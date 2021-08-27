https://ria.ru/20210827/afganistan-1747522376.html

Талибы разрешат афганцам выехать за границу после открытия аэропорта Кабула

Талибы разрешат афганцам выехать за границу после открытия аэропорта Кабула - РИА Новости, 27.08.2021

Талибы разрешат афганцам выехать за границу после открытия аэропорта Кабула

Афганцы с документами смогут выехать за границу после открытия гражданской части аэропорта Кабула, заявил представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T14:28

2021-08-27T14:28

2021-08-27T14:28

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

сухейль шахин

взрывы в кабуле

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Афганцы с документами смогут выехать за границу после открытия гражданской части аэропорта Кабула, заявил представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.Он сообщил, что в четверг делегация талибов провела в катарской столице Дохе встречу с французским переговорщиком Франсуа Ришье и другими дипломатами. В ходе встречи стороны обсудили политические вопросы и положение дел в Афганистане."Делегация Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.) подтвердила, что каждый афганец, у кого есть действительные документы, может выехать за границу, и всем афганцам будут предоставлены надлежащие условия для поездок после открытия гражданской части аэропорта", - написал в Twitter представитель талибов.Шахин также отметил, что ситуация с аэропортом "подробно" обсуждалась. Наряду с этим делегаты талибов подчеркнули, что в Афганистане "установился мир", в школы вернулись учащиеся, а СМИ продолжают работу.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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афганистан

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в мире, талибан, афганистан, сухейль шахин, взрывы в кабуле