Участницы турнира по шахматам в столице Йемена Сане.
Девушка смотрит в окно автобуса, прибывающего в центр в Вирджинии для беженцев, эвакуированных из Афганистана.
Девушка смотрит в окно автобуса, прибывающего в центр в Вирджинии для беженцев, эвакуированных из Афганистана.
Палестинские демонстранты и журналисты бегут от слезоточивого газа, примененного израильскими военными во время акции протеста в секторе Газа.
Палестинские демонстранты и журналисты бегут от слезоточивого газа, примененного израильскими военными во время акции протеста в секторе Газа.
Офицер Калифорнийского департамента рыболовства и дикой природы готовится усыпить транквилизатором медведя, разгуливающего по Пасадене.
Офицер Калифорнийского департамента рыболовства и дикой природы готовится усыпить транквилизатором медведя, разгуливающего по Пасадене.
Девушка у вертолета Ми-8 на открытой экспозиционной площадке военно-технического форума "Армия-2021".
Девушка у вертолета Ми-8 на открытой экспозиционной площадке военно-технического форума "Армия-2021".
Скульптура "Большая глина № 4" на Болотной набережной в Москве.
Скульптура "Большая глина № 4" на Болотной набережной в Москве.
Девушка на качелях в центре Москвы.