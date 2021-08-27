Глава Приамурья сообщил, когда откроют амбулаторию в Волково
Глава Амурской области Орлов: амбулаторию в Волково откроют осенью после реставрации
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 авг – РИА Новости. Амбулаторию села Волково Амурской области, где идёт реставрация, откроют осенью, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
"Осенью мы откроем эту амбулаторию в Волково. На реконструкцию из бюджета области направлено 27 миллионов рублей. За учреждением закреплено более 6 тысяч человек, все они будут получать качественную медпомощь в комфортных условиях. Правительством региона подготовлен и реализуется план капитальных ремонтов и реконструкций медицинских учреждений на пять лет вперед – до 2025 года. Он включает более 60 мероприятий, среди которых капитальные ремонты, реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения. Сейчас капитальный ремонт идет в 36 объектах здравоохранения", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Подрядчик начал масштабную реконструкцию здания амбулатории в селе Волково Благовещенского района весной 2021 года. Как уточняют власти, уже заменены все тепло- и водопроводные сети, окна, сделана перепланировка внутренних помещений. Капитальный ремонт затронет также кровлю и фасад.
Амбулатория села Волково - структурное подразделение Амурской областной клинической больницы, здесь будут принимать жителей из ближайших сел Благовещенского района.
"Ранее в здании располагался детский сад, затем помещения приспособили для амбулатории. По проекту капремонта, в здании будет располагаться поликлиника и стационар на 20 коек. С завершением ремонта здесь будет установлена новая мебель и медицинское оборудование", - цитирует правительство региона главврача Амурской областной клинической больницы Евгения Тарасюка.