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В Петербурге блогера арестовали за незаконное ношение полицейской формы

В Петербурге блогера арестовали за незаконное ношение полицейской формы - РИА Новости, 27.08.2021

В Петербурге блогера арестовали за незаконное ношение полицейской формы

Молодой человек, использовавший полицейскую форму для розыгрышей прохожих, получил пять суток административного ареста, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T14:01

2021-08-27T14:01

2021-08-27T14:01

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг - РИА Новости. Молодой человек, использовавший полицейскую форму для розыгрышей прохожих, получил пять суток административного ареста, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Пять суток административного ареста получил "пранкер", эксплуатировавший образ сотрудника полиции. 27-летний блогер, уже однажды привлекавшийся к ответственности за незаконное ношение формы сотрудника полиции, снова преступил закон", - сказано в сообщении.Молодого человека задержали 23 августа около дома 36 корпус 1 по Богатырскому проспекту. По данным пресс-службы, он не менее семи раз надевал форму полицейского в общественном месте. При задержании он отказался слушаться сотрудника полиции, из-за чего тот был вынужден применить физическую силу."Помимо привлечения к административной ответственности за незаконное ношение полицейской формы, данный гражданин решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга признан виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)", - отмечается в сообщении.

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия