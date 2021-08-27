https://ria.ru/20210827/ambulatoriya-1747503812.html

Глава Приамурья сообщил, когда откроют амбулаторию в Волково

Глава Приамурья сообщил, когда откроют амбулаторию в Волково - РИА Новости, 27.08.2021

Глава Приамурья сообщил, когда откроют амбулаторию в Волково

Амбулаторию села Волково Амурской области, где идёт реставрация, откроют осенью, сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:16

2021-08-27T13:16

2021-08-27T13:16

амурская область

общество

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 авг – РИА Новости. Амбулаторию села Волково Амурской области, где идёт реставрация, откроют осенью, сообщил губернатор региона Василий Орлов."Осенью мы откроем эту амбулаторию в Волково. На реконструкцию из бюджета области направлено 27 миллионов рублей. За учреждением закреплено более 6 тысяч человек, все они будут получать качественную медпомощь в комфортных условиях. Правительством региона подготовлен и реализуется план капитальных ремонтов и реконструкций медицинских учреждений на пять лет вперед – до 2025 года. Он включает более 60 мероприятий, среди которых капитальные ремонты, реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения. Сейчас капитальный ремонт идет в 36 объектах здравоохранения", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Подрядчик начал масштабную реконструкцию здания амбулатории в селе Волково Благовещенского района весной 2021 года. Как уточняют власти, уже заменены все тепло- и водопроводные сети, окна, сделана перепланировка внутренних помещений. Капитальный ремонт затронет также кровлю и фасад.Амбулатория села Волково - структурное подразделение Амурской областной клинической больницы, здесь будут принимать жителей из ближайших сел Благовещенского района."Ранее в здании располагался детский сад, затем помещения приспособили для амбулатории. По проекту капремонта, в здании будет располагаться поликлиника и стационар на 20 коек. С завершением ремонта здесь будет установлена новая мебель и медицинское оборудование", - цитирует правительство региона главврача Амурской областной клинической больницы Евгения Тарасюка.

https://ria.ru/20210826/zhile-1747309355.html

амурская область

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общество, амурская область, василий орлов (губернатор)