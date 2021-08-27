https://ria.ru/20210827/mat-1747487177.html

Мать найденной в Талдоме девочки приговорили к трем годам колонии

Мать найденной в Талдоме девочки приговорили к трем годам колонии - РИА Новости, 27.08.2021

Мать найденной в Талдоме девочки приговорили к трем годам колонии

Женщина, которая оставляла свою шестилетнюю дочь в антисанитарных условиях в Талдоме, осуждена на три года, сообщила помощник руководителя подмосковного главка... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T12:16

2021-08-27T12:16

2021-08-27T12:18

происшествия

талдом

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Женщина, которая оставляла свою шестилетнюю дочь в антисанитарных условиях в Талдоме, осуждена на три года, сообщила помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Анна Тертичная."Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде трех лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.По версии следствия, 34-летняя мать девочки оставляла ребенка в частном доме в Талдоме у знакомого, "ведущего асоциальный образ жизни" и навещала девочку один-два раза в неделю. Уточняется. что в остальное же время ребенок находился в доме без отопления и горячей воды, в антисанитарных условиях.По словам Тертичной, мать предполагала, что у девочки есть психическое расстройство, но отказывалась от обследования ребенка и умышленно причиняла физические и психические страдания девочке, находящейся в беспомощном состоянии.У женщины, которой вменяют ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), есть еще одна 12-летняя дочь. Обе девочки сейчас находятся в детском доме для детей с ограниченными возможностями.Ранее сообщалось, что на женщину завели еще одно уголовное дело по статье п."а" ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Дело было возбуждено после того, как в соцсетях женщины нашли фото и видео, пропагандирующие нацизм. Уточняется, что три дела были объединены в одно производство.

https://ria.ru/20210806/rebenok-1744601727.html

https://ria.ru/20210823/ubiystvo-1746887334.html

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происшествия, талдом, следственный комитет россии (ск рф), россия