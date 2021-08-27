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В Госдуме предложили установить новую памятную дату
В Госдуме предложили установить новую памятную дату - РИА Новости, 27.08.2021
В Госдуме предложили установить новую памятную дату
Депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) внес в ГД законопроект, предлагающий установить в календаре новую памятную дату - День Сибири, который будет отмечаться 8... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T14:28
2021-08-27T14:42
общество
олег смолин
госдума рф
кпрф
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) внес в ГД законопроект, предлагающий установить в календаре новую памятную дату - День Сибири, который будет отмечаться 8 ноября."Традиция отмечать День Сибири (или по иному День благодарения Сибири) возникла в 1882 году, когда 26 октября (8 ноября по новому стилю) торжественно отмечалась победа дружины атамана Ермака над войском хана Кучума и взятие столицы Сибирского ханства Кашлыка, ознаменовавшие вхождение Сибири в состав России", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.Автор законопроекта уточняет, что праздник "фактически отмечается в настоящее время многими жителями сибирского региона", а "роль Сибири в истории России, в ее социально-экономическом и культурном развитии трудно переоценить", поэтому предлагается отмечать День Сибири по всей стране.Согласно заключению правительства РФ, кабмин инициативу не поддержал. Уточняется, что законопроект не содержит "комплексной оценки финансовых последствий" при реализации инициативы и она не соотносится с концепцией закона о присвоении статуса памятных дат.
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общество, олег смолин, госдума рф, кпрф, россия
14:28 27.08.2021 (обновлено: 14:42 27.08.2021)
 
В Госдуме предложили установить новую памятную дату

В Госдуме предложили установить 8 ноября новую памятную дату - День Сибири

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) внес в ГД законопроект, предлагающий установить в календаре новую памятную дату - День Сибири, который будет отмечаться 8 ноября.
"Традиция отмечать День Сибири (или по иному День благодарения Сибири) возникла в 1882 году, когда 26 октября (8 ноября по новому стилю) торжественно отмечалась победа дружины атамана Ермака над войском хана Кучума и взятие столицы Сибирского ханства Кашлыка, ознаменовавшие вхождение Сибири в состав России", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Автор законопроекта уточняет, что праздник "фактически отмечается в настоящее время многими жителями сибирского региона", а "роль Сибири в истории России, в ее социально-экономическом и культурном развитии трудно переоценить", поэтому предлагается отмечать День Сибири по всей стране.
Согласно заключению правительства РФ, кабмин инициативу не поддержал. Уточняется, что законопроект не содержит "комплексной оценки финансовых последствий" при реализации инициативы и она не соотносится с концепцией закона о присвоении статуса памятных дат.
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