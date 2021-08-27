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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210827/bayden-1747606796.html
Псаки рассказала о будущем командиров после терактов в Кабуле
Псаки рассказала о будущем командиров после терактов в Кабуле - РИА Новости, 27.08.2021
Псаки рассказала о будущем командиров после терактов в Кабуле
Президент Соединенных Штатов Джо Байден не намерен добиваться отставки членов военного командования своей страны после недавних терактов в Афганистане, жертвами РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T22:29
2021-08-27T22:39
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
джо байден
взрывы в кабуле
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден не намерен добиваться отставки членов военного командования своей страны после недавних терактов в Афганистане, жертвами которых стали в том числе американские граждане, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.В ходе регулярного брифинга журналисты спросили Псаки, стала ли гибель 13 американских морпехов в Афганистане следствием ошибок со стороны американского генералитета, а также не намерен ли глава государства в этой связи отправлять ответственных представителей военного командования США в отставку."Ответ на оба ваши вопроса: нет", - лаконично ответила Псаки.Взрывы произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.Как писала газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя местных медицинских властей, число афганцев, погибших при взрыве в аэропорту Кабула, приближается к 200. Жертвами теракта также стали 13 американских военнослужащих, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.*Террористические организации, запрещенные в России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Ситуация на улицах Кабула после взрыва в аэропорту
Видео от местной жительницы. Рядом с местом взрыва в аэропорту в Кабуле.
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в мире, сша, афганистан, джо байден, взрывы в кабуле
22:29 27.08.2021 (обновлено: 22:39 27.08.2021)
 
Псаки рассказала о будущем командиров после терактов в Кабуле

Байден не будет увольнять командиров после гибели морпехов США в Афганистане

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден не намерен добиваться отставки членов военного командования своей страны после недавних терактов в Афганистане, жертвами которых стали в том числе американские граждане, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
В ходе регулярного брифинга журналисты спросили Псаки, стала ли гибель 13 американских морпехов в Афганистане следствием ошибок со стороны американского генералитета, а также не намерен ли глава государства в этой связи отправлять ответственных представителей военного командования США в отставку.
Американский военный в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 19:00Захват власти в Афганистане талибами
США готовы к новым атакам на аэропорт Кабула, заявили в Пентагоне
"Ответ на оба ваши вопроса: нет", - лаконично ответила Псаки.
Взрывы произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.
Как писала газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя местных медицинских властей, число афганцев, погибших при взрыве в аэропорту Кабула, приближается к 200. Жертвами теракта также стали 13 американских военнослужащих, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана.
"Я своими глазами видел конец света": взрывы в Кабуле
© AP Photo / Wali Sabawoon

Сначала прогремел взрыв и раздались выстрелы у ворот аэропорта, вслед за тем — неподалеку от отеля Baron, где живут иностранцы. Еще через некоторое время появились сообщения о третьем взрыве.

 Около аэропорта в Кабуле прогремели три взрыва, Афганистан
1 из 10

Сначала прогремел взрыв и раздались выстрелы у ворот аэропорта, вслед за тем — неподалеку от отеля Baron, где живут иностранцы. Еще через некоторое время появились сообщения о третьем взрыве.

© AP Photo / Wali Sabawoon
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.

Транспортировка раненных в госпиталь Кабула
2 из 10

Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi

"Я своими глазами видел конец света", — рассказал очевидец трагедии, который в момент взрыва находился у входа в аэропорт.

Раненые в госпитале в Кабуле
3 из 10

"Я своими глазами видел конец света", — рассказал очевидец трагедии, который в момент взрыва находился у входа в аэропорт.

© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
© AP Photo

"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — рассказал мужчина.

Спутниковый снимок с местом взрыва в аэропорту Кабула
4 из 10

"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — рассказал мужчина.

© AP Photo
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

По его словам, в воздухе летали части тел, "как во время торнадо".

Боец Талибана* на месте взрыва в аэропорту Кабула
5 из 10

По его словам, в воздухе летали части тел, "как во время торнадо".

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© REUTERS / ASVAKA NEWS

Погибли 170 человек, в том числе 18 американских военных.

Эвакуация раненых в результате взрыва возле аэропорта Кабула
6 из 10

Погибли 170 человек, в том числе 18 американских военных.

© REUTERS / ASVAKA NEWS
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi

Еще более 1300 человек пострадали.

Раненые в госпитале в Кабуле
7 из 10

Еще более 1300 человек пострадали.

© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Глава Высшего совета по нацпримирению Афганистана Абдулла Абдулла осудил взрывы и назвал произошедшее терактом.

Эвакуация раненых в результате взрыва возле аэропорта Кабула
8 из 10

Глава Высшего совета по нацпримирению Афганистана Абдулла Абдулла осудил взрывы и назвал произошедшее терактом.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
© REUTERS / REUTERS TV

Политический деятель выразил соболезнования семьям жертв.

Эвакуация раненых в результате взрыва возле аэропорта Кабула
9 из 10

Политический деятель выразил соболезнования семьям жертв.

© REUTERS / REUTERS TV
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Бойцы Талибана* около госпиталя в Кабуле
10 из 10

Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
1 из 10

Сначала прогремел взрыв и раздались выстрелы у ворот аэропорта, вслед за тем — неподалеку от отеля Baron, где живут иностранцы. Еще через некоторое время появились сообщения о третьем взрыве.

© AP Photo / Wali Sabawoon
2 из 10

Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
3 из 10

"Я своими глазами видел конец света", — рассказал очевидец трагедии, который в момент взрыва находился у входа в аэропорт.

© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
4 из 10

"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — рассказал мужчина.

© AP Photo
5 из 10

По его словам, в воздухе летали части тел, "как во время торнадо".

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
6 из 10

Погибли 170 человек, в том числе 18 американских военных.

© REUTERS / ASVAKA NEWS
7 из 10

Еще более 1300 человек пострадали.

© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
8 из 10

Глава Высшего совета по нацпримирению Афганистана Абдулла Абдулла осудил взрывы и назвал произошедшее терактом.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
9 из 10

Политический деятель выразил соболезнования семьям жертв.

© REUTERS / REUTERS TV
10 из 10

Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
*Террористические организации, запрещенные в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанДжо БайденВзрывы в Кабуле
 
 
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