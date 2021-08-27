https://ria.ru/20210827/devochka-1747540813.html

Омбудсмен рассказала о состоянии истощенной девочки, найденной в Талдоме

Омбудсмен рассказала о состоянии истощенной девочки, найденной в Талдоме - РИА Новости, 27.08.2021

Омбудсмен рассказала о состоянии истощенной девочки, найденной в Талдоме

Истощенная девочка, найденная в подмосковном Талдоме, находится в процессе реабилитации и догоняет в развитии сверстников, сообщила РИА Новости уполномоченный... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T15:47

2021-08-27T15:47

2021-08-27T15:47

происшествия

талдом

следственный комитет россии (ск рф)

ольга ярославская

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Истощенная девочка, найденная в подмосковном Талдоме, находится в процессе реабилитации и догоняет в развитии сверстников, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.Ранее помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Анна Тертичная сообщила, что женщина, которая оставляла свою шестилетнюю дочь в антисанитарных условиях в Талдоме, осуждена на три года.По словам Тертичной, мать предполагала, что у девочки есть психическое расстройство, но отказывалась от обследования ребенка и умышленно причиняла физические и психические страдания девочке, находящейся в беспомощном состоянии. У женщины, которой вменяют ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), есть еще одна 12-летняя дочь. Обе девочки сейчас находятся в детском доме для детей с ограниченными возможностями.

талдом

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2021

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"Кис-кис": в Талдоме обнаружили девочку-маугли В одном из домов Московской области полицейские нашли шестилетнюю девочку в истощенном состоянии и без одежды. Ребенок жил в антисанитарных условиях без горячей воды и отопления. Мать навещала ее несколько раз в неделю, а основное время жила в Москве со старшей 11-летней дочерью. Кормили малышку кошачьим кормом. Она еле ходит и отзывается на "кис-кис". Сейчас обе девочки находятся в больнице. 2021-08-27T15:47 true PT2M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, талдом, следственный комитет россии (ск рф), ольга ярославская, видео