https://ria.ru/20210827/bayden-1747606796.html

Псаки рассказала о будущем командиров после терактов в Кабуле

Псаки рассказала о будущем командиров после терактов в Кабуле - РИА Новости, 27.08.2021

Псаки рассказала о будущем командиров после терактов в Кабуле

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не намерен добиваться отставки членов военного командования своей страны после недавних терактов в Афганистане, жертвами РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T22:29

2021-08-27T22:29

2021-08-27T22:39

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

джо байден

взрывы в кабуле

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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден не намерен добиваться отставки членов военного командования своей страны после недавних терактов в Афганистане, жертвами которых стали в том числе американские граждане, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.В ходе регулярного брифинга журналисты спросили Псаки, стала ли гибель 13 американских морпехов в Афганистане следствием ошибок со стороны американского генералитета, а также не намерен ли глава государства в этой связи отправлять ответственных представителей военного командования США в отставку."Ответ на оба ваши вопроса: нет", - лаконично ответила Псаки.Взрывы произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.Как писала газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя местных медицинских властей, число афганцев, погибших при взрыве в аэропорту Кабула, приближается к 200. Жертвами теракта также стали 13 американских военнослужащих, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.*Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20210827/afganistan-1747583332.html

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Ситуация на улицах Кабула после взрыва в аэропорту Видео от местной жительницы. Рядом с местом взрыва в аэропорту в Кабуле. 2021-08-27T22:29 true PT0M54S

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в мире, сша, афганистан, джо байден, взрывы в кабуле