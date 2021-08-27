https://ria.ru/20210827/data-1747522210.html

В Госдуме предложили установить новую памятную дату

В Госдуме предложили установить новую памятную дату - РИА Новости, 27.08.2021

В Госдуме предложили установить новую памятную дату

Депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) внес в ГД законопроект, предлагающий установить в календаре новую памятную дату - День Сибири, который будет отмечаться 8... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T14:28

2021-08-27T14:28

2021-08-27T14:42

общество

олег смолин

госдума рф

кпрф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600399_0:0:3318:1867_1920x0_80_0_0_c8e38b480509b20c8816fa03f90e3ae2.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) внес в ГД законопроект, предлагающий установить в календаре новую памятную дату - День Сибири, который будет отмечаться 8 ноября."Традиция отмечать День Сибири (или по иному День благодарения Сибири) возникла в 1882 году, когда 26 октября (8 ноября по новому стилю) торжественно отмечалась победа дружины атамана Ермака над войском хана Кучума и взятие столицы Сибирского ханства Кашлыка, ознаменовавшие вхождение Сибири в состав России", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.Автор законопроекта уточняет, что праздник "фактически отмечается в настоящее время многими жителями сибирского региона", а "роль Сибири в истории России, в ее социально-экономическом и культурном развитии трудно переоценить", поэтому предлагается отмечать День Сибири по всей стране.Согласно заключению правительства РФ, кабмин инициативу не поддержал. Уточняется, что законопроект не содержит "комплексной оценки финансовых последствий" при реализации инициативы и она не соотносится с концепцией закона о присвоении статуса памятных дат.

https://realty.ria.ru/20210827/abramchenko-1747501161.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, олег смолин, госдума рф, кпрф, россия