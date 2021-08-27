СК раскрыл подробности в деле подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени
СК: убийцу девочки ищут с 2011 года в Нягани, где тогда жил арестованный в Тюмени Бережной
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости, Ольга Ерачина. Убийцу 12-летней девочки, задушенной в 2011 году, ищут в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), где на тот момент жил Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по ХМАО.
"Данное дело находится в производстве. Продолжается расследование. До сих пор отрабатываются возможные версии", - сказали в СУСК.
По данным СУСК, тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в Нягани 30 апреля 2011 года в канализационном колодце, расположенном в лесном массиве, неподалеку от улицы Интернациональной. Девочка была задушена накануне, когда вечером возвращалась со школы. Для расследования преступления была сформирована следственная группа.
Няганским межрайонным следственным отделом СУСК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
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По данным СК, Бережной в 2008-2011 годах проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в Нягани, в Тюмень переехал в 2015 году.
Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулась. Пакет с ее останками нашли 19 августа на берегу озера. На допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил.
Сегодня суд арестовал Бережного на два месяца.
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