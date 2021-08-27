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СК раскрыл подробности в деле подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени
СК раскрыл подробности в деле подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени - РИА Новости, 27.08.2021
СК раскрыл подробности в деле подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени
Убийцу 12-летней девочки, задушенной в 2011 году, ищут в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), где на тот момент жил Виталий Бережной,... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T14:08
2021-08-27T14:08
происшествия
тюмень
нягань
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
россия
убийство девочки в тюмени
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости, Ольга Ерачина. Убийцу 12-летней девочки, задушенной в 2011 году, ищут в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), где на тот момент жил Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по ХМАО."Данное дело находится в производстве. Продолжается расследование. До сих пор отрабатываются возможные версии", - сказали в СУСК.По данным СУСК, тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в Нягани 30 апреля 2011 года в канализационном колодце, расположенном в лесном массиве, неподалеку от улицы Интернациональной. Девочка была задушена накануне, когда вечером возвращалась со школы. Для расследования преступления была сформирована следственная группа.Няганским межрайонным следственным отделом СУСК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.По данным СК, Бережной в 2008-2011 годах проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в Нягани, в Тюмень переехал в 2015 году.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулась. Пакет с ее останками нашли 19 августа на берегу озера. На допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил.Сегодня суд арестовал Бережного на два месяца.
https://ria.ru/20210826/ubiysvto-1747411536.html
https://ria.ru/20210826/sk-1747329513.html
https://ria.ru/20210822/tyumen-1746719085.html
тюмень
нягань
ханты-мансийский автономный округ
россия
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происшествия, тюмень, нягань, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, россия, убийство девочки в тюмени
14:08 27.08.2021
 
СК раскрыл подробности в деле подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени

СК: убийцу девочки ищут с 2011 года в Нягани, где тогда жил арестованный в Тюмени Бережной

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг – РИА Новости, Ольга Ерачина. Убийцу 12-летней девочки, задушенной в 2011 году, ищут в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), где на тот момент жил Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по ХМАО.
"Данное дело находится в производстве. Продолжается расследование. До сих пор отрабатываются возможные версии", - сказали в СУСК.
Цветы и мягкие игрушки у дома на улице Судостроителей в Тюмени, где жила восьмилетняя Анастасия Муравьева - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 19:54
"Работал с детьми": что известно о зверском убийстве школьницы в Тюмени
По данным СУСК, тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в Нягани 30 апреля 2011 года в канализационном колодце, расположенном в лесном массиве, неподалеку от улицы Интернациональной. Девочка была задушена накануне, когда вечером возвращалась со школы. Для расследования преступления была сформирована следственная группа.
Няганским межрайонным следственным отделом СУСК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
Следственные действия по делу об убийстве девочки из Тюмени. Кадры СК РФ
26 августа, 12:59
СК показал видео с подозреваемым в убийстве девочки в Тюмени
По данным СК, Бережной в 2008-2011 годах проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в Нягани, в Тюмень переехал в 2015 году.
Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулась. Пакет с ее останками нашли 19 августа на берегу озера. На допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил.
Сегодня суд арестовал Бережного на два месяца.
Цветы у дома погибшей в Тюмени девочки - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 05:40
Дядя убитой в Тюмени девочки погиб у стихийного мемориала
 
ПроисшествияТюменьНяганьСледственный комитет России (СК РФ)Ханты-Мансийский автономный округРоссияУбийство девочки в Тюмени
 
 
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