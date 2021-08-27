https://ria.ru/20210827/dtp-1747607938.html

"Я девочка". В Петербурге виновница ДТП попросила суд не наказывать ее

"Я девочка". В Петербурге виновница ДТП попросила суд не наказывать ее - РИА Новости, 27.08.2021

"Я девочка". В Петербурге виновница ДТП попросила суд не наказывать ее

Колпинский районный суд привлек к административной ответственности устроившую ДТП Екатерину Голубеву в виде лишения водительских прав на один год, обвиняемая же РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T22:42

2021-08-27T22:42

2021-08-27T22:42

происшествия

общество

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Колпинский районный суд привлек к административной ответственности устроившую ДТП Екатерину Голубеву в виде лишения водительских прав на один год, обвиняемая же просила суд ее не наказывать, так как она "девочка и ее надо простить", сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга."После просмотра видео с совершенным ДТП, проезда Голубевой по поребрикам, суд решил, что покидать место ДТП нельзя никому, вне зависимости от половой принадлежности, и лишил Голубеву прав на 1 год", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.Суд установил, что 13 июля Голубева получила права, а ночью 20 июля на арендованной машине Hyundai Solaris во дворе наехала на другой стоящий автомобиль. После чего вышла из машины, посмотрела на повреждения и уехала. Через некоторое время она вернулась к месту ДТП с друзьями, компания осмотрела машину и вновь уехала, не оставив никаких напоминаний о себе.Суду Голубева пояснила, говорится в пресс-релизе объединённой пресс-службы, что вину признает, но просит суд не лишать ее права управления транспортными средствами, так как она - девочка, поэтому ее надо простить.

https://ria.ru/20210826/kashpirovskiy-1747354325.html

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происшествия, общество, санкт-петербург, россия