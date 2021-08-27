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Омбудсмен рассказала о состоянии истощенной девочки, найденной в Талдоме
Омбудсмен рассказала о состоянии истощенной девочки, найденной в Талдоме - РИА Новости, 27.08.2021
Омбудсмен рассказала о состоянии истощенной девочки, найденной в Талдоме
Истощенная девочка, найденная в подмосковном Талдоме, находится в процессе реабилитации и догоняет в развитии сверстников, сообщила РИА Новости уполномоченный... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:47
2021-08-27T15:47
2021-08-27T15:47
происшествия
талдом
следственный комитет россии (ск рф)
ольга ярославская
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Истощенная девочка, найденная в подмосковном Талдоме, находится в процессе реабилитации и догоняет в развитии сверстников, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.Ранее помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Анна Тертичная сообщила, что женщина, которая оставляла свою шестилетнюю дочь в антисанитарных условиях в Талдоме, осуждена на три года.По словам Тертичной, мать предполагала, что у девочки есть психическое расстройство, но отказывалась от обследования ребенка и умышленно причиняла физические и психические страдания девочке, находящейся в беспомощном состоянии. У женщины, которой вменяют ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), есть еще одна 12-летняя дочь. Обе девочки сейчас находятся в детском доме для детей с ограниченными возможностями.
талдом
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"Кис-кис": в Талдоме обнаружили девочку-маугли
В одном из домов Московской области полицейские нашли шестилетнюю девочку в истощенном состоянии и без одежды. Ребенок жил в антисанитарных условиях без горячей воды и отопления. Мать навещала ее несколько раз в неделю, а основное время жила в Москве со старшей 11-летней дочерью. Кормили малышку кошачьим кормом. Она еле ходит и отзывается на "кис-кис". Сейчас обе девочки находятся в больнице.
2021-08-27T15:47
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РИА Новости
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происшествия, талдом, следственный комитет россии (ск рф), ольга ярославская, видео
Омбудсмен рассказала о состоянии истощенной девочки, найденной в Талдоме
Омбудсмен Ярославская: найденная в Талдоме истощенная девочка догоняет сверстников в развитии